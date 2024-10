Pourquoi tant de personnes très intelligentes sont si malheureuses

Mon oncle Jeff était l’une des personnes les plus axées sur la réussite que l’on puisse rencontrer. Après avoir été major de son lycée, il est allé à Princeton, puis est devenu l’un des meilleurs neurochirurgiens à John’s Hopkins, l’un des principaux hôpitaux au monde pour la chirurgie cérébrale.

Il était brillant et avait une mémoire de piège en acier, se souvenant de petits détails sur nos interactions, des décennies plus tard, ce qui rendait impossible de mentir – parce qu’il savait toujours quand je me contredisais.

Mais il était aussi assez malheureux. Il ne s’est jamais installé dans une famille et était entièrement absorbé par son travail, travaillant régulièrement 80 heures par semaine.

Et cela lui a coûté cher… il est décédé à 50 ans d’une crise cardiaqueétant mort au moment où il a heurté le tapis roulant de l’hôpital sur lequel il courait. Ce n’est qu’après avoir nettoyé son appartement que nous avons découvert un grand nombre de mauvaises habitudes de vie qu’il avait prises, probablement liées à un manque d’épanouissement dans sa vie.

Cela semble cliché de dire même que les gens intelligents sont moins heureux – mais il y a une part de vérité là-dedans, et pas de la manière que les gens supposent généralement. Qu’est-ce que cela signifie et comment pouvons-nous tous en tirer des leçons ?

En regardant les données

Ce qui est dommage c’est que la réussite et un revenu élevé peuvent vous aide généralement dans les domaines du bonheur (dans une certaine mesure), et lorsqu’elle est combinée à l’éthique du travail, à la conduite éthique et à l’empathie, l’intelligence peut vous aider à réaliser ces deux choses.

Mais quelque chose change pour de nombreuses personnes intelligentes, car elles semblent entrer dans un domaine de moindre satisfaction.

Cela tient en grande partie à la nature de l’intelligence, ce qui est décrit par le neurobiologiste Dr Joe Z. Tsien, « La capacité de découvrir par soi-même des connaissances et des modèles dans un monde plein d’incertitudes et de possibilités infinies. »

De plus, la personne super intelligente peut lutter activement contre ces incertitudes et les repérer davantage, ce qui peut être encore plus stimulant. La même capacité qui donne à un maître d’échecs la capacité de voir 20 coups dans le futur, peut également lui permettre de voir tous les problèmes et catastrophes potentielles de la vie quotidienne. On peut facilement imaginer à quel point cela peut être difficile à vivre au quotidien.

La psychologue clinicienne Ruth Karpinski, du Pitzer College, a mené une étude sur le lien entre une intelligence élevée et une myriade de maladies psychologiques et ont trouvé des liens constants avec les troubles de l’humeur, notamment la dépression et l’anxiété.

Son étude s’alignait sur celle du Dr Joe Z Tsien, citant des symptômes d’« excitabilité intellectuelle », ce qui signifie que ces personnes étaient susceptibles d’être dans des états de stimuli accrus dans les domaines psychomoteurs, sensoriels, intellectuels, imaginatifs et émotionnels. Ces éléments peuvent influencer la probabilité qu’une personne souffre de névrose et d’anxiété sociale, ce qui peut, à long terme, conduire à un plus grand isolement social.

Ce qui décrit parfaitement ce qui est arrivé à mon oncle Jeff. Malgré toutes ses réalisations, il avait une profonde peur du jugement des autres et n’avait pas d’amis en dehors du travail. Il restait seul, ne partant qu’une ou deux fois par an pour rendre visite à sa famille et, heureusement, à nous.

Mais même pour nous, les gens ordinaires, cela devrait être instructif et nous rappeler que nous ne pouvons pas vivre seuls ou vivre dans la peur de nos angoisses. Sociale l’isolement est considérablement préjudiciable à notre santé mentale.

Le regarder sous un autre angle

Par professeur à l’Université du Texas à Austin et auteur de, Si vous êtes si intelligent, pourquoi n’êtes-vous pas heureux ?, Dr Raj Raghunathan, l’un des défis réside dans les comparaisons.

Les humains ont une soif de compétence et de maîtrise, qui est ensuite élevée auprès des personnes qui les possèdent à la pelle. Mais ils se sentent souvent déçus car ils se comparent continuellement aux autres, et trouvent inévitablement des défauts dans leur approche et le fait qu’il y a ceux qui sont meilleurs dans certains domaines.

Mais le pire dans tout, c’est que bon nombre de ces personnes talentueuses utilisent des formes de comparaison ambiguës, des choses qui n’ont pas vraiment d’importance. Par exemple, les professeurs peuvent comparer le nombre de prix qu’ils ont remportés à ceux d’un autre professeur, ou le total des fonds qu’ils ont récoltés grâce à des subventions. Ces éléments ne constituent pas une bonne mesure des capacités d’une personne en tant que professeur.

