Pourquoi Siraj n’a joué que 7 overs en finale ? Rohit révèle le message du formateur

Après avoir regroupé le Sri Lanka pour 50 dimanche, le capitaine indien Rohit Sharma n’a pas pu cacher sa joie face à la performance de ses quilleurs rapides et a déclaré que la variété qu’ils donnent à l’équipe est extrêmement importante. Le Pacer Mohammed Siraj a réalisé un merveilleux sort (6 sur 21) qui a jeté les bases de la victoire de 10 guichets de l’Inde contre le Sri Lanka lors de la finale de la Coupe d’Asie. « Je ressens beaucoup de satisfaction quand je vois des quilleurs rapides jouer comme celui-ci. Tous les capitaines sont très fiers du bowling rapide (à leur disposition), et je ne suis pas différent. Nous avons un ensemble fantastique de quilleurs rapides », » a déclaré Rohit lors de la conférence de presse d’après-match.

« Tous ont des compétences et des variations différentes – on peut jouer rapidement, on peut balancer la balle, on peut obtenir un bon rebond. Lorsque vous réunissez tous ces aspects dans une seule équipe, c’est un facteur de bien-être », a ajouté Rohit. .

Rohit a déclaré que Siraj était si riche en adrénaline après une période ininterrompue de sept overs qui a donné six guichets, et qu’il fallait un mot de l’entraîneur de l’équipe pour empêcher le meneur de jouer au bowling.

« C’était très agréable de regarder depuis les glissades (comment Siraj jouait). Il faisait bouger la balle un peu plus que les deux autres. Nous roulions derrière lui (Siraj) quand il jouait ce sort », a déclaré le skipper.

« Il a joué sept overs au cours de cette période, et j’ai reçu un message de l’entraîneur disant que nous devons l’arrêter maintenant. Il était vraiment désespéré de jouer », a déclaré Rohit avec un petit rire.

Cependant, Rohit a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’en donner un autre à Siraj.

« Il a réalisé sept overs, ce qui est beaucoup. Siraj était dans une situation similaire contre SL à Trivandrum, et il avait réalisé 8-9 overs au trot », a-t-il ajouté.

Rohit a également fait l’éloge du joueur du poignet gauche, Kuldeep Yadav, qui a ensuite été élu « Joueur du tournoi ».

« Kuldeep s’est très bien comporté sous pression. Il a bien joué contre le Sri Lanka (match Super 4) et nous avons gagné malgré un petit total. » « Sa confiance a augmenté au cours des deux dernières années. Il ramène l’équipe dans le match dans n’importe quelle situation », a déclaré Rohit.

Les Mumbaikar ont déclaré que le triomphe de la Coupe d’Asie est arrivé au bon moment pour l’équipe et qu’ils ont tiré de nombreux points positifs du tournoi précédant la Coupe du monde, qui débutera le mois prochain.

« Tout au long du tournoi, les gars ont résisté à la pression et ont rempli leur rôle. Nous étions légèrement en dessous de la moyenne dans certains matchs (en termes d’alignement), mais dans l’ensemble, notre alignement était très bon, en particulier celui de la glissade.

« Nous aurons des jours de repos sur le terrain, ce qui est bien à condition de bien rebondir le lendemain », a-t-il ajouté.