Pourquoi Spacedrive est le gestionnaire de fichiers multiplateforme de vos rêves

Le gestionnaire de fichiers – cette application omniprésente que tout le monde tient pour acquise – est généralement la dernière chose à laquelle vous pensez sur votre appareil, mais l’une des premières choses que vous utilisez. Les gestionnaires de fichiers nous aident à organiser nos fichiers et dossiers, à localiser les documents et à faciliter l’ouverture des fichiers.

Imaginez votre vie numérique sans gestionnaire de fichiers.

Mais voici le problème : la plupart des gens s’en tiennent au gestionnaire de fichiers proposé par leur système d’exploitation. Dans certains cas, c’est bien. Le Finder MacOS, par exemple, est un très bon gestionnaire de fichiers. Mais et si vous pouviez utiliser le même gestionnaire de fichiers sur tous vos systèmes d’exploitation de bureau, un gestionnaire qui offre bien plus de fonctionnalités que le gestionnaire de fichiers que vous utilisez actuellement ?

Ce serait hors de ce monde, non ?

Grâce à Entraînement spatialce scénario de rêve est tout à fait possible. J’ai installé Spacedrive sur Linux et MacOS et j’ai trouvé que c’était un véritable joyau. Spacedrive est également disponible pour Windows 10 et 11, que je n’ai pas essayé.

Une chose à garder à l’esprit est que Spacedrive est en phase de version alpha (la version .4.2 est celle que j’ai installée sur mes machines), donc ce n’est pas terminé à 100 %. Certaines fonctionnalités sont répertoriées comme « à venir » – telles que Cloud Drives, la gestion des clés, les sauvegardes et les extensions – mais ce que vous obtenez (même en phase alpha) est assez impressionnant.

Voici un aperçu des fonctionnalités de Spacedrive :

Bibliothèques : Combinez différents répertoires dans Drives afin de pouvoir catégoriser ces dossiers

Combinez différents répertoires dans Drives afin de pouvoir catégoriser ces dossiers Emplacements : Raccourcis vers les répertoires

Raccourcis vers les répertoires Suppression de fichiers réseau : Connectez une autre machine à Spacedrive afin de pouvoir facilement envoyer un fichier d’une machine à une autre.

Connectez une autre machine à Spacedrive afin de pouvoir facilement envoyer un fichier d’une machine à une autre. Thèmes

Favoris et récents

Aperçu du tableau de bord : Informations en un coup d’œil sur l’espace disque sur votre ordinateur

Informations en un coup d’œil sur l’espace disque sur votre ordinateur Balises

Poubelle

Spacedrive dispose d’une interface utilisateur moderne, conviviale et bien conçue qui ressemble et se comporte de la même manière, quelle que soit la plate-forme, vous n’avez donc pas besoin de changer de vitesse lorsque vous changez de système d’exploitation. Utiliser Spacedrive pendant une semaine m’a convaincu que c’est l’un des meilleurs. meilleurs gestionnaires de fichiers que j’ai rencontrés. Il possède toutes les fonctionnalités dont j’ai besoin sans me sentir gonflé.

Et la possibilité d’envoyer facilement des fichiers entre systèmes d’exploitation est un énorme avantage pour moi. (Cela est possible même sans créer de partage réseau via Samba.)

Laissez-moi vous montrer quelques-unes des astuces actuellement disponibles dans Spacedrive.

Pairs

Peers simplifie le processus de partage de fichiers entre ordinateurs. Une fois que vous avez connecté un homologue, vous pouvez cliquer avec le bouton droit (ou appuyer avec deux doigts) sur un fichier et cliquer sur Partager > NOM PEER (où NOM PEER est le nom de l’homologue que vous avez créé), puis — une fois que vous avez connecté un homologue. acceptez le fichier entrant sur l’ordinateur de destination – vous pouvez enregistrer le fichier à l’emplacement de votre choix.

Pour ajouter un homologue (alias nœud), accédez à Paramètres > Réseau, faites défiler vers le bas et vous devriez voir toutes les instances de Spacedrive sur votre réseau. Cliquez sur Connecter sur n’importe quelle instance et vous devriez alors voir le nouveau nœud répertorié sous Peers dans la barre latérale.

L’ajout d’un nouveau nœud à Spacedrive facilite l’envoi de fichiers d’une machine à une autre. Capture d’écran de Jack Wallen/ZDNET

Si vous ne voyez pas de nœud répertorié, vous pouvez saisir l’adresse IP de la machine en question et cliquer sur Soumettre. Tant que Spacedrive est installé sur le nœud, il se connectera.

Bibliothèques

Disons que vous avez des dossiers spécifiques liés au travail, à la maison, à l’école, à un passe-temps, à la musique, aux images ou autre. Vous pouvez créer une nouvelle bibliothèque, puis ajouter autant de dossiers à cette bibliothèque (appelés emplacements) que nécessaire. Vous pouvez créer autant de bibliothèques que nécessaire et associer autant de dossiers à chaque bibliothèque. Lorsque vous passez à une autre bibliothèque, les dossiers que vous y avez ajoutés seront répertoriés sous Emplacements.

Pour créer une bibliothèque, ouvrez Paramètres > Bibliothèques et cliquez sur Ajouter une bibliothèque. Lorsque vous y êtes invité, donnez un nom à la bibliothèque et cliquez sur « Créer une bibliothèque ».

Assurez-vous de nommer votre nouvelle bibliothèque de manière à indiquer clairement à quoi elle sert. Capture d’écran de Jack Wallen/ZDNET

Pour ajouter un dossier en tant qu’emplacement à la bibliothèque, cliquez sur Ajouter un emplacement sous Emplacements, accédez au dossier en question et (lorsque vous y êtes invité), cliquez sur Ajouter.

Si vous cliquez sur Paramètres avancés, vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités telles que l’absence de fichiers système, l’absence de fichiers cachés, l’absence de fichiers git, git ignore et uniquement les images. Capture d’écran de Jack Wallen/ZDNET

L’ajout de bibliothèques et d’emplacements facilite l’accès à tous les dossiers et fichiers associés à un projet ou un sujet particulier. Notez que vous pouvez également chiffrer les bibliothèques depuis la section des paramètres de la bibliothèque en question.

Comme je l’ai mentionné, Spacedrive est en phase alpha, je ne recommande donc pas de l’utiliser si vous préférez que votre logiciel soit sans bug et prévisible. Cependant, à terme, Spacedrive sera disponible sous forme de version complète et vous pouvez être sûr qu’il deviendra mon gestionnaire de fichiers par défaut sur tous mes systèmes d’exploitation de bureau.