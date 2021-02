Pourquoi Spider-Man n’est pas sur Disney Plus

Donc, vous avez Disney Plus. Mais vous êtes assis là à parcourir la bibliothèque, à vous demander pourquoi les films Spider-Man ne sont pas dans la liste de lecture MCU. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons les réponses.

Nous avons décrit tout ce que vous devez savoir sur la relation difficile que la franchise Spider-Man entretient avec le MCU et répertorié les meilleurs endroits pour regarder le reste des films au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui est disponible sur Disney Plus, jetez un œil à nos listes des meilleures émissions de télévision et des meilleurs films sur le service de streaming.

Le problème Disney et Sony

Bien que Spider-Man soit un aliment de base des bandes dessinées Marvel, Sony détient toujours les droits cinématographiques sur le personnage et les propriétés associées – ce qui comprend les droits de distribution à domicile.

Les deux sociétés avaient une alliance difficile depuis que Tom Holland est apparu dans Captain America: Civil War. L’année dernière, les deux n’ont pas réussi à parvenir à un accord concernant le renouvellement du contrat et il a été annoncé que Spider-Man n’apparaîtrait dans aucune future propriété Marvel. Cependant, après les réactions négatives de la distribution et des fans, les deux ont convenu de quelques films supplémentaires et que les futurs films soient à négocier.

Il n’est donc pas surprenant que Sony ne veuille pas donner à Disney plus de revenus possibles provenant des abonnements au streaming en cédant Spider-Man à la plate-forme de streaming. Nous n’imaginons pas que nous verrons ces films sur Disney + de si tôt, mais des choses étranges se sont produites.

Sony continue d’élargir son univers Marvel avec la suite de Venom, le nouveau film Morbius (attendu en 2022) et éventuellement un film Spider-Woman.

Où puis-je regarder les films de Spider-Man?

Pour le premier film MCU Spider-Man (Spider-Man Homecoming), vous ne pouvez actuellement pas le diffuser gratuitement sur aucun service de streaming britannique. Cependant, vous pouvez acheter Homecoming sur Amazon UK.

Vous pouvez diffuser tous les autres films majeurs sur Now TV – cela comprend Spider-Man: loin de chez soi, Spider-Man 1, 2 et 3 avec Toby McGuire, The Amazing Spider-Man 1 et 2 avec Andrew Garfield et le animé dans le Spider-Verse. Le Sky Cinema Pass coûte 11,99 £ par mois, mais propose également des forfaits et des offres ainsi qu’un essai gratuit de sept jours – plus de temps qu’il n’en faut pour se gaver de tous ces films sans payer un centime.

Pour ceux qui sont aux États-Unis, aucun des films de Spider-Man n’est disponible en streaming. Vous pouvez tous les acheter / louer sur Amazon US et Google Play.

Quels autres films MCU sont sur Disney Plus?

Ci-dessous, nous avons une liste complète des autres films MCU qui sont actuellement sur Disney Plus. Tous sont disponibles au Royaume-Uni et aux États-Unis:

L’homme fourmi

Ant-Man et la guêpe

Avengers

Avengers: l’ère d’Ultron

Avengers: guerre à l’infini

Avengers: Fin de partie

Panthère noire

Captain America: guerre civile

Captain America: le premier vengeur

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver

Capitaine Marvel

Docteur Strange

Gardiens de la Galaxie

Gardiens de la galaxie Vol. 2

Homme de fer

L’homme de fer 2

Iron Man 3

Thor

Thor: Ragnarok

Thor: Le Monde des Ténèbres

En outre, il existe également des films X-Men et un film Fantastic Four disponibles. Ils ne font pas partie du MCU, mais vous pourriez toujours être intéressé par une solution de super-héros. Tous sont disponibles au Royaume-Uni, mais ce n’est pas le cas pour ceux marqués d’un astérisque aux États-Unis:

Le carcajou (2013)

X2

X Men

Origines des X-Men: Wolverine * (Hulu)

X-Men: Days of Future Past

X-Men: L’Affrontement final*

Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer

Le prix d’un abonnement Disney + au Royaume-Uni est désormais de 7,99 £ par mois ou 79,90 £ par an, suite à l’introduction de la nouvelle marque Star sur la plateforme.