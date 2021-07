Pourquoi Slipknot porte-t-il des masques et à quoi ressemblent-ils sans ?

SLIPKNOT est connu depuis longtemps non seulement pour son style musical agressif, mais aussi pour son image.

Le look accrocheur du groupe de heavy metal est principalement dû aux masques uniques que chaque membre porte sur scène.

Les membres de Slipknot sont connus pour leurs masques uniques Crédit : Rex

Pourquoi Slipknot porte-t-il des masques ?

Au début du groupe, le percussionniste Shaun « Clown » Crahan se présentait aux répétitions portant un masque de clown, inspirant son surnom.

En 1997, le groupe a décidé que chaque membre devrait porter un masque unique.

Le leader Corey Taylor a dit à Kerrang ! Radio en février 2020 : « Je donne beaucoup de crédit à Clown. Son imagination, sa vision à bien des égards ont contribué à façonner cela pendant tant d’années.

« Évidemment, nous contribuons et faisons notre part, mais sa vision unificatrice à bien des égards nous a aidés à maintenir ce risque, ce look, cette attention aux détails. Donc, même lorsque nous faisons de grandes choses comme une révélation sur Internet pour de nouvelles tenues, de nouveaux masques et des trucs, c’est toujours un gros problème.

« Parce que nous avons commencé dès le premier jour en sachant que nous devions évoluer, sachant que nous devions rester pertinents et que l’une des choses que nous savions que nous devions faire était de trouver des moyens de ressembler à une unité et de le faire d’une manière qui ne semblait pas forcé. »

Taylor a déclaré que les masques donnaient au groupe un caractère unique et allaient à l’encontre des tendances dominantes du heavy metal au moment où le groupe a commencé.

Dans une interview avec le programme Artsnight de la BBC en 2016, il a ajouté : « Ce masque pour moi a toujours été une représentation physique de la personne en moi qui n’a tout simplement jamais eu de voix.

« Cela me permet juste d’être moi. »

Tenant son masque de clown légendaire, Crahan a ajouté : « J’avais eu une version de ce masque quand j’avais 14 ans.

« Je n’ai jamais su pourquoi c’était dans mon monde, mais c’était toujours autour de moi.

« Puis un jour, c’est arrivé comme ça, c’était ce moment de clarté pour décider de ce que je veux projeter. Cette chose n’a pas de f ** kin ‘limites. «

A quoi ressemble Slipknot sans masques ?

Shawn Crahan

Shawn Crahan est le membre le plus ancien de Slipknot Crédit : Getty – Contributeur

Shawn Crahan est l’un des membres fondateurs du groupe et le seul membre original de la formation.

Surnommé Clown, il est reconnu pour avoir créé le style de masque unique du groupe et lorsqu’il joue avec Slipknot, il est également connu sous le nom de #6.

L’homme de 51 ans a enfilé plusieurs masques pendant son séjour avec le groupe, tous sur le thème du clown – à l’exception de son « masque de la mort » utilisé dans la vidéo de la chanson Vermilion.

Crahan est le membre le plus ancien de Slipknot

Joey Jordison

Joey Jordison a quitté le groupe en 2013 Crédit : AP

Joey Jordison était également un membre fondateur du groupe, qu’il a rejoint lorsque Slipknot s’est formé en 1995.

Le batteur, également connu sous le nom de #1, est resté dans le groupe jusqu’au 12 décembre 2013, date à laquelle il a été annoncé qu’il avait quitté le groupe pour des raisons personnelles, mais dans une interview en 2016, il a révélé qu’il avait été licencié.

« Tout ce que j’ai reçu, c’est un putain d’e-mail stupide disant que j’étais hors du groupe et que j’avais cassé ma putain de vie toute ma vie pour créer », a déclaré Jordison à Metal Hammer.

En 2016, Jordison a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de myélite transverse, une maladie qui provoque une inflammation de la moelle épinière et par conséquent, Jordison a perdu l’usage de ses jambes.

L’homme de 46 ans est décédé le 26 juillet 2021.

