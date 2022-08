Pourquoi ‘SNL’ pourrait se terminer, selon Kenan Thompson au milieu des vues en baisse et réduit le casting de 2022

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les rumeurs continuent de tourbillonner autour de la disparition de l’une des rares émissions de sketchs humoristiques restantes, “Saturday Night Live”.

Avec des cotes de tanking, une distribution all-star en baisse et le contrat du créateur Lorne Michaels expirant de manière imminente, le spectacle pourrait ne pas être “en direct de New York” plus longtemps.

Dans une récente interview avec Charlamagne le dieul’acteur le plus ancien de “SNL”, Kenan Thompson, a fait allusion à la fin proche.

Interrogé sur les rumeurs selon lesquelles la série se terminerait, il a déclaré: “Cette rumeur pourrait avoir beaucoup de validité, car les années 50 sont une bonne année pour s’arrêter.”

FINALE DE SNL : PETE DAVIDSON DIT AU REVOIR À SA « MAISON ; » KATE MCKINNON ENLEVÉE PAR DES ALIENS “TERRE, JE T’AIME”

Thompson fait référence à trois saisons à partir de maintenant, lorsque le contrat de Michaels avec NBC expirera.

La raison de la fin potentielle de “SNL” pourrait être liée à la débâcle du classement, la première de la saison 47 n’enregistrant que 4,9 millions de téléspectateurs au total. La première de la saison 46 en 2020 a attiré plus de 8,2 millions de téléspectateurs, selon un rapport Nielsen, ce qui signifie que la perte d’audience était juste en dessous de 50%.

Ensuite, il y a la question flagrante du renversement de la distribution, avec certaines des stars les plus notables – Kate McKinnon, Pete Davidson, Leslie Jones, Beck Bennett, Kyle Mooney et Aidy Bryant – partant au cours des dernières années.

Bien que la série ne soit pas étrangère à une porte tournante de membres de la distribution, les fans ont leurs comédiens préférés.

À la fin de la saison, le compte Instagram officiel “SNL” a publié des vidéos des membres de la distribution respectifs partant – McKinnon, Davidson, Bryant et Mooney – et les fans n’ont pas tardé à commenter leur déception face à la perte de ces comédiens.

L’un d’eux a écrit à propos de McKinnon: “Elle est géniale et je vais manquer de la voir.”

Un autre a commenté à propos de Davidson, “SNL ne sera plus pareil sans toi Pete. Tu vas certainement nous manquer !”

Alors que plusieurs anciens membres de la distribution ont poursuivi des carrières extrêmement réussies, travaillant souvent aux côtés de Michaels dans d’autres projets, Thompson ne s’inquiète pas de ce qui va suivre pour lui.

La semaine prochaine, il devrait être honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Que se passera-t-il si “SNL” se termine ?

Thompson a plaisanté à Charlamagne, “Je dois commencer à planifier.”

Un représentant de SNL n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

