Alors que le glas des courses de chevaux a été sonné en faveur de la satisfaction des besoins en matière de logement, la diminution de l’intérêt pour ce sport a également été citée comme un facteur. Cela n’a pas toujours été le cas. Les courses ont été introduites à Singapour en 1842, et on pensait autrefois qu’elles pourraient devenir l’égal des poids lourds asiatiques de Hong Kong et du Japon. Le club de gazon a attiré en moyenne 11 000 personnes pas plus tard qu’en 2010 et a accueilli les meilleurs entraîneurs et jockeys internationaux. La reine Elizabeth II était sur la piste de Kranji en 2006 pour remettre la coupe du vainqueur d’une course nommée en son honneur.

Malgré tout, la hausse généralisée des prix a fait de l’abordabilité et de l’accès au logement un sujet brûlant. Cette question figure en bonne place à l’ordre du jour du Parti d’action populaire, au pouvoir depuis longtemps, alors que le Premier ministre Lee Hsien Loong prépare sa succession après deux décennies à la tête du pays et que son gouvernement cherche à se débarrasser d’une série de scandales récents.

Le paysage immobilier ici est également particulier. Alors que les copropriétés et les bungalows se vendent à des sommes faramineuses sur le marché libre à mesure que l’argent afflue de l’étranger, la majorité des Singapouriens vivent dans des appartements construits et subventionnés par le gouvernement.

L’ouverture de casinos étincelants à Marina Bay et sur l’île de Sentosa a réduit le chiffre d’affaires et l’attrait général des paris sur les courses, et cela a été présenté comme un « jeu de vieil homme » par des jeunes dans un article d’un média singapourien après l’annonce de la disparition du turf club.

Comme on peut s’y attendre, la fin forcée des courses n’a pas été bien accueillie dans l’industrie. Les moyens de subsistance de centaines d’entraîneurs, cavaliers et autres membres du personnel ont été bouleversés et plus de 700 chevaux de course locaux devront être envoyés à l’étranger.

Michael Clements, un Zimbabwéen qui s’est entraîné à Singapour pendant un quart de siècle et est président de l’association des entraîneurs, estime que la chute des courses aurait pu être évitée grâce à une meilleure promotion et à la direction de dirigeants ayant une plus grande expérience dans le domaine.

Interloqué par la nouvelle de la fermeture, il a annoncé cette semaine qu’il fermerait son écurie à la fin du mois.

Michael Cox, rédacteur en chef du site d’information Rapport sur les courses asiatiques et un ancien journaliste de L’âge, a également du mal à comprendre que Singapour renonce aux courses à peine 24 ans après l’ouverture de son siège social de 500 millions de dollars. Le site du turf club se trouvait auparavant dans le quartier plus central et branché de Bukit Timah avant que cet emplacement ne soit prévu pour un développement résidentiel, ce qui ne s’est pas encore concrétisé.