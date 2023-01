Pourquoi sortir manger seul

Lors d’une récente réunion de famille, la conversation s’est tournée vers les repas, et de là vers une de mes pratiques courantes : manger seul au restaurant.

Ma grand-mère, qui a plus de 80 ans et a grandi dans la ville du nord de l’État où ils vivent tous, a dit qu’elle ne le ferait jamais, que quand elle était petite, c’était mal vu et que cela lui semblait toujours étrange. D’autres parentes d’une génération plus jeune ont parlé de leur réticence à manger dans un endroit où elles pensaient qu’elles seraient jugées par d’autres convives, silencieusement apitoyées comme des perdantes. Une tante qui servait dans un restaurant haut de gamme a déclaré qu’elle se sentait toujours mal pour les gens qui mangeaient seuls, se demandant s’ils étaient seuls. “A moins qu’ils n’aient un livre avec eux”, a-t-elle ajouté en souriant.

Je vais être honnête: il m’est difficile de comprendre tout cela, même si l’histoire montre que les sentiments de mes proches viennent de décennies de pratiques et de préjugés américains. Bien que je sois avec mon mari depuis 18 ans, soit près de la moitié de ma vie, je passe beaucoup de temps à manger seule – en voyageant pour le travail, en prenant une bouchée entre les rendez-vous ou simplement parce que je le veux. J’ai peut-être un livre avec moi, ou peut-être pas. Mais une vie sans manger seul est inimaginable pour moi.

Ces jours-ci, je suis en bonne compagnie. Les repas en solo ont fortement augmenté ces dernières années, selon les données recueillies par la société de réservation de restaurants OpenTable. Internet regorge de personnes proclamant fièrement leur amour de manger seul et vantant ses nombreuses vertus, souvent à l’encontre de la même hypothèse de ma grand-mère et de mes tantes : que manger en solo est socialement inacceptable, quelque chose à craindre. (Cette peur a même un nom psychologique douteux : la solomangaréphobie.)

Pourtant, les joies de manger seul sont documentées depuis l’Antiquité, et je suis heureux qu’il ne m’est jamais venu à l’esprit de penser à manger seul comme autre chose qu’un acte ordinaire. L’histoire des repas en solo, en particulier pour les femmes, n’a pas toujours été accueillante, et même maintenant, j’ai développé certaines pratiques exemplaires pour m’aider à bien le faire. Mais pour moi, manger seul au restaurant est presque méditatif, même si je ne fais qu’engloutir une assiette de pâtes entre deux rendez-vous.

Dîner seul au restaurant est une forme de soins personnels, une façon de tirer une immense satisfaction de l’expérience – l’ambiance, les saveurs et les textures, les bavardages autour de moi. Sans compagnon de table pour divertir, je peux m’asseoir avec mes pensées, regarder le monde autour de moi, écouter les autres convives, peut-être avoir une conversation avec le barman si je suis assis au bar. Je commence à me souvenir que je ne suis pas du tout seul; Je fais partie d’une communauté de personnes, et la plupart des gens, croyez-le ou non, sont amicaux et intéressants. Manger seul, de manière paradoxale, peut me faire perdre la tête.

Lors d’un récent voyage de recherche en solo à San Francisco, j’ai choisi au hasard un restaurant de fruits de mer bourdonnant d’activité et j’ai pris la dernière place au bar. Le repas qui a suivi – un plat de poulpe et un étrange petit vin recommandé par le barman – était transcendant, quelque chose à savourer. J’étais content de le manger entouré de gens qui souriaient quand je m’asseyais et me laissaient à moi-même. Pas une seule fois je ne me suis sentie à ma place.

Mais peut-être que je devrais repenser à ce sentiment. Lorsque j’ai commencé à creuser dans l’histoire des repas en solo – en particulier en tant que femme, non accompagnée d’un homme – j’ai réalisé que cet acte que je prends pour acquis plusieurs fois par semaine est celui pour lequel les générations précédentes devaient se battre. Il y a un peu plus d’un siècle, une femme qui dînait sans homme dans un restaurant était présumée chercher des affaires, pour ainsi dire ; elle était peu recommandable, et le restaurant qui lui permettait de faire une telle chose l’était aussi.

Cette stigmatisation était relativement nouvelle au XXe siècle. Au début du 19e siècle, les repas en commun à de longues tables dans les restaurants étaient la norme. Après la guerre civile, le restaurant de luxe est né, et avec lui la table à manger privée. Les convives venaient généralement par paires. Les « femmes seules » étaient souvent découragées ou même exclues des restaurants raffinés, et comme me l’a dit l’historienne de la restauration Jan Whitaker, une « femme seule » n’avait pas besoin d’être seule ; un groupe de femmes non accompagnées par un homme était également considéré comme “femmes seules”.

Une exception radicale est survenue en 1868, lorsque le restaurant new-yorkais Delmonico’s est devenu le premier à servir un groupe de femmes non accompagnées d’hommes. Même alors, c’était un événement planifié organisé par un club social de femmes, pas une politique régulière. Les choses ont commencé à changer lorsque les femmes sont entrées sur le marché du travail et ont gagné, presque par nécessité, plus de libertés. Les comptoirs à lunch, les restaurants et les établissements conçus pour que les convives en solo, en particulier les femmes, se sentent plus à l’aise ont commencé à apparaître, en particulier dans les villes. “Comme beaucoup de femmes ont commencé à travailler autour de la Première Guerre mondiale, cela n’a fait que briser le système”, a noté Whitaker.

