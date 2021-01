C’est ce que certains ont appelé un «paradoxe français»: un pays avec une consommation de médicaments historiquement élevée a une confiance particulièrement faible dans les vaccins, une tendance qui a suscité des inquiétudes dans les premiers jours du déploiement de la vaccination COVID-19.

Après ses voisins européens dans les premières semaines de sa campagne de vaccination, le gouvernement français a été accusé par certains de capituler devant une population hésitante à la vaccination. Les experts disent que le retard, cependant, était probablement aussi logistique.

Pourtant, la France reste l’un des pays les plus réticents à la vaccination au monde et de récents sondages suggèrent que la confiance dans les vaccins au milieu de la crise du COVID-19 a même chuté ces derniers mois.

Selon une enquête Ipsos de décembre 2020, seuls 40% des Français ont déclaré que si un vaccin COVID-19 était disponible, ils l’obtiendraient. C’était en baisse par rapport aux 54% qui ont déclaré qu’ils se feraient vacciner lorsque la même enquête a été menée en octobre.

La même enquête a montré que 77% des répondants au Royaume-Uni, 65% en Allemagne et 62% en Italie et en Espagne seraient prêts à se faire vacciner contre le coronavirus.

Le faible pourcentage en France a été repris par une enquête de décembre réalisée par Santé publique France qui a montré une différence de confiance significative entre les sexes et les âges.

Moins d’un tiers des personnes âgées de 18 à 49 ans ont déclaré avoir l’intention de recevoir un vaccin contre le coronavirus, contre 61% des personnes de plus de 65 ans.

L’étude de Santé publique France a également montré en décembre que seulement 29% des femmes en France déclaraient avoir l’intention de se faire vacciner contre le COVID-19, contre 53% des hommes.

Les experts disent que cette statistique pourrait être expliquée parce que les femmes ont généralement moins confiance dans les vaccins. Cela pourrait également s’expliquer par le fait que les femmes sont moins à risque de développer un COVID-19 sévère.

Pendant ce temps, une étude interne de la Fédération des établissements hospitaliers et de soins a déclaré que seulement 19% des travailleurs de la santé seraient prêts à recevoir un vaccin COVID-19, Les Echos a rapporté le magazine en décembre.

Jean-Luc Mélenchon, chef du parti d’extrême gauche La France Insoumise, a semblé exprimer les inquiétudes de nombreux Français face aux vaccins contre le coronavirus, déclarant au début du mois: «Je veux choisir mon type de vaccin. Je ne veux pas être un cobaye.

Des craintes similaires sont très présentes sur les médias sociaux où de nombreux utilisateurs ont déclaré que les personnes âgées dans les maisons de soins étaient des «cobayes» pour les nouvelles technologies vaccinales et se sont dits préoccupés par la vitesse à laquelle les vaccins ont été développés.

« Méfiance sous-jacente » envers les autorités

Le lent démarrage de la France en matière de vaccination contre le coronavirus a probablement alimenté « une méfiance sous-jacente, qui est l’une des raisons motrices de l’historique [low confidence] en France », a déclaré Heidi Larson, directrice du Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Elle a souligné que la «gestion» par le gouvernement de différents scandales sanitaires «a soit dérouté, soit déçu le public à différents moments».

En effet, l’hésitation à la vaccination en France n’est pas nouvelle.

« Cela concerne d’une part notre histoire sociale et politique. Il est vrai qu’en France nous attendons beaucoup de l’Etat et en même temps nous sommes très critiques à l’égard de l’Etat », a déclaré Lucie Guimier, géopolitique spécialisée dans santé publique à l’Institut de géopolitique de l’Université de Paris.

La résistance aux vaccins dans le pays « est la défense des libertés individuelles, c’est le refus de l’intrusion de l’Etat dans nos vies privées », a déclaré Guimier, la qualifiant de « paradoxe français » car le pays a été l’un des premiers consommateurs de médecine dans le monde et est la maison de Louis Pasteur, célèbre pour avoir développé un vaccin contre la rage.

De multiples scandales sanitaires ont contribué à l’hésitation à la vaccination en France

« Après de grands scandales sanitaires, il y a une baisse de confiance dans les vaccins », a expliqué Guimier, même si elle n’est pas fondée.

Ces cas incluent un scandale de sang infecté au début des années 1990, lorsque le public a appris que plus de 1000 hémophiles en France avaient reçu du sang infecté par le VIH. Quatre ministres français ont été jugés pour le scandale et trois ont été condamnés.

