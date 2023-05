Pourquoi tant de gens qui gagnent 100 000 $ par an ne se sentent pas riches

Peu de temps après avoir obtenu mon diplôme universitaire en 2013, j’ai décroché mon premier emploi d’adulte dans le journalisme, en faisant un stage dans un magazine de finances personnelles à Washington, DC. 12 $ de l’heure, un salaire que j’ai complété par des tables d’attente.

Bientôt, j’ai été embauché dans ce magazine à temps plein et, tout au long de mes 20 ans, j’ai utilisé ses leçons d’argent pour économiser, étirer et investir un salaire qui ne dépassait pas 50 000 $ jusqu’à ma septième année. Si je pouvais juste atteindre 70 000 $, je me souviens avoir pensé , je pourrais arrêter d’avoir à penser à l’argent tout le temps.

Et si je pouvais atteindre 100 000 $, je me suis dit que je serais riche, ou du moins à l’aise, c’est comme ça que les gens riches disent « riche ».

Pourtant, la réalité pour les personnes qui font six chiffres est moins rose que je ne l’ai toujours supposé. Plus de la moitié des Américains gagnant plus de 100 000 $ par an vivent d’un chèque de paie à l’autre, selon un rapport récent de PYMNTS et LendingClub.

« Quand j’ai obtenu mon diplôme universitaire, je pensais que j’allais gagner beaucoup plus. Avance rapide six ans plus tard jusqu’à où je suis maintenant, faisant un peu plus de six chiffres, et je n’ai pas l’impression d’avoir imaginé », dit Jesse Whitsit, planificateur financier certifié et gestionnaire de portefeuille chez Morgan Stanley à Hauppage, New York. « Je pensais que j’économiserais beaucoup plus que je ne le suis vraiment en ce moment. »