Pourquoi Starmer veut-il ajouter encore plus de pairs au lieu d’abolir le lot d’entre eux ? | Catherine Bennett

jef seulement pour esquiver cette place spéciale en enfer souvent réservée aux femmes qui n’aident pas les autres femmes, ce serait bien de trouver quelque chose de positif à propos de Charlotte Owen, la millénaire la plus chanceuse du monde, qui a tellement impressionné Boris Johnson qu’il fait d’elle, à 29 ans, la plus jeune pair à vie de l’histoire.

Étant donné que l’enquête n’a pas encore découvert de références au-delà de son 2: 1 en politique et relations internationales, quelques stages, puis des séjours en tant qu’assistante politique dans l’une des administrations les plus sordides jamais enregistrées, les spéculations sur les qualifications d’Owen se sont naturellement tournées vers d’autres attributs qui pourraient ont impressionné ses sponsors. Le législateur novice a-t-il déjà été membre de Mensa junior ? Peut-elle toucher le bout de son nez avec sa langue, ou remuer ses oreilles? Était-elle, a-t-on demandé, d’un type physique découvert par les administrations Johnson comme étant particulièrement capable? Même si cela aurait pu la rendre inestimable en tant que double du corps de Carrie dans tout incident de sécurité, cela n’a pas empêché une autre jeune femme aux longs cheveux blonds, Cleo Watson, de être lâché parce qu’elle a rappelé à Johnson Dominic Cummings. Il lui a dit : « Je ne peux plus te regarder.

En supposant qu’Owen n’ait en fait pas fait plus de 90% de la population adulte, voire de nombreux enfants d’âge préscolaire de cette population adulte, pour justifier le statut, l’influence et les revenus d’une pairie, la fureur qu’elle a générée pourrait encore justifier des avantages. y compris – un avantage non négligeable – l’accès au seul bâtiment du pays garanti libre de son patron. La colère pourrait même suffire à sortir le Labour de sa torpeur face à la réforme des Lords ; et si ce n’est pas le cas, vous vous demandez, que faudrait-il ? Un cheval? Peut être.

Il a été rapporté que Starmer ajouterait encore plus de pairs à ce qui est déjà la deuxième chambre législative la plus distendue au monde

De Michael Foot en passant par David Miliband à aujourd’hui, malheureusement, Keir Starmer, il est devenu traditionnel parmi les politiciens travaillistes de (1) faire du bruit démocratique à propos de l’abolition des Lords, puis (2) décider que les priorités et autres complications rendent hélas trop hâtive la tentative changer une institution qui compte moins de 30 % de femmes et qui compte 92 pairs héréditaires. En 2012, Miliband s’est en effet opposé à un calendrier de réforme, assurant ainsi, en plus d’une réserve illimitée de ratés et de chancers, que le législateur réserverait, grâce à la primogéniture masculine et aux autres religieux, une centaine de places pour les hommes. Dans ce qui ressemble plus à la même chose, il semble que les commentaires scandalisés de Starmer sur la liste de Johnson soient déjà revenus à la réticence habituelle à agir. Son excuse, celle d’avoir besoin d’accélérer le programme travailliste par le biais des lords conservateurs, laisse le parti moins exercé par sa condition dégradée que ne l’est la commission de l’administration publique et des affaires constitutionnelles, qui vient de lancer une enquête.

En revanche, pour égaliser les choses, Starmer ajouterait encore plus de pairs à ce qui est déjà, avec environ 800 membres, la deuxième chambre législative la plus distendue au monde. Les promus seraient, comme toujours, annoncés comme pleinement engagés dans l’abolition, avant qu’elle ne les sape de toute énergie, de leur agréable nouveau club. Après quoi, la raison de l’inaction reviendra vraisemblablement à celle qui provoque de manière fiable l’arrêt du zèle progressiste : comment empêcher une chambre haute réformée de mettre en péril l’équilibre des pouvoirs ?

S’il est trop optimiste de voir Lady Charlotte comme une menace importante pour les seigneurs, ses détracteurs peuvent toujours célébrer une poussée de dégoût rivalisant, au moins, avec celle qui a suivi l’élévation de Peter Cruddas par Johnson, au mépris des conseils officiels. Les partisans de la promotion d’Owen, à supposer qu’il y en ait, pourraient en outre souligner que la désapprobation de ses qualifications est également disproportionnée lorsque l’on se souvient des pairies pour, pour ne citer que deux ornements johnsoniens, son frère et Evgeny Lebedev, fils d’un ancien agent du KGB. Lebedev, bien qu’il semble aimer utiliser son titre, fait toujours attendre les fans pour un deuxième discours.

L’acceptation de l’honneur par Owen, puisqu’il était ouvert à d’autres jeunes conservateurs peu impressionnants de se faire plaisir, est encore une fois moins abjecte que la poursuite des pairies, uniquement sur la base de leur naissance, par des héréditaires plus âgés. Arrivé récemment, le 5e baron Ashcombe, âgé de 59 ans, a raconté à la maison comment l’ADN l’avait finalement réuni : « J’ai hérité non pas de mon père mais de son cousin germain. »

Owen, cependant, n’a pas été nommé par un sous-groupe de milléniaux, mais après avoir été nommé par Johnson ou l’une de ses créatures, examiné par la Commission des nominations de la Chambre des lords, manifestement inadéquate, puis approuvé, vous comprenez, par un précédent inéluctable : la peur de Sunak de Johnson.

Compte tenu des profondeurs sondées par la dernière liste de Johnson (comportant également l’intimidateur, Priti Patel) et de l’improbabilité qu’un autre dirigeant pervertisse le système de la même manière, il n’y a guère de moment plus idéal pour le parti travailliste pour reprendre les améliorations progressives qui, comme Meg Russell argumenté pour l’Institute for Government, peut être le moyen le plus efficace de réformer les secondes chambres. « Dans la pratique », dit-elle, « les petites réformes réussissent parfois, mais les grandes réformes échouent invariablement, en grande partie en raison de désaccords sur les bancs du gouvernement ».

Maintenant, grâce à Johnson, sans oublier les donateurs, les greffeurs et les aristocrates également infatigables pour prouver leur indignité, Starmer pouvait sûrement s’attendre à un large soutien pour un engagement à purger rapidement les héréditaires (perdant ainsi immédiatement des dizaines de conservateurs), ainsi qu’un engagement à réduire le la taille de la maison en utilisant, comme le suggère Russell, « une formule de proportionnalité ».

Cela, dit-elle, signifierait que « les groupes de partis eux-mêmes pourraient expulser leurs membres les moins efficaces, qui pourraient bien inclure certains de ceux qui sont les plus controversés – comme les donateurs de partis qui apportent peu de contribution pratique au travail de la chambre ». Une telle réduction pourrait également, du point de vue des pairs, reporter l’examen de ce qui est défini par « présence » pour une allocation de présence de 342 £ par jour.

Si l’indignation actuelle conduit Starmer à devenir même partiellement aussi réformateur qu’il devrait l’être, alors Lady Charlotte, pas moins que Michelle Mone, Jeffrey Archer, Tom Watson et James « VIP lane » Bethell, aura mérité sa place dans les livres d’histoire.