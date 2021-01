Le nombre total de décès dus au coronavirus en Serbie est relativement faible, autour de 3600, mais son taux de décès dans la profession médicale est bien plus élevé que dans d’autres pays.

Les données de l’Union des médecins et pharmaciens (UDP) ont révélé que pas moins de 72 médecins sont décédés du coronavirus en Serbie, un pays de sept millions d’habitants, contre 43 au Royaume-Uni, qui compte plus de 60 millions d’habitants.

La Serbie n’a enregistré que 3 600 décès au total, contre plus de 80 000 au Royaume-Uni.

Les critiques blâment l’état du système de santé du pays, qui a été massivement sous-financé depuis le gel de l’embauche en 2013 sur les travailleurs du secteur public, qui comprend les médecins et les infirmières. Lorsque le coronavirus a frappé, le secteur de la santé n’était pas prêt.

« Mauvaise organisation, fatigue du personnel, manque de matériel: tout cela a contribué à un nombre élevé de décès parmi les médecins », a déclaré à Euronews Rade Panic, la présidente de l’UDP, ajoutant que le nombre de morts pourrait être plus élevé que le 72 ils ont compté.

Un autre problème, a déclaré Panic, est que les postes de responsabilité dans les hôpitaux serbes ont tendance à être des nominations politiques, ce qui signifie que la loyauté des directeurs d’hôpitaux envers l’élite dirigeante du pays est plus importante que leurs capacités de gestion.

‘Nos membres ont peur’

Depuis le début, a-t-il déclaré, les hôpitaux serbes n’ont pas réussi à maintenir des sections séparées entre les patients atteints de COVID-19 et d’autres maladies, tandis que le secteur médical a souffert d’une grave pénurie d’équipements de protection individuelle (EPI).

Lorsque les professionnels de la santé, via les médias, ont tenté de faire part de leurs préoccupations, a-t-il déclaré, les journalistes qui rédigeaient les articles ont été sanctionnés, y compris un journaliste qui a été arrêté en avril après avoir souligné les conditions désastreuses dans un hôpital.

«Il n’y a pas de flux d’information gratuit en Serbie, nous recueillons donc les données en semi-cachette. Même nos membres ont peur de parler publiquement des problèmes du système de santé », a déclaré Panic.

Euronews a contacté le ministère de la Santé de Serbie pour obtenir des commentaires, mais n’a reçu aucune réponse.

Le secteur de la santé en Serbie est en difficulté depuis des années, les médecins quittant le pays et ses salaires – environ 750 € par mois pour un médecin généraliste et 880 € pour un spécialiste – pour le reste de l’Europe.

Les professionnels de la santé travaillant dans les zones rouges du COVID-19 pendant la pandémie reçoivent une augmentation de salaire de 10% et peuvent se voir accorder 30 € supplémentaires – ou plus – par mois, a déclaré Panic, mais les règles varient et ni l’augmentation ni les bonus ne sont garantis.

On s’attend à ce qu’ils travaillent par quarts de 24 heures avec deux ou trois jours de repos.

Le gouvernement a également aliéné les professionnels de la santé avec des déclarations telles que le chef de son équipe d’intervention contre le COVID-19, Predrag Kon, qui a déclaré mardi à la télévision serbe que les médecins avaient contracté le COVID-19 pendant leurs pauses déjeuner, et non dans leurs hôpitaux.

Kon, qui a reçu en novembre une médaille du président Aleksandar Vucic pour son travail dans la lutte contre le virus, a rétracté sa déclaration après un tollé public.

Zoran Radovanović, professeur d’épidémiologie à l’université de Belgrade et ancien collègue de Kon, a déclaré à Euronews qu’il était choqué par cette déclaration.

«Pouvez-vous imaginer que les médecins, avec l’équipement de protection, prennent une pause-café? Certains ne boivent même pas de liquides avant d’aller travailler, car il n’est pas pratique de faire une pause toilettes », a-t-il déclaré.

Radovanovic craint également que le nombre de professionnels de la santé décédés après avoir contracté un coronavirus ne soit supérieur aux 72 suggérés par le syndicat des médecins.

Le manque d’EPI est aigu, disent les professionnels de la santé, les médecins ayant reçu au début de la pandémie des masques anti-poussière plutôt que des masques médicaux pour se protéger. Ceci à un moment où Vucic parlait du personnel médical comme de «combattants en première ligne».

Panic a déclaré qu’au début de la pandémie, les patients hospitalisés recevaient des tests d’anticorps plutôt que des tests PCR, ce qui peut être inexact car les anticorps COVID-19 peuvent prendre une semaine à se développer. Cela a abouti à des patients infectés traités dans des salles régulières.

«Les malades ont été emmenés dans des salles de« nettoyage »où ils ont été traités par des médecins sans protection», a-t-il dit.

Même deux nouveaux hôpitaux – équipés de dons de la Chine, de l’Union européenne, de la Russie et des Émirats arabes unis – ont souffert de graves pénuries de personnel. De longues files d’attente peuvent être observées à l’extérieur des hôpitaux de Serbie, y compris dans les salles de grossesse.

Cela a incité certains, comme la pneumologue à la retraite Slavica Plavsic, à prendre les choses en main.

En colère que le gouvernement n’ait pas – comme dans d’autres États européens – recruté des médecins à la retraite pour aider à traiter les patients atteints de coronavirus, elle a commencé à offrir son expertise sur Twitter. Dans au moins un cas, a-t-elle déclaré à Euronews, elle a pu sauver la vie de quelqu’un.

