Pourquoi tant de personnes quittent la mairie ? Pour certains, c’est un travail difficile que Doug Ford a aggravé

Le grand nombre 36 803 la croissance démographique nette combinée dans le quartier 10—Spadina-Fort York et le quartier 13—Toronto Centre entre 2016 et 2021, représentant 59 % de la croissance démographique totale de Toronto au cours de cette période. Les deux conseillers municipaux responsables de ces zones ont démissionné.

La ruée vers les sorties de l’hôtel de ville de Toronto se poursuit.

La semaine dernière, le conseiller de longue date de la région de Willowdale, John Filion, a annoncé qu’il ne se représenterait pas. Il est le cinquième membre du conseil municipal de 25 sièges à annoncer qu’il en a fini avec le travail, après le conseiller municipal. Ana Bailão de Davenport, Comté. Kristyn Wong-Tam de Toronto Centre, Comté. Michael Ford d’Etobicoke Nord et comté. Joe Cressy de Spadina-Fort York.

Il semble que le phénomène de « grande démission » qui a secoué l’économie pendant la pandémie ait aussi secoué la mairie. (Et ce n’est apparemment pas limité aux élus. Le directeur municipal Chris Murray a également annoncé son départ.)

C’est là que je dois admettre que je me suis trompé sur quelque chose. Lorsque le premier ministre Doug Ford a réduit la taille du conseil de Toronto en 2018, j’ai supposé que la réduction du nombre de sièges signifierait beaucoup moins de roulement. Moins de sièges signifierait moins de départs à la retraite et beaucoup moins de possibilités de bouleversements électoraux – déjà une rareté sous l’arrangement précédent où Toronto comptait 44 conseillers.

Je pensais que les titulaires deviendraient encore plus enracinés, et nous verrions essentiellement le même équipage traîner encore plus longtemps après leur date de péremption, certains d’entre eux prenant littéralement la poussière.

Cela ne s’est manifestement pas produit. Après les élections du 24 octobre, au moins 20 % du conseil seront composés de sang neuf. Pas mal.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Pour être franc, je pense que j’ai sous-estimé à quel point le travail est nul maintenant.

Être conseiller municipal dans le cadre de la configuration à 25 quartiers imposée par Ford peut être une charge de travail pénible. Du moins pour les élus de certains quartiers de la ville.

Cela se reflète dans le fait que les départs que nous avons vus jusqu’à présent proviennent généralement de conseillers qui ont fait face à une pression de croissance supérieure à la moyenne. (Michael Ford, qui est parti servir avec son oncle à Queen’s Park, est l’exception. Son quartier d’Etobicoke Nord n’a pas connu beaucoup de croissance.)

Wong-Tam et Cressy, par exemple, représentaient les deux quartiers à la croissance la plus rapide de la ville. Entre 2016 et 2021, leurs quartiers ont respectivement augmenté de 16 096 et 20 707 personnes. Ensemble, ces deux quartiers représentent à eux seuls environ 59 % de l’ensemble de la croissance démographique de Toronto au cours de cette période de cinq ans. Ils ont également vu plus de trois fois plus de demandes de copropriété que le conseiller municipal moyen de Toronto.

Bien que leurs quartiers n’aient pas connu une croissance explosive comme ceux du centre-ville, les quartiers de Filion et Bailão se sont également classés dans le top 10 des demandes de développement de condos. Filion représente depuis longtemps l’un des secteurs à la croissance la plus rapide de la ville. Et la charge de travail de Bailão a été augmentée par son rôle dans la gestion du plan de logement abordable du maire John Tory pour toute la ville. Probablement une responsabilité raisonnable sous la configuration précédente du quartier où elle était responsable d’environ 50 000 électeurs. Certainement plus difficile quand elle a plus de 100 000.

Si tous les conseillers étaient confrontés à des charges de travail et à des exigences similaires, nous pourrions simplement attribuer cela aux rigueurs de la fonction publique. Être un politicien n’est pas censé être une promenade dans le parc. Le problème, cependant, est que la réduction de la taille du conseil n’a fait qu’aggraver l’iniquité du travail.

C’est presque l’histoire de deux conseils municipaux. Environ la moitié des politiciens municipaux de Toronto dirigent maintenant des zones stables ou en déclin, avec peut-être une douzaine de demandes de développement importantes chaque mois. Beaucoup ne traitent généralement pas beaucoup plus que les problèmes de stationnement, les demandes de panneaux d’arrêt et les permis de clôture.

Mais il y a ensuite un sous-ensemble du conseil confronté à une ruée vers des propositions de développement de plusieurs millions de dollars, qui amènent des armées de lobbyistes et nécessitent des négociations complexes. Ils traitent également avec certains des quartiers d’affaires les plus précieux du pays. Et ils ont tendance à s’occuper de zones où il y a plus de pauvreté et plus de services communautaires. Ceux qui choisissent d’assumer des responsabilités à l’échelle de la ville dans des domaines politiques comme le logement, la santé publique ou le transport en commun font face à encore plus de pression.

C’est comme un travail complètement différent.

Et la marche de cette année vers les sorties suggère que ce pourrait être un travail moche – un travail que peu de gens voudront entreprendre longtemps. Il reste à voir comment cela affecte la dynamique de l’hôtel de ville à long terme, mais il est juste de s’inquiéter d’un statu quo où il y a une équipe retranchée de conseillers principalement suburbains et conservateurs d’un côté, et un éventail en constante évolution d’épuisés d’autre part, des conseillers représentant les quartiers de la ville qui connaissent la croissance la plus rapide.

Vous pensez peut-être que je suis trop sympathique aux conseillers municipaux ici. Ils gagnent décemment leur vie – environ 117 000 $ par an – et peuvent exercer un certain pouvoir. Si tel est votre avis, la bonne nouvelle est que vous êtes le bienvenu pour tenter vous-même un emploi lors des élections municipales de cette année. Il y a, pour une raison quelconque, un nombre surprenant de postes vacants jusqu’à présent.

