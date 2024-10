Pourquoi tant de nouvelles peintures figuratives manquent de visages

Art

Olivia Allen

Les membres s’entrelacent et s’enchevêtrent sur les toiles de l’artiste néerlandais Bobbi Essers, où les bras se fondent dans les jambes et les doigts s’entrelacent à travers des fragments de peau, créant une interaction dynamique de muscles nerveux et de côtes saillantes. En zoomant, en recadrant et en se croisant, Essers abstrait le corps humain d’une manière qui ressemble à un cadavre exquis et à une sculpture en marbre défigurée. Pourtant, quelque chose reste visiblement absent : les visages. Cette omission délibérée met l’accent sur le potentiel expressif du corps, faisant écho à une tendance plus large de l’abstraction figurative contemporaine où les membres fragmentés occupent le devant de la scène, obscurcissant les identités personnelles. L’accent mis actuellement sur les corps fragmentés et sans visage représente un changement significatif par rapport au rôle traditionnel de la peinture. En règle générale, le portrait fonctionnait comme un symbole de statut social, célébrant la richesse et le pouvoir de ses sujets à travers des représentations hautement individualisées. De plus, la tendance récente du «hypersentimentalisme» a vu des artistes tels qu’Anna Weyant, Jenna Gribbon et Elizabeth Peyton centrer des figures reconnaissables dans leur travail. En revanche, de nombreux artistes contemporains subvertissent aujourd’hui cet héritage en omettant délibérément les visages. En donnant la priorité aux nuances du mouvement corporel plutôt qu’aux caractéristiques reconnaissables, ces artistes proposent un langage plus universel.

Preslav Kostov, Les gens d’habitude2024. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Tara Downs.

Peintres se concentrant sur les membres Pour Essers, dont l’émission actuelle « The World at Our Command » est présentée à Unit jusqu’au 8 décembre, l’omission du visage lui permet d’explorer la mémoire, les relations et l’identité de nouvelles manières. « Le corps est au centre de mes peintures car il révèle tellement de choses sur mes proches, nos relations et nos vies », a expliqué Essers. Elle décrit la nature fragmentée de ses compositions comme un clin d’œil au fonctionnement fréquent de la mémoire : éphémère, incomplète et déformée par l’émotion. En mettant en valeur les membres (bras, jambes et mains), Esser capture les parties les plus expressives et les plus négligées de la forme humaine. Elle suggère que le spectateur lise plutôt le langage corporel ; une épaule inclinée ou un bras languissant transmettent tout ce qu’il faut savoir sur ses sujets. « Sans le visage, les téléspectateurs peuvent pleinement apprécier ces détails car chaque nuance compte. Si j’incluais le visage, les téléspectateurs seraient naturellement attirés par lui », a-t-elle déclaré.

Ses sujets, souvent des individus queer et non binaires, incarnent la fluidité – et en omettant les visages, Essers offre à ses sujets une plus grande flexibilité dans la façon dont leur genre est perçu. « Les beaux corps que je peins ne sont pas destinés à être limités par des étiquettes ; ils existent simplement tels qu’ils sont », a-t-elle expliqué. En d’autres termes, son travail présente le corps non pas comme un marqueur statique de soi, mais plutôt comme une entité changeante et perméable. Preslav Kostov, dont l’exposition « Between the Five Wells » s’est récemment achevée à la galerie Tara Downs, partage un intérêt similaire pour le corps fragmenté et sans visage, bien que son approche s’écarte de l’exploration personnelle d’Essers sur les relations. Au lieu de cela, Kostov est préoccupé par les « frictions de la coexistence involontaire », a-t-il déclaré. Il compare ses personnages à des acteurs sur scène, mettant en scène les conflits et l’adaptation humains. « L’anonymat sous forme d’uniformité est certainement un aspect important du travail », a-t-il déclaré, expliquant qu’il considère ses figures comme des outils pour explorer des thèmes sociaux et culturels plus larges. Pour Kostov, la suppression du visage dépersonnalise les personnages, les transformant en substituts d’expériences humaines plus larges plutôt que d’individus.

Preslav Kostov, vue de l’installation « Between the five wells » à la Tara Downs Gallery, New York, 2024. Photo de Max C. Lee. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Tara Downs.

Un nouveau langage corporel en peinture Dans sa pratique, Kostov s’inspire de son expérience d’immigrant, avec des figures déformées reflétant les défis physiques et émotionnels liés à l’adaptation à des environnements étrangers. Comme Essers, Kostov invite le spectateur à tirer ses propres conclusions plutôt que de glaner les émotions des personnages à travers les expressions faciales. Mais là où le travail d’Essers met l’accent sur l’intimité et la connexion, les personnages de Kostov incarnent les frictions sociétales et la lutte collective autour de l’identité. Cette exploration du corps sans visage s’étend au-delà d’Essers et de Kostov. Dans de nombreuses peintures élégantes de Bre Andy, exposées dans sa récente exposition personnelle à la galerie Cierra Britton, elle sonde les complexités de l’autonomie corporelle et des pressions sociétales. À travers ses figures sans visage, caractérisées par des proportions exagérées et des postures tordues, Andy subvertit les représentations traditionnelles de la féminité, confrontant les attentes sociétales qui façonnent notre compréhension de l’individualité.

Un anonymat séduisant Noelia Towers, peintre née à Barcelone et basée à Chicago, introduit un élément provocateur au concept d’anonymat dans son art à travers ses compositions photoréalistes très détaillées. Son travail explore des thèmes tirés de la culture fétichiste, du S&M et des dynamiques de pouvoir. Dans son exposition « Father Figure » de 2023 à la galerie de Boer à Anvers, Towers a présenté des corps humains anonymisés dans des scénarios délibérément maladroits et hautement sexualisés, explorant la tension entre exposition et dissimulation. Ses peintures, comme Joue meurtrie (2022) et Persuasion (2022), représentent des corps anonymes posés de manière suggestive avec la peau exposée, et sont à la fois vulnérables et intenses. De la même manière, la peintre écossaise Florence Reekie remet en question le portrait traditionnel en laissant les visages de ses sujets hors de vue, se concentrant plutôt sur les éléments matériels et texturaux qui les entourent. Dans Mon père appelle cela suggestif (2021), l’attention de Reekie se concentre sur une main soulevant délicatement des pans de tissu, créant une scène à la fois sensuelle et énigmatique. L’identité se déduit des vêtements et des matériaux plutôt que de la ressemblance physique. La représentation magistrale par Reekie d’une texture semblable à celle du taffetas transforme le tissu en un substitut au corps de ses sujets. Ces matériaux drapés agissent à la fois comme un bouclier et une déclaration.