Pourquoi Steve Jobs m’a embauché chez Pixar

En 1999, le film “The Iron Giant” du réalisateur Brad Bird est sorti en salles.

Ce fut un échec commercial, coûtant environ 70 millions de dollars faire et gagner seulement 23 millions de dollars au box-office dans le monde. L’expérience aurait laissé Bird se demander s’il était fait pour réussir dans l’industrie cinématographique. Il n’avait aucune idée que quelqu’un d’autre avait vu le film et pensait qu’il contenait suffisamment de promesses créatives pour secouer tout un studio d’animation de premier plan.

Cette personne : Steve Jobs, qui était à l’époque PDG de Pixar Animation Studios.

Tout juste sorti du flop menaçant sa carrière, Bird a été embauché par Ed Catmull, co-fondateur de Jobs et Pixar, pour écrire et réaliser un film intitulé “Les Indestructibles”. Le film a remporté plusieurs Oscars, mais à l’époque, rien ne semblait garanti.

“Ils choisissaient activement un gars à venir qui venait de faire un gros flop”, a déclaré Bird sur le podcast “WorkLife with Adam Grant” en 2019. “Ils avaient l’impression:” Nous risquons de tomber dans certaines habitudes parce que nous avons le même groupe qui fait des choses … mais nous voulons faire bouger les choses.'”

C’était d’autant plus inhabituel que Pixar avait déjà du succès. En 1999, le studio avait déjà sorti “Toy Story” et “A Bug’s Life”, et “Toy Story 2” est sorti vers la fin de cette année.

Jobs et Catmull ont dit à Bird qu’ils l’avaient embauché parce que “The Iron Giant” montrait une détermination à trouver de nouvelles façons de raconter des histoires, se souvient Bird. Et ajouter une nouvelle voix à la salle pourrait aider à empêcher le reste de l’équipe de retomber sur ses lauriers.

La promesse de Bird de faire un meilleur film avec la moitié du temps et de l’argent que les autres films d’animation n’a pas fait de mal non plus, a-t-il noté.

Le problème : une fois que Bird a été embauché, le studio a déclaré que ses attentes pour “Les Indestructibles” étaient en effet irréalistes. On lui a dit que le film prendrait près d’une décennie et 500 millions de dollars à produire, lui et le producteur John Walker ont déclaré sur le podcast.

Ainsi, Bird a commencé à chercher le “mouton noir” de Pixar – des membres du personnel dont les idées risquées avaient été négligées dans le passé. “Je veux des gens mécontents parce qu’ils ont une meilleure façon de faire les choses et qu’ils ont du mal à trouver une avenue”, a déclaré Bird.

Puis, il les a unis contre un ennemi commun : le statu quo. “Personne ne pense que nous pouvons réussir”, a déclaré Bird à l’équipe.

Certains experts appellent cette méthode de motivation “l’effet outsider”.

En 2017, chercheurs de la Coastal Carolina University ont constaté que les personnes débutantes ou négligées ont souvent un avantage : malgré leur manque de ressources et de contrôle, elles ont une “forte motivation pour acquérir quelque chose, par opposition à garder quelque chose”.

Au lieu de considérer leurs inconvénients “comme un obstacle, les tentatives des outsiders d’augmenter ce contrôle peuvent avoir des effets positifs sur la créativité” et la résolution de problèmes, note l’étude.

Dans le cas de Pixar, l’équipe de Bird a contourné les problèmes liés à la nécessité d’embaucher des animateurs avancés ou d’investir dans de nouvelles technologies coûteuses en créant leurs propres avancées d’animation générées par ordinateur.

“Les incroyables” a fini par coûter 92 millions de dollars à fabriquer. Il a rapporté plus de 631 milliards de dollars au box-office mondial après sa sortie en 2004. Bird a continué à créer plus de films avec Pixar, dont un autre film oscarisé, “Ratatouille”.

Avoir un état d’esprit d’outsider est bénéfique, a déclaré Bird – et une bonne source de motivation.

“Il est difficile de faire du très bon travail. Si vous le faites bien, vous êtes en quelque sorte un outsider”, a déclaré Bird. “Vous devriez viser quelque chose qui est hors de portée.”

