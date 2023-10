Pourquoi sont-ils si en colère ? Les gauchers sur Tik Tok semblent BEAUCOUP trop contrariés par la nouvelle loi de Floride sur la sécurité des enfants et c’est SUS – Twitchy

Bien sûr, les nouvelles lois sont toujours controversées et il est toujours possible qu’une loi stricte ait des conséquences inattendues. Cependant, la nouvelle loi de Floride qui pourrait placer dans le couloir de la mort ceux qui agressent sexuellement des enfants semble avoir plus que sa juste part au sein de la communauté LGBTQ.

Attendez.

Quoi?

Pourquoi quelqu’un qui n’a rien à cacher s’inquiéterait-il de l’impact sur lui-même ou sur sa communauté de la loi de Floride qui autorise la peine de mort pour les enfants condamnés ? pic.twitter.com/DIzTmLy4D6 – Libs de TikTok (@libsoftiktok) 6 octobre 2023

La loi de Floride autorisant la peine de mort pour les violeurs d’enfants est désormais en vigueur. La peine minimale est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En Floride, quiconque fait du mal à des enfants de manière aussi horrible ne sera jamais libéré. – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 3 octobre 2023

Cela semble plutôt raisonnable, non ?

Le militant démocrate craint que la nouvelle loi de Floride, qui donne la possibilité de la peine de mort aux violeurs d’enfants reconnus coupables, n’affecte le plus la communauté LGBTQ et ne la fasse quitter la Floride… pic.twitter.com/6kd4reGTdK – Libs de TikTok (@libsoftiktok) 5 octobre 2023

Si vous êtes préoccupé par la peine de mort des prédateurs/violeurs d’enfants. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez toi. Joli sus. https://t.co/ChlbeKNPmj – Soliel Bailey (@bailey_soliel) 6 octobre 2023

Ces vidéos sont essentiellement une confession –Harrison Krank (@HarrisonKrank) 6 octobre 2023

Ouais, ils n’arrêtent pas de se raconter eux-mêmes… – Libs de TikTok (@libsoftiktok) 6 octobre 2023

Les gens ‘P’ sont dans la salle d’attente du siège 2SLGBTQ++ en attendant que leur heure brille. Regarde juste. – Jon Nicosie (@NewsPolitics) 6 octobre 2023

Recommandé

Il n’y a aucune raison évidente pour laquelle les personnes gays et transgenres seraient touchées de manière disproportionnée par une telle loi. Alors, quel est exactement l’argument ici ?

Surréaction ou aveu de culpabilité. C’est soit l’un soit l’autre. -Lucy🇺🇸🐘☕️ (@Momma3wife) 6 octobre 2023

Les Américains normaux voient cela comme une bonne chose, ce qui fait de cette personne autre chose que ça… – VraimentRowdyRed (@ReallyRowdyRed) 6 octobre 2023

Pourquoi quelqu’un qui n’a rien à cacher s’inquiéterait-il de l’impact sur lui-même ou sur sa communauté de la loi de Floride qui autorise la peine de mort pour les enfants condamnés ? Parce qu’ils ont quelque chose à cacher ? – DF Mc (@DFMc12) 6 octobre 2023

Nulle part je n’ai vu quoi que ce soit concernant leur communauté dans ces projets de loi. Pourtant, je vois qu’ils sont les seuls à avoir un problème avec cela.

Pourquoi donc? S’ils ne font pas de mal aux enfants, il n’y a rien à redire. – Rondiments (@JoeG727) 6 octobre 2023

Conservateurs : Nous devons donner la peine de mort aux violeurs d’enfants.

Libéraux : Pourquoi êtes-vous si déterminés à punir les personnes gays et trans ?

Conservateurs : Attendez ! Attends une minute…. – John Hawkins (@johnhawkinsrwn) 5 octobre 2023

Madame, il faut en fait commettre un crime pour en être accusé. S’ils ne blessent pas physiquement les enfants, ils n’ont rien à craindre. La rhétorique hyperbolique et les exagérations ne sont d’aucune utilité. L’objectif est de protéger les enfants, et non les précieux sentiments des gauchistes. – Rebecca V-croyante dévouée à la réalité (@RebeccaAVelo) 5 octobre 2023

Encore une fois, pourquoi les personnes LGBT spécifiquement concernées seront-elles ciblées ? Les personnes gays et trans sensées n’ont PAS besoin de défenseurs comme celui-ci qui parlent en leur nom. Les préoccupations concernant les abus de la loi, les termes généraux ou la réforme de la justice pénale sont acceptables. Mais quand vous sautez immédiatement sur « cela va nuire aux personnes LGBT » ?

Je dis juste

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !