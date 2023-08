Pourquoi Star Wars est-il si obsédé par les cartes, y compris Ahsoka ?

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça, mais quelqu’un à l’intérieur le nouveau Guerres des étoiles doit trouver une carte quelque part avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. Oui, comme toujours, même Ahsoka ne peut échapper à la mapification de Guerres des étoiles narration : de la carte à Luke Skywalker en passant par les Wayfinders et les régions inconnues de la galaxie, la franchise ne cesse de revisiter cette idée.

James Mangold sur son futur film Star Wars | Entretien io9

Ahsokala première du double épisode de« Maître et apprenti » et « Toil and Trouble » nous présentent la dernière version cartographique de M ACG uffin sous la forme de la Voie vers Peridea, une carte stellaire qu’Ahsoka Tano et Morgan Elsbeth recherchent, croyant que Peridea elle-même…un lieu extragalactique– se trouve partout où Ezra Bridger et Grand amiral Thrawn disparu pendant l’apogée de Rebelles de la guerre des étoiles.

Capture d’écran : Lucasfilm

Peridea en soi est un concept fascinant, à la limite du Guerres des étoiles‘ histoire dans l’univers élargi dans des idées potentiellement folles. Mais là n’est pas la question : le fait est qu’apparemment personne ne peut trouver quelqu’un dans Guerres des étoiles de nos jours sans avoir besoin de parcourir la galaxie pour obtenir une carte. La disparition de Luke avant Réveil de la Force a fait de ce film essentiellement une poursuite non pas pour lui, mais pour la carte qui vous mènerait à lui, alors que la Résistance et le Premier Ordre traquaient des pièces pour compléter leurs propres cartes de navigation. Le Sith Wayfinder guidant Kylo Ren vers Exegol déclenche le conflit principal de L’Ascension de Skywalker, et si vous êtes prêt à élargir un peu la définition, qu’est-ce qu’un plan pour l’Étoile de la Mort sinon une carte de ses systèmes ? Même du point de vue de la construction du monde – ou dans ce cas de la construction de la galaxie –, le fait même de cartographier la galaxie est vital pour comprendre Guerres des étoiles‘ sens du mystère et de l’exploration, de l’exploration de l’ère de la Haute République premiers voyages dans l’hyperespaceà des éléments comme l’Ascendance Chiss, elle-même très importante pour Ahsoka à travers Thrawn et les « régions inconnues », un coin entier de la galaxie qui n’est littéralement pas cartographié et rendu mystérieux par ce manque de connaissances.

Et c’est vraiment tout : les cartes sont importantes dans Guerres des étoiles parce que la connaissance est un pouvoir Guerres des étoiles autant qu’une étoile de la mort ou la Force. Et spécifiquement dans le cas d’il y a très, très longtemps, les connaissances archivistiques et l’histoire sont incroyablement essentiel pour comprendre pourquoi Guerres des étoiles c’est comme ça. C’est été postulé avant que le Guerres des étoiles La galaxie a une histoire… compliquée avec l’écrit. Nous ne voyons pas les gens s’intéresser aux livres et écrire dans Guerres des étoiles très souvent, voire pas du tout (sauf pour Nemik et son manifestele premier texte politique littéral affiché à l’écran en Guerres des étoiles depuis… toujours ?), et lorsqu’il s’agit de savoir historique et institutionnel, l’histoire archivistique cède la place aux ouï-dire et aux mythes transmis aux autres générations.

Capture d’écran : Lucasfilm

C’est peut-être la raison pour laquelle, en partie, les connaissances générationnelles Guerres des étoiles semble si spartiate par rapport à notre propre approche culturelle de l’histoire. Luke Skywalker est une légende mythique après trois des décennies après avoir combattu l’Empire, la guerre des clones et l’Ordre Jedi eux-mêmes ne sont que des ouï-dire et des superstitions, à peine deux décennies après le déclenchement d’un conflit galactique débilitant. En parlant des Jedi, les archives de leurs temples, ce qui se rapproche le plus d’un document historique contemporain sur la galaxie, sont en grande partie rejeté et détruit lorsque l’Empire prend le pouvoir, et donc lorsque les personnages s’engagent dans l’histoire, ce n’est pas avec des exemples d’archives récents rendus dans Guerres des étoiles‘ style ardoise holographique high-tech, mais spécifiquement ancien l’histoire – les vieux textes écrits battus, les vrais livres physiques comme ceux sur lesquels Luke et Rey se penchent. L’histoire est perdue pour les personnages de Guerres des étoiles de cette manière, et ce faisant, ils sont souvent condamnés à répéter ses erreurs, conduisant aux conflits générationnels cycliques que nous avons vécus tout au long de la franchise.

Et qu’est-ce qu’une carte sinon l’histoire de l’univers lui-même ? Depuis les temps anciens où l’on traçait les routes hyperspatiales, jusqu’à la connaissance de lieux historiques comme Ahch-To et Exegol, en passant par une connaissance élargie du monde, ces personnages ont une habitude à la fois extragalactique (dans le cas de Peridea) et intragalactique dans des endroits comme les Régions Inconnues, le Les cartes que nos héros et nos méchants s’efforcent de rechercher dans ces histoires sont toutes une quête pour comprendre le pouvoir du monde dans lequel ils existent. Guerres des étoiles« La société entière telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister sans les connaissances apportées par la cartographie hyperspatiale, les régions inconnues sont une zone d’espace si vaste et non identifiée qu’elle des civilisations entières existent là-bas, ignorant en grande partie le monde au-delà de leurs frontières interstellaires, et vous pouvez reconstruire tout un empire sous le nez de l’univers. Contrôler ces connaissances est aussi nécessaire à nos personnages que d’accumuler un pouvoir de quelque nature que ce soit. Il est donc logique que Guerres des étoiles en est fasciné.

Capture d’écran : Lucasfilm

Ce n’est peut-être pas ça Guerres des étoiles est récemment devenu obsédé par les cartes – peut-être est-ce parce qu’au fond, il a toujours été obsédé par elles et par ce qu’elles représentent : un tissu de son histoire qui risque constamment de se perdre, une lutte qui imprègne une grande partie de ce qu’elle représente. Guerres des étoiles est pour ses personnages, plus que pour nous en tant que public.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.