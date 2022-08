Pourquoi suis-je si gonflé ? Comment trouver un soulagement

Mais les ballonnements ne sont pas seulement inconfortables ; cela peut affecter “de nombreux aspects de la vie de nos patients”, a déclaré le Dr Harer, entraînant des problèmes d’embarras et d’image corporelle. Et obtenir une évaluation appropriée est la clé.

Qu’est-ce qui cause les ballonnements?

Les ballonnements et la distension sont courants et, pour la plupart des gens, disparaissent après une courte période de temps. Mais certaines personnes sont plus sujettes aux ballonnements que d’autres.

Les personnes atteintes de certaines conditions médicales – comme l’intolérance au lactose, la maladie coeliaque ou des troubles qui affectent la façon dont l’intestin déplace le contenu dans tout le corps (comme la gastroparésie) – ont des ballonnements plus réguliers en raison d’un excès de gaz. Chez ces patients, le gaz s’accumule dans l’intestin grêle et pousse le diaphragme vers le haut et la paroi abdominale vers l’extérieur pour “faire de la place” à la pression supplémentaire.

Si vous n’avez pas ces conditions mais que vous avez des ballonnements qui persistent pendant des mois, vous pouvez avoir ce qu’on appelle des ballonnements fonctionnels ou des ballonnements sans cause identifiable. Des conditions telles que le syndrome du côlon irritable ou la constipation idiopathique chronique entrent dans cette catégorie. Dans de tels cas, les examens médicaux semblent généralement normaux, mais les ballonnements sont un symptôme majeur et récurrent qui empiète sur la vie quotidienne.