Pourquoi Sunak, les conservateurs pourraient perdre face aux travaillistes

LONDRES — Rishi Sunak était à mi-chemin de l’annonce d’élections qu’il risque de perdre dans un pays qui a souvent l’impression de s’effondrer.

Puis – dans une métaphore appropriée pour la Grande-Bretagne assiégée et son parti conservateur au pouvoir – le Premier ministre a été trempé par un déluge au milieu de son discours et noyé par un manifestant à proximité entonnant la chanson. « Les choses ne peuvent que s’améliorer. »

Sunak a entamé jeudi six semaines de campagne après avoir convoqué des élections surprises qui auront lieu le 4 juillet. Lui et son parti sont profondément impopulaires auprès du public, selon tous les grands sondagesAinsi, à moins d’un renversement de fortune sans précédent, ils semblent sur le point de subir un effacement électoral.

Beaucoup reprochent aux conservateurs une Grande-Bretagne considérée comme étant en déclin.

Les salaires réels stagnent depuis plus d’une décennie ; les listes d’attente pour les soins de santé et les prix de l’immobilier s’envolent ; les eaux usées sont pompées dans les rivières et la mer ; le dysfonctionnement ravage tout, depuis les chemins de fer du pays jusqu’aux prisons ; et le Brexit – autrefois la cause célèbre des conservateurs – est désormais largement considéré comme un tel échec que la plupart des politiciens préfèrent ne pas en discuter du tout.

Le ciel s’est ouvert alors que Sunak prononçait son discours devant le n°10 Downing St. Henry Nicholls / AFP – Getty Images

En raison de la loi électorale, Sunak a dû appeler au vote à un moment donné cette année. Malgré tout, sa décision d’agir immédiatement – ​​alors que son parti languit un colossal 20 points de retard sur le parti travailliste d’opposition – a profondément irrité nombre de ses propres législateurs, désormais confrontés à un glissement de terrain qui mettrait nombre d’entre eux au chômage.

De nombreux observateurs se demandent : pourquoi maintenant ?

« Rishi Sunak a déployé la seule arme qui lui reste dans son arsenal : l’élément de surprise », a déclaré Guto Harri, directeur des communications de l’ancien Premier ministre Boris Johnson, sous l’administration duquel Sunak était ministre des Finances avant que les deux hommes ne deviennent rivaux. « À tout le moins, il a tiré le coup d’envoi selon ses propres conditions et a montré qu’il avait le courage de se lancer de manière proactive. »

Mais même les alliés traditionnels du Premier ministre semblaient partager le sentiment que Sunak avait peut-être aussi sonné la sonnette d’alarme après 14 années de règne conservateur.

Le magazine conservateur Spectator a éclaboussé « Le déluge » en première pageà côté d’une caricature d’un Sunak trempé par la pluie et d’un article de couverture sur son « pari électoral ».

Le journal de droite Le Daily Telegraph est allé avec: « Things Can Only Get Wetter », une référence à un classique de la danse britannique des années 1990.

C’était la chanson jouée par les manifestants aux portes du 10 Downing St., qui menaçait de noyer le discours de Sunak. Son choix était à plusieurs niveaux ; c’était aussi la bande originale de la campagne électorale réussie de Tony Blair en 1997 – la dernière fois que les travaillistes ont balayé les conservateurs du gouvernement.

L’histoire électorale est bien sûr pleine de chocs, mais aucun parti dans l’histoire de la politique britannique n’a inversé quoi que ce soit qui se rapproche du gouffre électoral actuel à une telle distance d’un vote.

Le paysage actuel est sombre pour les conservateurs. Mais les récentes bonnes nouvelles pourraient signifier que la situation est en réalité aussi bonne que possible.

Quelques heures plus tôt, il avait été annoncé que l’inflation était tombée à 2,3 %, contre 11 % atteint fin 2022, son plus haut niveau depuis 40 ans, le pire du monde développé. (L’inflation aux États-Unis était de 3,4 % le mois dernier.)

Cela ne signifie pas que les prix baissent pour les électeurs que Sunak va maintenant parcourir le pays pour se rendre au tribunal, mais simplement qu’ils augmentent à un rythme plus lent.

En ce sens, Sunak « a choisi le moment où la promesse de nouvelles économiques est aussi bonne que possible – sans attendre de savoir si la promesse se matérialise ou non », a déclaré Harri.