Pourquoi Sling TV est la meilleure affaire pour les téléspectateurs de la Premier League

La plupart des fans de football optent pour des services tels que Sling au lieu de forfaits câble ou satellite dont les coûts augmentent. Oui, ceux-ci peuvent fournir plus de chaînes, mais beaucoup de gens ne regarderont pas l’intégralité du catalogue fourni. Au lieu de cela, si vous êtes comme moi, vous avez une poignée de chaînes préférées que vous regardez régulièrement et qui couvrent tout le contenu que vous aimez.

Les fans de Premier League ne sont pas différents. Tous les samedis et dimanches, nous consacrons nos matinées à regarder le football anglais de haut niveau, peu importe qui joue. Cependant, nous avons toujours besoin d’un service d’abonnement pour regarder USA Network et NBC, deux chaînes qui diffusent généralement cinq ou six matchs chaque week-end.

Des options populaires telles que YouTube TV, Hulu + Live TV et fuboTV diffusent ces deux chaînes. Cependant, avec la sélection étendue de chaînes, ces prix peuvent être prohibitifs.

Cela fait de Sling TV une alternative solide pour le public de la Premier League aux États-Unis. Ajoutez Peacock pour débloquer le reste des jeux, et les fans d’EPL ont un moyen moins cher de regarder les 380 matchs chaque saison.

Sling TV et la Premier League

Plus précisément, Sling Blue est suffisant pour regarder 200 matchs de Premier League chaque saison. Avec Sling Blue, vous obtenez NBC (sur les marchés locaux) et USA Network, c’est tout ce dont vous avez besoin pour les 200 matchs. Mais qu’en est-il des 180 jeux que NBC et USA Network ne montrent pas ?

Cela apporte la deuxième partie de cette affaire pour en faire l’option la plus rentable pour les fans de Premier League. Un abonnement à Peacock, qui coûte 4,99 $ par mois, donne accès aux 180 jeux non disponibles sur Sling Blue. NBC a également l’habitude de mettre certains jeux sur Peacock, ou si les États-Unis et la chaîne en direct NBC sont occupés par d’autres événements.

Contenu et prix de Sling Blue

Sling Blue est de 35 $ par mois. C’est d’énormes économies par rapport aux 64,99 $ par mois de YouTube TV ou 69,99 $ par mois de fuboTV. Pour les fans de Premier League, il comprend le très important réseau américain avec certains marchés NBC également disponibles.

Montre Sangle Inclut : FS1, USA Network, Coupe du monde et plus

Cependant, disons que vous cherchez quelque chose à regarder après 14h30 un samedi ou un dimanche. Sling Blue propose toujours un certain nombre d’excellentes chaînes pour une variété de genres. FOX News et CNN ont des nouvelles et de la politique, E! et truTV ont des divertissements et il y a plus que du football sous la forme de TNT et du réseau NFL.

Vous pouvez également ajouter un forfait sportif à Sling Blue pour un supplément de 5 $ par mois qui permet d’accéder à un certain nombre de ligues sportives nationales différentes. Les fans de football peuvent profiter de beIN SPORTS, qui diffuse la Ligue Un et la CONMEBOL Copa Libertadores, entre autres compétitions. Vous pouvez également combiner Sling Blue avec Sling Orange pour un total de 50 $ par mois, ce qui permet à la couverture MLS d’ESPN de faire partie de l’action.

Jeux EPL exclusifs Inclut : Premier League + contenu exclusif

De retour en Premier League, Peacock doit regarder les 10 matchs chaque jour de match aux États-Unis. C’est 4,99 $ par mois, mais il existe des possibilités d’économiser encore plus sur ce combo avec Sling et la Premier League.

Pour le mois de septembre, le prix de Peacock chute à seulement 1,99 $ par mois. De plus, et peut-être plus important encore, les abonnés peuvent opter pour le plan annuel sur Peacock pour seulement 19,99 $. Cela prend en charge une année de service pour l’équivalent de quatre mois traditionnellement.

Sling TV est la meilleure affaire pour les téléspectateurs de la Premier League. À 40 $ par mois pour une combinaison de Sling Blue et Peacock Premium, cela a beaucoup de sens. Et si vous vous inscrivez à Sling Blue maintenant, puis obtenez Peacock en septembre pour 19,99 $, le prix mensuel moyen de Sling Blue plus Peacock passe de 40 $ à 36,66 $.

Encore une fois, ce n’est que pour septembre, alors agissez pendant que l’option est là.

Peacock Premium offre aux abonnés des matchs et une couverture exclusifs de la Premier League, y compris l’émission Goal Rush certains week-ends. Il y a bien sûr aussi des émissions comme The Office et des films sur la plate-forme Peacock.