Soyons clairs, c’est un problème auquel tout le monde peut être confronté. Par exemple, il y a beaucoup d’écrivains qui sont meilleurs que moi. Chaque fois que je passe du temps à comparer mon brouillon à leurs travaux publiés, cela me déprime – alors je me concentre sur le fait de rester dans ma propre voie. J’essaie de célébrer mes propres progrès et le public que j’ai aidé.

Trois conseils d’adieu

Une étude portant sur 184 participants au Journal de personnalité a constaté que la poursuite de passe-temps et de passions a un impact encore plus grand impact profond sur le bonheur que réalisation. Il a montré une réduction de 10 % du stress et de l’anxiété et une augmentation de 8 % du bien-être.

L’étude ne propose pas que vous devriez abandonner votre carrière pour ce passe-temps de pâtisserie ou de menuiserie, mais postule simplement que vous bénéficiez de ces efforts et que vous devriez y consacrer du temps. Tirez parti de cette excitabilité intellectuelle pour quelque chose de positif.

Et si vous lisez mon contenu depuis un moment maintenant, vous savez que j’évangélise depuis longtemps la valeur des passe-temps – et cela s’appuie sur une expérience très réelle. J’ai eu des amis et des ex-petites amies qui n’avaient absolument aucun passe-temps, et qui s’ennuyaient simplement davantage pendant leur temps libre et qui ont fini par regarder davantage la télévision.

Idéalement, trouvez quelque chose de stimulant, qui peut être fait régulièrement chaque semaine, et qui implique la création ou le développement d’une compétence. La seule raison pour laquelle je suis écrivain, c’est parce que j’en ai fait un passe-temps pendant mon temps libre. J’espère que vous pourrez découvrir quelque chose que j’aime autant que ce métier.

Cela signifie que vous réservez du temps qui n’a aucun rapport avec le travail et la famille, et que vous concentrez votre esprit sur autre chose qui permet à votre état de flux de se développer et d’être complètement immergé.

Deuxièmement, essayez de vous éloigner de la mentalité de rareté, qui suscite ces comparaisons constantes avec les autres. Oui, nous avons évolué en tant qu’espèce dans un monde où régnait une incertitude quant à la nourriture, à la terre, à la sécurité et à l’eau, nous ne pouvons donc pas nous empêcher d’avoir un certain état d’esprit de pénurie. Mais cette approche Il est prouvé qu’elle nuit au bien-être et même à la cognition.

Essayez de vérifier vous-même lorsque vous paniquez pour savoir si vous êtes assez bon ou si vous en avez fait suffisamment pour vous sentir en sécurité. C’est souvent assez irrationnel. Si cela vous pose encore problème, je vous recommande de suivre une thérapie cognitivo-comportementale, qui est une l’étalon-or pour traiter ces problèmes processus de pensée destructeurs.

Enfin, donnez la priorité à vos relations. Si vous êtes quelqu’un qui a des difficultés à établir des relations avec les autres ou qui est sujet à davantage d’isolement en raison de cette excitabilité intellectuelle, prenez le temps de trouver plus de pairs. Parfois, ce passe-temps peut vous mettre en contact avec les personnes exactes dont vous avez besoin. Les échecs, par exemple, ont tendance à attirer les gens brillants et sont une éponge pour cette énergie mentale.

Pensées d’adieu pour aider

Même si beaucoup d’entre nous ne s’identifient pas aux génies (pas moi), peut-être que beaucoup d’entre nous peuvent comprendre les défis de l’excitabilité intellectuelle.

J’ai découvert que, peu importe à quel point j’ai fait du bien ou du mal dans la vie, bon nombre des mêmes problèmes reviennent toujours me hanter – les mêmes insécurités, les mêmes anxiétés, bien que sous des formes différentes – se retrouvent tous dans mon esprit. vie pour annoncer leur présence. Ce qui a bien fonctionné pour moi, c’est la façon dont j’ai choisi de les gérer et d’adapter mon style de vie pour diminuer leur présence.

Quelles que soient mes capacités ou vos capacités, les règles du bonheur s’appliquent toujours à nous tous. Je te rappellerais le l’autodétermination souvent saluée Théoriequi déclare que nous sommes motivés par le besoin d’indépendance, de maîtrise et de relation.

Recherchez et préservez des relations de qualité dans votre vie. Contactez cet ami que vous n’avez pas vu depuis des mois et invitez-le à prendre un café. Concentrez-vous sur la réussite, mais pas à l’exclusion de tout le reste. Poursuivez cette promotion ou cet emploi de rêve, mais ne misez pas tous vos espoirs et vos rêves sur sa réalisation, ni sur le fait que cela résoudra tous vos problèmes.

Et prenez le temps de profiter des choses de la vie. Adonnez-vous à des passe-temps et maîtrisez de nouveaux métiers qui vous aideront à vous épanouir. J’aime entendre les gens s’illuminer de passion lorsqu’ils parlent de leurs derniers projets et passe-temps. C’est l’excitabilité intellectuelle à son meilleur.