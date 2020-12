Des semaines après les parents Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ont commencé leurs peines de prison concurrentes pour complot en vue de commettre une fraude postale liée au scandale des admissions à l’université, l’ancienne YouTuber était enfin prête à affronter son privilège. Au cours de ces premiers mois, a-t-elle admis, elle a eu du mal à comprendre pourquoi tout faisait si grand problème que ses parents avaient soudoyé son entrée à l’Université de Californie du Sud.

«Je me souviens avoir pensé:« Comment les gens sont-ils fous de ça? », Se souvient-elle. « Genre, je sais que cela semble si idiot. Mais dans la bulle dans laquelle j’ai grandi, je ne savais pas grand-chose en dehors. Et beaucoup d’enfants dans cette bulle, leurs parents faisaient des dons aux écoles et faisaient des choses qui avantagés – tant d’avantages. Ce n’est pas juste et ce n’est pas juste, mais cela se produisait. «

Mais après y être restée un moment, elle s’est rendu compte qu’il était temps de s’instruire. « C’est embarrassant en lui-même que j’ai parcouru mes 20 années de vie sans me rendre compte que tu as un privilège insensé – tu es comme l’enfant de l’affiche du privilège blanc et tu n’en avais aucune idée », reconnaît-elle, insistant sur le fait qu’elle était là pour » excusez-vous d’avoir contribué à l’inégalité sociale « mais mettez également toute l’expérience derrière elle.

« Je pense que ce qui est si important pour moi, c’est comme apprendre de l’erreur », a-t-elle déclaré. « Ne pas être maintenant honteux et puni et ne jamais avoir une seconde chance. J’ai 21 ans, je sens que je mérite une seconde chance de me racheter, de montrer que j’ai grandi. »

Willow, pour sa part, a été influencée par sa position. « Elle convient avec Adrienne qu’Olivia ira bien parce qu’elle est blanche, jolie et riche – le privilège blanc sert sa rédemption plus que le privilège financier », a déclaré une source à E! Nouvelles. « Willow comprend à quel point il est difficile pour la communauté noire de pardonner à Olivia. Mais si elle veut vraiment changer et être meilleure, elle pense qu’elle mérite une seconde chance. »