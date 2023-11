« Pourquoi suis-je si malchanceux ? » – Charles Leclerc est dévasté par l’échec du tour de formation au Brésil

Ce n’était pas le cas de Charles Leclerc au Brésil, le pilote Ferrari ayant subi une panne mécanique lors du tour de formation qui l’a finalement éliminé de la course.

Au départ, alors qu’il partait en tête-à-queue dans les barrières alors qu’il suivait l’éventuel vainqueur Max Verstappen autour d’Interlagos, il semblait que Leclerc pourrait retourner aux stands et pouvoir prendre le départ de la course – mais il s’est rapidement garé sur une voie de secours avec un moteur. question d’aller avec son aile avant cassée et son orgueil blessé.

Cela a été une saison désespérée pour Ferrari, qui espérait défier Red Bull pour le titre, comme ils l’avaient fait au début de l’année dernière. Au lieu de cela, ils ont une poignée de poles et une seule victoire en course à leur actif pour 2023, et cela a été réalisé par le coéquipier de Leclerc à Singapour.