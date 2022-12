Pourquoi Spotify Wrapped est un jour de deuil pour les parents du monde entier

Le lancement de Spotify enveloppé est un jour de grande joie et de célébration pour des millions de fans de musique. Partout dans le monde, ils se rassemblent en ligne – sourires larges, bras ouverts – pour partager des morceaux d’eux-mêmes avec leurs amis et leur famille. “Regardez”, disent-ils, avec fierté, embarras ou un mélange des deux, “voici ce que j’ai écouté cette année.

“Voici la bande originale de ma vie.”

Malheureusement, je ne peux pas partager ce moment. Je ne peux pas faire partie de ce défilé. Je dois entrer en mode gobelin. Je dois me retirer, à ma honte caverne, les épaules affaissées, la tête basse. Au cours des cinq dernières années, peut-être plus longtemps, mon Spotify Wrapped est devenu une abomination – une obscénité impropre aux yeux et aux oreilles humains.

Le problème : je suis parent de deux jeunes enfants de moins de 10 ans. Je suis lépreux. Spotify Wrapped est mort pour moi. Envoyez-moi vos pensées et vos prières.

Pour moi – et pour les parents du monde entier – Spotify Wrapped est un jour de deuil.

Il est difficile pour les non-parents de comprendre la perte, mais je vais essayer d’expliquer. À l’époque où Spotify Wrapped a été lancé pour la première fois en 2016, j’ouvrais l’application avec impatience et enthousiasme. Quelle était ma chanson préférée ? Quel a été mon artiste le plus écouté ? À l’époque, lorsque j’ai joyeusement créé des listes de lecture soigneusement modérées de la musique pop de pointe que j’écoutais, cela aurait pu être Maggie Rogers, Carly Rae Jensen, Låpsley, Tegan et Sara.

Pas plus. Maintenant, c’est un terre en friche…

En 2022, mon Spotify Wrapped témoigne d’une vie déchirée par les mains collantes de gremlins du chaos déterminés à déchirer mes algorithmes membre par membre. Il n’y a pas de Wet Leg, il y a la bande originale de Moana. Il n’y a pas de Rosalia, il y a cette chanson de la fin du film Sonic the Hedgehog. Il n’y a pas d’Alvvays, il y a… [checks notes] Mauvaise lecture labiale ?

Oui c’est vrai. Pour une raison quelconque, mon fils de 9 ans, obsédé par les mèmes et la culture internet consommée d’occasion via la cour de récréationest devenu obsédé par une chanson parodique de Star Wars, Mon bâton est meilleur que le baconsorti en 2020.

C’était ma chanson la plus écoutée de 2022.

Je me considère chanceux. Il y a quelques années, l’un de mes meilleurs morceaux de l’année était une chanson intitulée Poop Poop Poop Poop Song par The Toilet Bowl Cleaners. Une chanson avec des paroles perspicaces comme “Caca, caca, caca, caca, ça tombe de mes fesses, ça ne me semble pas bon, mais les mouches disent miam, miam, miam.”

Dans une maison comme la mienne, avec des haut-parleurs Alexa installés dans plusieurs pièces, il est trop facile pour mes enfants de prononcer le nom d’une chanson et de la faire jouer en quelques secondes. C’est la source de tous mes ennuis.

Exemple : cette année, mon fils de 6 ans est devenu obsédé par quelque chose appelé Poppy Playtime, un jeu de survie d’horreur bizarre pour les enfants que j’ai absolument jamais lui permettrait de jouer. Armé des connaissances de troisième main d’enfants plus âgés à l’école, il a découvert une suite de chansons de métal bizarres sur les personnages du jeu – appelées Huggy Wuggy et Missy Kissy. Il a torturé mes haut-parleurs intelligents sans fin avec ces pistes terribles.

Chaque jour, je suis en enfer.

Je reconnais qu’il existe des solutions à ce problème. Un deuxième compte Spotify, attaché aux enceintes intelligentes ? Bien sûr, cela fonctionnerait. , qui permet plusieurs comptes différents sur le même plan serait probablement le pansement le plus efficace. Mais la réalité est… Je suis un parent. Je suis fatigué. Ma journée commence par une course effrénée vers la porte pour aller à l’école et se termine avec moi affalé sur le canapé, regardant un demi-épisode de 1899 avant de s’endormir. La dernière chose qui me vient à l’esprit à ce stade est de “réparer Spotify”. je survis. C’est assez.

Ce qui me rappelle mon histoire Spotify préférée. Une de mes amies, une nouvelle mère, affamée de sommeil, à court de moyens pour faire faire la sieste à son nouveau-né. Sa chanson la plus écoutée sur Spotify :

Sèche-cheveux fort (calmant).

Un classique du genre bruit blanc, je suis sûr que nous sommes tous d’accord.