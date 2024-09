Pourquoi tant de Français aiment « Emily in Paris »

L poule Netflix Après la sortie de la première saison de « Emily in Paris » en 2020, les critiques français ont ridiculisé le drame américain pour ses clichés Instagrammables et son intrigue creuse. La série était « une vision fantasmée déconnectée de la réalité », a déploré Le Parisienun journal. « Aucun cliché n’est épargné », écrit Premièreun magazine de cinéma, notamment que « les Français sont tous méchants et tous paresseux » et « d’incorrigibles séducteurs ». Un critique de Le Mondela bible intellectuelle des Parisiens, a terminé la première saison avec un malaise, « comme si j’avais mangé tous les macarons de la boîte toute seule ». Aux États-Unis, « Emily in Paris » a été nominée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, mais en France, elle n’a pas reçu de telles récompenses.