Paul Gris

Paul Gray est resté membre de Slipknot jusqu’à sa mort en 2010 Crédit : Youtube / Slipknot Tv

Le troisième membre fondateur de Slipknot était le bassiste Paul Gray.

Également connu sous le nom de Pig ou #2, Gray est resté dans le groupe jusqu’à sa mort le 24 mai 2010 à l’âge de 38 ans.

Le lendemain, ses camarades de groupe – sans leurs masques habituels – ont tenu une conférence de presse dans l’Iowa.

Crahan l’a qualifié de « grand ami et de grande personne » dans un hommage émouvant.

Craig Jones

Craig Jones a rejoint Slipknot en 1996, peu de temps après la sortie de leur premier single – Mate. Alimentation. Tuer. Répéter.

Jones – également connu sous le nom de #5 – est toujours membre de Slipknot et est maintenant le deuxième membre le plus ancien du groupe.

L’échantillonneur et le claviériste portaient initialement des collants pour femmes sur la tête lors de l’exécution, qui ont ensuite été remplacés par un casque spatial d’astronaute avec de longs clous enfoncés.

Le casque a ensuite été remplacé par un masque de bondage, avec une fermeture à glissière ajoutée sur la zone de la bouche.

Derrière le masque, l’homme de 49 ans a les cheveux bruns, une barbe et porte des lunettes.

Corey Taylor

Corey Taylor, chanteur de Slipknot Crédit : Rex

Corey Taylor a été approché par Jordison, Crahan et Thomson pour rejoindre Slipknot en 1997.

Après avoir participé à l’une de leurs séances d’entraînement, il s’est inscrit pour devenir chanteur.

Le premier concert de Taylor avec le groupe a eu lieu le 24 août de la même année – au cours duquel il portait du maquillage au lieu du masque.

Le joueur de 47 ans, également connu sous le nom de #8, est toujours dans le groupe.

Mick Thomson

Mick Thomson a rejoint Slipknot à l’été 1996, remplaçant Jones à la guitare après être devenu le sampler à plein temps du groupe.

Thomson – également connu sous le nom de #7 – portait à l’origine un masque de hockey qu’il avait acheté dans un magasin lors des représentations.

Seuls des changements mineurs ont été apportés à son masque au fil des ans.

L’homme de 47 ans est le troisième membre le plus ancien de Slipknot, et sans masque, il a les cheveux bruns attachés en queue de cheval et une barbe, et porte souvent des lunettes de soleil sombres.

Sid Wilson a rejoint le groupe en 1998 Crédit : Rex

Sid Wilson

Sid Wilson a rejoint Slipknot en 1998 en tant que platiniste du groupe.

Il a pris le surnom #0 en jouant avec le groupe.

Pour la plupart, son masque a été basé sur des masques à gaz, mais a également incorporé des styles de crâne dans les conceptions.

L’homme de 44 ans a également enfilé un masque de style robot lors de la tournée All Hope is Gone – dédiée à son amour pour la franchise Transformers.

Chris Fehn a quitté Slipknot en 2019 Crédit : Getty

Chris Fehn

Chris Fehn a rejoint Slipknot à l’été 1998, en remplacement du percussionniste Brandon Darner.

Il a également chanté des chœurs sur un certain nombre de chansons et portait généralement un masque de style Pinocchio avec un long nez.

Fehn, également connu sous le nom de #3, s’est séparé du groupe en 2019 après avoir déposé une plainte contre eux, invoquant le refus de paiement.

Jim Racine

Jim Root a rejoint Slipknot en 1999 Crédit : Rex

Jim Root – également connu sous le nom de #4 – est devenu membre de Slipknot en 1999.

Il est l’un des deux guitaristes du groupe et est considéré comme l’un des principaux auteurs-compositeurs du groupe.

Le musicien a écrit des parties de guitare principale pour les albums les plus récents de Slipknot.

De la formation de neuf membres la plus célèbre de Slipknot – qui a duré entre 1999 et 2010 – Root a été le dernier à rejoindre le groupe.

Le joueur de 49 ans a également joué pour le Stone Sour jusqu’en 2014.