Pourquoi tant de chevaux de course meurent-ils ?

Au milieu des chapeaux ostentatoires et des soirées Mint Julep, un nuage sombre planait sur la 149e édition du Derby du Kentucky ce samedi. Sept chevaux étaient morts avant l’événement principal.

Cela a commencé avec Wild On Ice, un cheval qui avait été transporté dans un hôpital équin après s’être blessé à la patte arrière gauche lors de son dernier entraînement le 27 avril. est mort subitement de causes encore à identifier. Ensuite, ce sont Take Charge Briana et Chasing Artie qui se sont tous deux effondrés pendant les courses. Et le jour du Derby, Chloe’s Dream et Freezing Point ont été euthanasiés après avoir subi respectivement une blessure au genou et à la cheville. (Différentes sources sont incohérentes sur l’ordre des décès.) Tous étaient âgés de cinq ans ou moins. (Pour référence, la durée de vie naturelle d’un cheval domestique est de 25 à 30 ans.)

Des représentants de Churchill Downs, l’hippodrome où se déroule le Derby du Kentucky, ont décrit les décès comme des « anomalies » dans un communiqué de presse. En vérité, ils étaient tout sauf – au lieu de cela, ils reflètent un modèle de cruauté omniprésent dans l’industrie des courses de chevaux.

Quelques semaines auparavant, lors du Grand National Festival – une course de chevaux populaire organisée chaque année en Angleterre – un cheval de 10 ans nommé Hill Sixteen est décédé lors de l’événement principal. Après sa chute, les vétérinaires ont déterminé qu’il avait subi une blessure mortelle, alors ils l’ont abattu. Deux autres chevaux – Envoye Special et Dark Raven – étaient morts les jours précédents lors du même événement. Hill Sixteen était le 62e cheval à mourir au Grand National depuis 2000.

Depuis des années, il y a eu des grondements dans le monde des courses de chevaux au sujet de pratiques laides et abusives. Même ceux qui s’intéressent peu au sport ont probablement entendu parler de dopage, de violence physique ou de mortalité précoce des chevaux de course.

Un rapport du New York Times de 2012 a détaillé le dopage généralisé et la mortalité élevée parmi les chevaux de course américains par rapport aux chevaux dans les pays ayant des réglementations plus strictes en matière de dopage des chevaux. Deux ans plus tard, le Times a couvert une enquête PETA sur les écuries de l’éminent entraîneur Steve Asmussen, qui a découvert des chevaux blessés forcés de courir, des chevaux sur-drogués de manière inappropriée et des chevaux choqués avec un buzzer – une pratique apparemment interdite dans le sport. Bien qu’Asmussen ait fait face à des suspensions temporaires pour dopage dans le passé, il fait partie du Racing Hall of Fame et a récemment été reconnu comme le premier entraîneur américain à remporter 10 000 courses.

Les mêmes abus semblent se reproduire encore et encore, malgré les reportages répétés des médias et les interventions des autorités de course. Ces dernières années ont vu une série de développements inquiétants. L’hippodrome de Santa Anita, dans le sud de la Californie, a été fermé pendant la majeure partie de mars 2019 après la mort de 23 chevaux en l’espace de trois mois seulement. Fin 2021, le cheval Medina Spirit, vainqueur du Kentucky Derby cette année-là, est décédé subitement à seulement trois ans. Deux mois après sa mort, le cheval a été officiellement déchu de son titre en raison de l’échec de plusieurs tests de dépistage de drogue. En conséquence, l’entraîneur du cheval, Bob Baffert (qui avait également fait l’objet d’une enquête pour dopage en 2013), a été condamné à une suspension de 90 jours par la Kentucky Horse Racing Commission et à une amende de 7 500 $. (Il a également été banni par Churchill Downs pendant deux ans, il n’a donc pu avoir aucun de ses chevaux dans le Kentucky Derby de cette année.)

Les chevaux de course sont travaillés à mort pour que les humains puissent en profiter

Au-delà des abus qui sont des violations flagrantes des règles, même les pratiques coutumières dont dépendent les courses de chevaux sont contraires à l’éthique et pourraient être irréformables. « Il n’y a pas d’autre sport grand public où le carnage et l’indifférence se produisent aussi régulièrement – et sont aussi tolérés », a écrit Elizabeth Banicki, qui travaillait dans l’industrie des courses de chevaux mais qui est partie en raison de sa cruauté, a écrit dans le Guardian cette semaine. « Les chevaux sont incapables de supporter de se déplacer à une telle vitesse alors qu’ils sont si jeunes et sous-développés. Ils sont poussés à l’épuisement. L’exercice de percussion répétitif de l’entraînement et de la course en tue certains et en ruine d’autres à vie.

Les rubans, trophées, prix en argent et gains de jeu gagnés en échange de la souffrance des chevaux peuvent signifier tout pour les jockeys et les fans, mais ils ne signifient rien pour les animaux eux-mêmes. Les chevaux ne peuvent pas consentir aux courses, encore moins à l’entraînement brutal qui les précède. Le monde des courses les appelle souvent leurs « partenaires équins », un euphémisme cynique au mieux. Les animaux sont travaillés à mort pour que les gens puissent en profiter.

Malgré tout cela, les courses de chevaux restent exceptionnellement populaires : environ 500 millions de personnes dans le monde écoutent le Grand National ; quelque 36 millions de personnes ont regardé le Derby du Kentucky l’an dernier. Alors que les chevaux ont une importance et un charisme particuliers dans l’imaginaire américain, ils sont, comme tous les animaux non humains, considérés comme des biens – comme une tasse ou une chaise – et privés d’une protection significative en vertu de la loi. Cela signifie que tant que les gens voudront regarder, participer ou profiter des courses de chevaux, il sera extrêmement difficile d’y mettre fin.

Certaines réformes sont peut-être à l’horizon. En 2020, le Congrès a adopté un projet de loi qui a créé la Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA), un organisme de réglementation national chargé de normaliser les règles du sport, telles que les médicaments autorisés et si les fouets peuvent être utilisés – des règles qui varient actuellement de d’un État à l’autre, tout comme les sanctions en cas de violation. Les sanctions HISA empêcheraient les entraîneurs qui enfreignent les règles de sauter d’un État à l’autre, par exemple, pour simplement pratiquer dans le Kentucky alors qu’ils sont suspendus en Californie.

Normaliser les règles de bien-être animal et augmenter les sanctions pour ceux qui les enfreignent ne sont pas de mauvaises idées. Mais il semble hautement improbable que ces réglementations modifient de manière significative le sport alors que bon nombre des pratiques qu’ils ciblent sont déjà interdites, tandis que d’autres formes de cruauté restent incontestées et font partie intégrante du sport. Les entraîneurs utilisent sciemment des drogues et des buzzers électriques même lorsque cela va à l’encontre des règles de l’État ou du sport. Ils reçoivent une tape sur les doigts et reprennent simplement leur carrière une fois leurs suspensions terminées. Le problème avec la réglementation des courses de chevaux en tant que sport est qu’il les traite comme un jeu, dans lequel les infractions peuvent être corrigées par de simples sanctions, plutôt qu’une violation fondamentale de l’autonomie et du bien-être des animaux.

HISA n’a apparemment pas réussi à empêcher les décès lors du Kentucky Derby de cette année et a déclaré dans un communiqué que Churchill Downs était « en pleine conformité avec [its] règles et processus. Imaginez si les athlètes tombaient régulièrement morts aux Jeux olympiques alors que l’organisme de réglementation compétent déclarait « rien à voir ici ».

Les chevaux de course à la retraite pourraient finir dans l’assiette de quelqu’un (vraiment)

HISA ne peut pas non plus empêcher ce qui pourrait être la conséquence la plus sombre des courses de chevaux : ce qui arrive aux chevaux une fois leur carrière de course terminée. Parce qu’il est moins coûteux de les tuer que de les maintenir en vie, les chevaux peuvent finir abattus.

L’abattage de chevaux est effectivement interdit aux États-Unis, mais l’abattage de chevaux américains s’est poursuivi en raison d’échappatoires. Selon un rapport du National Geographic, plus de 20 000 chevaux ont été exportés vers le Mexique ou le Canada en 2022, où ils sont ensuite abattus ; leur viande est ensuite exportée pour la consommation humaine et autre vers des pays du monde entier. Les interdictions d’abattage de chevaux mal appliquées au niveau national ont « essentiellement créé cette industrie et cette économie voyous qui continuent de fonctionner dans l’ombre, et nos chevaux souffrent terriblement », a déclaré Caroline Howe, fondatrice et directrice exécutive du Horse Welfare Collective sur le Voix équestres podcast. Howe a déclaré avoir été témoin de chevaux gravement blessés ou morts destinés à l’abattage sur des remorques de transport.

Un projet de loi en instance au Congrès, le Forgotten Equines Act de Save America, interdirait l’exportation de chevaux destinés à l’abattage. Les défenseurs des animaux tentent en vain de mettre fin à l’exportation de chevaux destinés à l’abattage depuis des années, face à l’opposition d’organisations telles que l’American Veterinary Medical Association.

Parmi les nombreuses menaces graves auxquelles sont confrontés les animaux non humains, les courses de chevaux figurent certes en bas de la liste. L’industrie de la viande abat 80 milliards d’animaux terrestres dans le monde chaque année ; les expériences de laboratoire tuent des dizaines de millions d’animaux chaque année. À titre de comparaison, seuls 7 602 chevaux en Amérique du Nord ont subi des blessures mortelles en course entre 2009 et 2022.

Mais mettre fin à l’utilisation des chevaux dans les sports devrait être une victoire facile pour le bien-être animal. Nous devrions pouvoir convenir en tant que société que les courses de chevaux représentent une forme non essentielle et gratuite de cruauté. Nous pouvons avoir nos sports, des juleps à la menthe, des fêtes printanières animées et des chapeaux flamboyants, mais nous pouvons laisser les chevaux en dehors.

Brian Kateman a cofondé la Fondation Réductrice en 2015, une organisation militant pour la réduction de la consommation de produits animaux. Ses écrits ont été publiés dans l’Atlantic, le Los Angeles Times, Fast Company, NBC et le Washington Post, entre autres. Son dernier livre et documentaire est Viande moi à mi-chemin.