Pourquoi Tamannaah Bhatia est enthousiasmée par «November Story» | Nouvelles des gens

L’actrice Tamannaah Bhatia ne peut s’empêcher de jaillir de sa prochaine série Web « November Story », un mystère de meurtre qui la jette comme une jeune hacker éthique nommée Anuradha, qui tente de vendre la maison de son père afin qu’elle puisse payer son traitement contre la maladie d’Alzheimer.

«Quand j’ai entendu pour la première fois la narration de ‘November Story’ du réalisateur Ram Subramanian, je n’aurais jamais pu imaginer que le scénario allait être si superposé. Je n’ai jamais regardé une série de thrillers policiers aussi complexe et intrigante à la fois , et un qui engage le public dans chaque épisode comme un polar authentique », dit-elle.

« Ce qui commence comme un simple meurtre de Jane se transforme en une série d’événements époustouflants entrelacés d’une multitude de personnages et de récits qui apparaissent, soulevant de plus en plus de questions tout en construisant le mystère autour du meurtrier et du mobile », at-elle promesses.

Le polar en sept épisodes comprend également Pasupathy, GM Kumar, Aruldass et Vivek Prasanna, entre autres, et sort le 20 mai en hindi, tamoul et telugu sur Disney + Hotstar VIP.