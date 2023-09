Pourquoi tant de médecins adhèrent aux syndicats

Ils sont encore minoritaires – seulement 10 % environ des médecins et dentistes sont syndiqués, selon un rapport. étude publiée l’année dernière dans JAMA – mais la tendance s’accélère. Plus tôt cette année, 82 % des 1 200 résidents et boursiers du centre médical Montefiore dans le Bronx, à New York, ont voté en faveur de la syndicalisation. Les médecins de l’hôpital Allina Health Mercy de Minneapolis et du centre médical Providence St. Vincent de Portland, Oregon, ont fait de même – et la liste est longue. Le Comité des stagiaires et résidents (CIR) représente quelque 30 000 résidents et boursiers. Cela représente une augmentation de 76 % du nombre de membres au cours de la seule année dernière.

Le travail organisé est particulièrement attrayant pour les résidents et les boursiers – des médecins agréés qui ont terminé leurs études de médecine et suivent actuellement une formation supplémentaire. Un programme de résidence est un apprentissage épuisant qui peut durer de 3 à 8 ans, selon la spécialité. Une bourse peut impliquer encore plus d’années de formation, généralement dans une sous-spécialité. Ces médecins en début de carrière travaillent jusqu’à 80 heures par semaine, souvent par équipes de 28 heures, et n’ont pratiquement aucun mot à dire sur aucun aspect de leur travail. C’est l’une des raisons pour lesquelles les jeunes médecins sont de plus en plus attirés par les syndicats.

« Nous n’avons que peu ou pas d’influence sur nos conditions de travail », déclare Kendall Major, MD, résident de troisième année en médecine interne à l’Université de Pennsylvanie, Penn Medicine, où 88 % des plus de 1 000 résidents et boursiers ont voté ce printemps pour se syndiquer. . Comme le souligne Major, les résidents individuels ne peuvent généralement pas négocier un salaire plus élevé ou de meilleurs avantages sociaux, et il leur est difficile, voire impossible, de passer à un autre programme de résidence s’ils ne sont pas bien traités dans celui dans lequel ils se trouvent. elle-même est désormais membre d’un syndicat.