« Le public a estimé que les autorités devraient [have come forward] plus tôt … c’est vraiment un problème de confiance dans le gouvernement, de confiance dans les autorités et de méfiance à l’égard des grandes entreprises », a déclaré Larson.

Pour Guimier, trois autres événements sanitaires majeurs, certains scandales et d’autres simples rumeurs, ont également influencé l’opinion sur les vaccins.

Comme dans d’autres pays, une polémique sur les liens possibles entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques a créé une tempête médiatique, entraînant l’arrêt de la campagne de vaccination en France en 1998.

« Sur le plan politique, la crise a été très mal gérée », explique Guimier, précisant que la fin brutale de la campagne de vaccination a rendu le jab « dangereux » pour le public même s’il n’y avait pas de lien de causalité entre celui-ci et la sclérose en plaques.

En effet, l’arrêt de la campagne de vaccination contre l’hépatite B « a dérouté le public, car d’une part, ils entendaient que ce n’était pas un problème et d’autre part [the health minister] l’annulait », a déclaré Larson.

Un scandale de la drogue qui a éclaté en 2010 a également fortement influencé la confiance française dans les autorités, selon les experts.

Le scandale des médicaments Mediator a impliqué des millions de personnes qui ont reçu un médicament contre le diabète / un coupe-faim qui avait des effets secondaires nocifs.

Les estimations suggèrent qu’il a causé la mort de centaines de personnes entre les années 1970 et 2009.

Mais peut-être que le principal scandale sanitaire qui a influencé la confiance en matière de vaccins a été l’achat d’une offre excédentaire de vaccins H1N1 en 2009. Le pays a commandé 94 millions de doses du vaccin contre le H1N1, mais moins de six millions de personnes ont finalement été vaccinées.

C’est un événement qui a conduit à « le sentiment public que le gouvernement était au lit avec les grandes entreprises », a déclaré Larson, qui avait précédemment déclaré à Euronews que la dépendance à l’égard des grandes entreprises était un point faible de la « chaîne de confiance » des vaccins.

Ce scandale, cependant, a été récemment réexaminé à la lumière de la crise du COVID-19, l’ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot ayant été félicitée pour ses préparatifs en vue d’une crise potentielle au milieu des critiques concernant le manque de masques au début de la pandémie de COVID-19.

Cela, combiné à la montée des médias sociaux et de la désinformation au cours de la dernière décennie, a contribué à de faibles niveaux de confiance, dit Guimier.

L’hésitation à la vaccination se traduit-elle par de faibles niveaux de vaccination?

Le président français Emmanuel Macron a déclaré à plusieurs reprises que le pays ne rendrait pas les vaccins obligatoires. Mais il n’est pas certain que la faible intention de se faire vacciner se traduira par des refus une fois que le vaccin sera plus largement disponible.

Déjà, le lancement d’un site Web en France pour planifier les vaccinations contre le COVID-19 a été retardé par le gouvernement en raison de ce que plusieurs médias français ont rapporté être une saturation. Des captures d’écran sur Twitter ont montré que trop de personnes essayaient d’accéder au site Web lors de son lancement jeudi.

Et l’année dernière, une demande accrue de vaccin contre la grippe a entraîné des problèmes de réapprovisionnement en France.

Une récente Enquête du Projet sur la confiance des vaccins a également montré que la confiance globale dans les vaccins avait augmenté en France au cours des cinq dernières années bien qu’elle reste faible par rapport à d’autres pays.

Le gouvernement français a également rendu obligatoire sept vaccins supplémentaires en 2018 pour les enfants, portant à onze le total des vaccins obligatoires pour les enfants, par exemple, qui a augmenté les vaccinations.

Après un démarrage lent, la France a désormais vacciné plus de 300 000 personnes et prévoit d’accélérer les vaccinations avec l’ouverture de centres de vaccination.

« [They are] essayer de faire une réponse rapide et en même temps essayer de donner suffisamment d’informations et d’obtenir suffisamment d’engagement », a déclaré Larson.

C’est un exemple du principal défi de ces campagnes de vaccination de savoir comment « les pays naviguent dans les publics [critical] à propos de la vitesse du vaccin avec ceux qui le veulent ardemment et disent que ce n’est pas assez rapide. «

