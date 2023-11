Pourquoi Suella Braverman ne peut pas arrêter les manifestations palestiniennes

Il ya 1 heure

Il a négocié avec la police le parcours et la durée de chacun et a respecté les conditions.

Rien que lundi, la police a arrêté 219 manifestants de Just Stop Oil qui tentaient d’arrêter la circulation près du Parlement. Les « sit-in » d’Extinction Rebellion d’il y a plus de deux ans ont vu les policiers évacuer un nombre stupéfiant de 4 118 manifestants.

Les opposants au PSC affirment que les manifestants scandent des slogans profondément antisémites et servent de couverture aux extrémistes. Mais si des individus peuvent être arrêtés pour des crimes haineux, les critères juridiques permettant d’interdire un événement sont plus complexes.

La CFP a accepté les conditions de cette loi. Ses partisans affirment qu’ils se rassembleront une heure après les deux minutes de silence le jour de l’armistice et à plus d’un kilomètre et demi du cénotaphe. Leur marche, qui se terminera par un rassemblement devant l’ambassade américaine, ne devrait pas s’approcher du mémorial.

Ainsi, si les commandants de la police demandaient au ministre de l’Intérieur d’interdire la marche, les organisateurs pourraient s’adresser au tribunal – et les juges auraient besoin de preuves et de renseignements prouvant l’existence d’un risque sérieux.

La dernière fois que ces pouvoirs ont été utilisés, c’était en 2011 et 2012. Le ministre de l’Intérieur de l’époque, sur la recommandation du Met, a interdit à la Ligue de défense anglaise (EDL), d’extrême droite, de défiler dans les communautés musulmanes. L’EDL était considérée comme une bande de voyous et les manifestants scandaient régulièrement des slogans racistes ou islamophobes.

La Campagne contre l’antisémitisme affirme que le chant « De la rivière à la mer », qui sera presque certainement entendu lors de la marche de samedi, est profondément offensant et menaçant – mais l’événement du CPS ne traverse pas les communautés juives – et le Met affirme que son avis juridique est que le slogan peut être la liberté d’expression légitime dans de telles circonstances.

Le risque énorme est donc que, même si Suella Braverman parvenait à ses fins, les gens non seulement sortiraient, mais marcheraient de manière indépendante. Cela serait deux fois plus difficile pour la police, car il n’y aurait aucun organisateur sur le terrain pour diriger les événements et appeler les gens à respecter un itinéraire et un couvre-feu.