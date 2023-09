Pourquoi Stellantis pourrait faire face à une grève de l’UAW plus longue que Ford ou GM

Le syndicat United Auto Workers a lancé des grèves ciblées contre les trois constructeurs automobiles de Détroit tôt vendredi matin. Les arrêts touchent trois usines qui fabriquent des modèles populaires tels que le Ford Bronco, le Chevrolet Colorado et le Jeep Wrangler.

C’est la première fois dans l’histoire que l’UAW frappe simultanément les trois constructeurs automobiles de Détroit. Mais si les grèves ont commencé au même moment, elles pourraient se dérouler de manière très différente dans les jours à venir – avec Stellantis potentiellement confronté à un chemin plus difficile vers un accord que ses rivaux de Crosstown Moteur Ford et Moteurs généraux .

Stellantis a un problème que ses rivaux locaux n’ont pas. L’entreprise, créée début 2021 à la suite d’une fusion entre Fiat Chrysler Automobiles et le constructeur automobile français Peugeot, dispose de plus de capacités de production dans le monde qu’elle n’en a besoin. Stellantis a signalé son intention de fermer ou de vendre 18 de ses installations aux États-Unis, y compris des usines et des dépôts de pièces détachées. La société compte actuellement au total environ 35 usines et centres de distribution de pièces détachées aux États-Unis.

C’est un projet que le syndicat n’acceptera probablement pas de bon gré.

Il est possible que Stellantis se prépare à une longue grève dans cet esprit : la société avait plus de véhicules dans ses stocks de concessionnaires américains début septembre que n’importe lequel de ses rivaux de Crosstown.

L’industrie automobile mesure les stocks en termes de « jours d’approvisionnement », en fonction du taux de ventes de chaque modèle au cours des 30 jours précédents. Selon les données de Cox Automotive, les quatre marques américaines de Stellantis avaient plus de 100 jours de véhicules chez les concessionnaires ou en transit vers les concessionnaires début septembre. Les marques Cadillac et Chevrolet de GM ne disposaient respectivement que de 46 et 51 jours de véhicules ; la marque Ford avait 77 jours.

La moyenne de l’industrie était de 58 jours d’approvisionnement au début du mois. Historiquement, les constructeurs automobiles de Détroit ont eu tendance à disposer de stocks un peu plus importants, car leurs camionnettes pleine grandeur sont proposées dans de nombreuses configurations différentes.

Contrairement à la grève contre Stellantis, celle de l’UAW contre Ford pourrait être relativement brève. D’après les commentaires faits ces derniers jours par le président de l’UAW, Shawn Fain, et par les dirigeants de Ford, il apparaît que Ford était le plus proche des trois constructeurs automobiles à conclure un accord avec le syndicat. L’UAW l’a peut-être reconnu lorsqu’il a choisi de frapper seulement une partie de l’usine d’assemblage de Ford au Michigan, les zones où les véhicules sont peints et où se déroule l’assemblage final. Tous les travailleurs représentés par l’UAW à l’usine d’assemblage de GM à Wentzville, dans le Missouri, et à l’usine Jeep Wrangler de Stellantis à Toledo, dans l’Ohio, ont débrayé hier soir.