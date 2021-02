Kyle a ajouté: « Je pense que c’est comme Monde réel, Grand frère, tirer peut-être même un peu Jersey Shore… Nous avions plus de caméras de surveillance que jamais et c’est la plus grande maison dans laquelle nous ayons jamais tourné. «

Qu’il s’agisse de faire la fête le week-end ou de travailler à distance du lundi au vendredi, les neuf colocataires (Kyle, Amanda Batula, Lindsay Hubbard, Carl Radke, Hannah Berner, Paige DeSorbo, Luke Gulbranson, Danielle Olivera et débutant Ciara Miller) n’aura nulle part où s’échapper si et quand quelqu’un s’énerve.