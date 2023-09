Pourquoi Sunak veut abandonner HS2 – les chefs de projet « comme des enfants avec une carte de crédit en or »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak serait alarmé par le coût galopant du HS2 alors qu’il réfléchit à l’ampleur des suppressions du tronçon nord du projet ferroviaire, après L’indépendant a d’abord révélé son intention de le supprimer.

Le Premier ministre aurait déclaré à ses proches alliés qu’il n’était pas prêt à voir les coûts continuer à augmenter, alors que les dirigeants de HS2 se sont comportés comme des « enfants à la carte de crédit en or ».

Cela survient alors que les propriétaires américains du club de football de Birmingham City – dans lequel la star de la NFL Tom Brady détient une participation minoritaire – ont averti M. Sunak qu’il nuirait à la confiance des investisseurs s’il abandonnait la route Birmingham-Manchester.

L’ancien ministre des Transports Patrick McLoughlin est devenu le dernier conservateur haut placé à avertir que la suppression de la phase 2 serait « complètement fausse », mais l’ancienne ministre Esther McVey a déclaré que HS2 « aspirait la vie de nos transports locaux ».

M. Sunak s’inquiète du manque de contrôle des coûts et des salaires élevés de l’entreprise qui supervise le projet après qu’on lui ait montré des chiffres suggérant que le prix global pourrait dépasser 100 milliards de livres sterling, selon Les temps.

Une source proche de la pensée du Premier ministre a déclaré au journal que les finances de HS2 étaient « bien pires que quiconque ne le pense » et qu’il n’était pas disposé à « rester les bras croisés et regarder ce ballon ».

Ils ont déclaré : « L’ensemble du projet a été sur-dimensionné. Il semble que le mantra des patrons de HS2 ait toujours été de dépenser massivement pour que l’entreprise soit trop grosse pour être tuée… Dès le début, ils étaient comme des enfants avec une carte de crédit en or.»

L’indépendant a révélé pour la première fois que M. Sunak et son chancelier Jeremy Hunt discutaient des moyens de supprimer la phase 2 sous le nom de code Project Redwood. Mais les deux hommes ne devraient pas retarder leur décision jusqu’à la présentation du mini-budget de l’automne, fin novembre.

Ils envisageraient une option pour apaiser une réaction négative des conservateurs en jetant la route Birmingham-Manchester dans l’herbe longue en la retardant jusqu’à sept ans.

Jeremy Hunt et Rishi Sunak réfléchissent à la quantité de HS2 qui peut être abandonnée ou retardée (PENNSYLVANIE)

Les députés conservateurs du Nord espèrent toujours que certaines parties du projet pourront être sauvées et poussent le Premier ministre et la chancelière à envisager d’accélérer un tronçon du HS2 entre Manchester Piccadilly et l’aéroport de Manchester.

Une source proche des discussions gouvernementales sur HS2 a déclaré L’indépendant: «Le Premier ministre et la chancelière ont creusé une grande fracture au sein du parti conservateur. Il y a des personnalités importantes au Cabinet qui s’opposent [to ditching HS2]. Michael Gove et Mark Harper sont très mécontents.

La source a ajouté : « Ils ont mis en bouteille toute annonce pour le moment. La réaction a été si grande qu’ils ne sont pas prêts à annuler. Ils doivent réfléchir à la manière de le restructurer. [Sunak] va avoir une conférence très difficile à Manchester.

Une source proche de M. Gove a déclaré qu’ils ne « reconnaissaient » pas l’idée d’une rupture ministérielle.

Tom Wagner, président du Birmingham City FC, a écrit à M. Sunak et a exhorté le gouvernement à « honorer son engagement » de respecter intégralement le HS2.

Dans une lettre rapportée par le Temps Financier, le chef du football a prévenu : « Tout écart pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs et cela aurait un impact négatif considérable sur le Royaume-Uni. L’ambitieux projet HS2 entre dans cette catégorie.

Les grands conservateurs ont attaqué la perspective de suspendre la partie nord du HS2 (Getty/PA)

M. McLoughlin, l’ancien secrétaire aux Transports, s’est joint à un chœur de hauts conservateurs – dont Boris Johnson, David Cameron et les anciens chanceliers George Osborne et Philip Hammond – pour appeler le Premier ministre à réaliser le projet dans son intégralité.

Mais plusieurs conservateurs de premier plan estiment que les coûts sont devenus incontrôlables. L’ancien dirigeant William Hague a déclaré que HS2 avait été « terriblement mal géré » et constituait une « honte nationale ».

Il a déclaré à Times Radio : « Cela aurait dû être annulé il y a quelques années quand il était clair que tout était hors de contrôle. » Mais maintenant que tant de choses ont été construites, il a déclaré qu’il y avait un « véritable dilemme » quant à savoir si le projet devait aller de l’avant « pour au moins achever et donner un sens aux parties que nous pouvons encore faire ».

Mme McVey a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme selon lequel « nous n’avons certainement pas » besoin du projet de train à grande vitesse pour aller à Manchester. Elle a déclaré : « Dieu merci, le Premier ministre envisage le coût croissant du HS2. »

Le ministre conservateur Chris Philp a déclaré mardi à Sky News que M. Sunak examinait comment le coût du HS2 pouvait être « contrôlé », avertissant que le prix du projet ferroviaire avait « à peu près triplé » depuis sa conception.

Mais le jeune ministre de l’Intérieur a insisté sur le fait qu’aucune décision n’avait été prise quant à l’opportunité de supprimer ou de retarder la partie nord du projet ferroviaire.

M. Philp a insisté sur le fait que les habitants du Nord ne sont « certainement pas » des citoyens de seconde zone, comme le prétend le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, qu’ils sont traités. « L’engagement envers les Midlands, le Nord et le programme de mise à niveau est absolument intact », a déclaré M. Philp.