Même jusque dans les années 1960, cependant, certains restaurants interdisaient complètement aux femmes de dîner ou ne les autorisaient à entrer que si elles étaient accompagnées d’un homme. En 1969, Betty Friedan et 15 autres femmes ont pénétré dans l’Oak Room – le restaurant historique de l’opulent Plaza Hotel de New York – portant des pancartes avec des slogans tels que “Wake up PLAZA! Allez-y MAINTENANT !” et “The Oak Room est hors la loi.” Cela a fonctionné : quatre mois après la manifestation, face à la couverture médiatique de l’événement, le restaurant a renversé sa politique interdisant les femmes.

Au fur et à mesure que les femmes gagnaient la liberté de dîner seules en public, la peur d’être dérangées par les autres – en particulier les hommes qui supposaient que les femmes voulaient de l’attention – est devenue plus aiguë. La solution était familière. “Apporter un livre au restaurant, le lire pendant que vous mangez, c’était tout simplement universel”, note Whitaker. C’était une option particulièrement attrayante pour les femmes. “Parfois, les femmes ne voulaient tout simplement pas avoir l’air de vouloir être dérangées”, a-t-elle déclaré.

Cela a certainement continué. J’adore apporter un livre dans un bar, même si je trouve que cela peut être plus un sujet de conversation qu’un terme de conversation de nos jours. Un téléphone est un moyen plus fiable de signaler votre indisponibilité.

Et l’utilisation du téléphone pendant les repas en solo est assez perceptible. La photographe d’art Nancy Scherl a récemment publié un livre intitulé Dîner seul: En compagnie de la solitude, contenant des décennies de ses photos de convives en solo à travers le monde. «J’ai l’impression que parfois le téléphone devient un peu une béquille pour les gens – qu’ils sortent leur téléphone portable au lieu de regarder les gens, ou sourient à quelqu’un qui pourrait être assis à côté d’eux, ou entament une conversation avec quelqu’un qui pourrait être assis en face d’eux ou à deux tables plus bas », a-t-elle déclaré. “C’est agréable de briser les barrières et de sentir que vous pouvez dire bonjour, au lieu de sortir votre téléphone portable.”

Coupable comme accusé, bien que j’aime la rencontre aléatoire au restaurant, surtout après tant de mois d’occasions très limitées de discuter avec des étrangers. Regarder mon téléphone ou lire un livre me prive également de la possibilité de profiter de l’expérience avec détermination, de savourer les saveurs, d’être pleinement présent dans l’instant.

L’une de mes intentions pour 2023 est donc de continuer à perfectionner l’art de manger en solo, en profitant de l’expérience que je sois dehors sur le trottoir à laisser passer le monde ou perché dans un bar en train de manger des frites à la truffe. Il n’y a pas besoin d’avoir peur de ce que les gens pensent. “Lorsque nous sommes en position d’observateur, nous n’avons aucune idée de ce que les gens pensent ou ressentent”, m’a dit Scherl. “Nous ne savons pas s’ils sont satisfaits ou s’ils sont misérables – une grande partie est cachée.” Au lieu de cela, je me souviens que j’exerce des libertés durement acquises et que je fais aussi quelque chose de bien pour moi.

Et au cours de mes années en tant que diner solo intrépide, j’ai appris quelques trucs.

La meilleure façon de commencer est de s’asseoir au bar, surtout dans un restaurant chic. J’aime regarder le barman préparer des cocktails ou peut-être discuter avec un autre convive. Vous n’avez presque jamais besoin d’une réservation au bar, et le regard de soulagement dans les yeux de l’hôte lorsque vous dites “Je vais juste m’asseoir au bar” dans un restaurant bondé vous fait vous sentir comme un saint. De nos jours, les bars sont conçus pour les repas en solo.

Certaines personnes se sentent mal à l’aise de manger seules parce qu’elles craignent de prendre de la place qui pourrait être utilisée par deux convives, générant ainsi plus de revenus pour le restaurant. C’est une position très compatissante, mais il y a des façons de la contourner. Essayez, par exemple, un dîner tôt, avant que le restaurant ne se remplisse. (Dans ma ville, cela signifie arriver vers 17h30 ; cela varie selon les endroits.) Ou aller déjeuner, ce qui est souvent moins chargé de toute façon. Assurez-vous de donner un pourboire généreux.

Une table commune (ou une table de chef) peut également être une excellente option et offre l’avantage supplémentaire d’inviter à la conversation avec d’autres convives. Tous les restaurants n’en ont pas, mais ce sont des options particulièrement intéressantes lorsque vous voyagez dans une autre ville ou un autre pays. Appelez ou recherchez le restaurant à l’avance pour voir si c’est une option.

Bien sûr, reconnaissez que la pratique rend parfait. Apportez un livre ou un magazine si vous vous sentez plus à l’aise. Mais sachez que plus vous le ferez, moins cela vous paraîtra “bizarre”. Concentrez-vous sur une alimentation consciente, en vous permettant de vous concentrer sur les saveurs et la présentation. Demandez des recommandations au personnel. Si vous êtes au bar et qu’ils ne sont pas trop occupés, engagez une conversation avec le barman. Certaines des expériences les plus mémorables que j’ai eues au restaurant, en particulier lors de voyages, sont venues des recommandations que j’ai reçues dans les bars.

Et surtout, amusez-vous avec. Comme quelqu’un m’a sagement dit un jour : “Personne ne pense à toi, parce qu’ils pensent tous à eux-mêmes.” Même s’ils sont penser à vous – qui s’en soucie? Votre dîner en solo pourrait inspirer quelqu’un d’autre à l’essayer.

Alissa Wilkinson couvre le cinéma et la culture pour Vox. Alissa est membre du New York Film Critics Circle et de la National Society of Film Critics.

