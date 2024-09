Pourquoi Stephen A. Smith d’ESPN s’exprime sur la politique

L’animateur de « First Take », Stephen A. Smith, a bien gagné sa vie en proposant des opinions provocatrices sur le sport sur ESPN, propriété de Walt Disney Co.

Mais ces derniers temps, les téléspectateurs ont également tendance à le voir pontifier sur la politique, en apparaissant comme présentateur dans divers programmes d’information, notamment « Cuomo » sur NewsNation, « Hannity » sur Fox News et « This Week » sur ABC. Il s’exprime également sur des questions non sportives lors de son émission en streaming distribuée par iHeartPodcasts.

Smith, l’un des talents les mieux payés des médias sportifs, est-il en train de préparer le terrain pour une seconde carrière dans l’information ? Smith a déclaré au Times lors d’une récente interview au siège d’ESPN à Bristol, dans le Connecticut, que des médias lui avaient proposé de jouer un rôle de contributeur à l’antenne qui lui permettrait d’apparaître régulièrement. Il n’a pas voulu révéler le nom de ses prétendants.

« Évidemment, c’est quelque chose que j’adore faire », a déclaré Smith. « Le sport sera toujours ma priorité numéro un. Tant qu’ESPN veut de moi ici et veut que je fasse ‘First Take’, je suis heureux de le faire. Mais en dehors de cela, toute opportunité qui se présente est quelque chose que je suis prêt à saisir. »

« Je n’ai pas forcément besoin d’avoir mon propre show », a-t-il poursuivi. « Mais j’aime faire partie du mélange. Je suis un observateur consciencieux. Je suis un homme noir qui a vu beaucoup de choses et qui a dû faire face à beaucoup de choses tout au long de sa vie dans le centre-ville. »

Smith est l’animateur vedette des émissions de discussion en journée d’ESPN, qui sont non seulement une source de profits, mais aussi une plate-forme qui permet à la société de rester dans la conversation nationale. Il serait sur le point de signer un nouveau contrat l’année prochaine qui pourrait lui rapporter 18 millions de dollars par an, soit une augmentation de 50 % par rapport à ses revenus actuels. Son contrat arrive à un moment où les sociétés de médias sont sous pression pour réduire leurs coûts et où les réductions de salaires pour les talents deviennent la norme.

La notoriété de Smith pourrait bien faire oublier à ses supérieurs les craintes qu’il s’immisce dans des sujets controversés en dehors du sport. Il y a six ans, le président d’ESPN, Jimmy Pitaro, avait mis un terme aux journalistes qui s’immisçaient dans la polémique politique sur les plateformes de l’entreprise, ce qui arrivait fréquemment pendant le mandat de Donald Trump à la Maison Blanche.

L’animatrice d’ESPN Jemele Hill a été suspendue en 2017 après avoir publié un tweet décrivant Trump comme un suprémaciste blanc. Elle a quitté l’entreprise l’année suivante. La présentatrice de longue date Sage Steele a été suspendue en 2021 après avoir critiqué la politique de vaccination de Disney sur un podcast. Elle a quitté ESPN l’année dernière après avoir réglé son procès contre l’entreprise.

Smith a déclaré qu’ESPN n’avait imposé aucune limite à ce dont il pouvait discuter, mais en tant que diffuseur vétéran, il pense avoir une idée de ce qui est approprié.

« Ils veulent que je sois conscient », a déclaré Smith. « Je ne vais pas passer à l’antenne sans me soucier de ce que Disney pense de quelque chose. Je ne suis pas irresponsable. Mais je suis mon propre maître. »

Un représentant d’ESPN a déclaré que la société était à l’aise avec les efforts extérieurs de Smith.

« Stephen A. a son propre podcast/émission en dehors d’ESPN où il approfondit des sujets qui vont au-delà du sport, et nous le soutenons dans ce sens, et nous continuerons à le faire compte tenu de son intérêt à se développer en dehors du domaine sportif », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Le mois dernier, Smith est apparu sur NewsNation pour commenter la Convention nationale démocrate et l’interview chaotique de Trump à la National Association of Black Journalists (« C’est immature, ce n’est pas présidentiel », a-t-il fait remarquer) avec la même vigueur qu’il consacre à des sujets tels que la star de la WNBA Caitlin Clark ou les Cowboys de Dallas. Il comprend le défi de garder les téléspectateurs accrochés d’un sujet à l’autre, déclarant aux journalistes la semaine dernière qu’il étudiait les audiences Nielsen d’un quart d’heure de « First Take » pour voir quels segments fonctionnent.

« Il apporte une vision, du bon sens et des points de vue particulièrement intelligents sur des questions importantes », a déclaré Michael Corn, président de la programmation et des émissions spéciales de NewsNation. « Il n’y a pas de doute que nous devons le recruter. »

Il peut être difficile de s’y retrouver dans un environnement très partisan en matière de politique. Smith n’est inscrit auprès d’aucun parti politique majeur et affirme qu’il n’est « pas un idéologue », même s’il a déclaré qu’il voterait pour la candidate démocrate à la présidence, la vice-présidente Kamala Harris. Mais il s’est montré critique à l’égard du procès pour pot-de-vin qui a abouti à la condamnation de Trump pour crime, ce qui n’a pas plu à bon nombre de ses partisans sur les réseaux sociaux.

Lors d’une apparition en avril dans l’émission Fox News de Sean Hannity, Smith a suggéré que les problèmes juridiques du candidat républicain à la présidence l’aidaient à générer une augmentation du soutien parmi les électeurs noirs.

Forgeron a présenté des excusesune rareté pour les présentateurs d’opinion de chaînes d’information en continu, après avoir reçu une réaction violente à ces propos.

« Je suis assez ouvert d’esprit pour admettre que je peux me tromper », a déclaré Smith. « N’hésitez pas à me corriger si je me trompe. En fin de compte, il s’agit d’être un provocateur du dialogue. »