Pourquoi tant de joueurs de baseball viennent-ils de la République dominicaine ?

Le baseball a une longue histoire aux États-Unis, mais il a également de solides racines dans les Caraïbes et en Amérique latine, en particulier en République dominicaine. Les Cubains ont été les premiers à amener le jeu des États-Unis dans leur pays au 19e siècle, et plus tard, de riches Cubains l’ont introduit en République dominicaine. Au cours des décennies suivantes, le sport est devenu profondément ancré dans la culture dominicaine, tandis qu’aux États-Unis, le baseball est devenu une industrie de plusieurs millions de dollars.

Finalement, les États-Unis ont commencé à rechercher des talents de baseball cubains. Mais lorsque les relations diplomatiques entre les deux pays se sont détériorées, la République dominicaine est devenue le principal centre d’intérêt de la réserve de talents de la Major League Baseball.

Alors que les Dominicains démontraient leurs compétences et leur succès en tant que joueurs de baseball, la MLB a commencé à créer des académies en République dominicaine, qui étaient affiliées à des équipes de la MLB aux États-Unis. Ce système a facilité l’afflux de nombreux joueurs dominicains talentueux dans les équipes de la MLB. Actuellement, les Dominicains dominent la Major League Baseball aux États-Unis, représentant plus de 10% de tous les joueurs de la ligue. Ils sont nettement plus nombreux que les joueurs d’autres pays nés à l’étranger.

Pour mieux comprendre comment le baseball s’est répandu dans toute la République dominicaine et pourquoi l’île produit autant de joueurs de la MLB, regardez le dernier épisode de Vox Atlas.

Vous pouvez trouver cette vidéo et toute la bibliothèque de Les vidéos de Vox sur YouTube.