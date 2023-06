Pourquoi si peu de dentistes sont-ils disposés à se rendre dans les collectivités des TNO?

De longues heures, des espaces de travail inadéquats et des salaires inférieurs.

Voilà quelques-unes des conditions auxquelles les dentistes sont confrontés lorsqu’ils se rendent dans des collectivités éloignées des Territoires du Nord-Ouest.

Plus tôt cette année, le gouvernement territorial a envoyé quatre demandes de propositions (DP) pour des services dans plusieurs collectivités.

Radio-Canada récemment signalé que deux de ces appels d’offres ont été annulés en mars après qu’aucun des deux n’ait reçu d’offre. L’un couvrait le Sahtú, l’autre Gamètì, Whatì et Fort Resolution.

Les appels d’offres pour le delta de Beaufort et le Dehcho ont chacun reçu une offre, mais les contrats n’ont pas encore été attribués, ce qui ne permet pas de savoir quand les visites dentaires auront lieu dans les communautés.

Matériel en mauvais état

Le Dr Pirjo Friedman est dentiste à la clinique dentaire Adam à Yellowknife et a passé une grande partie des 12 dernières années à voyager dans les collectivités.

Elle dit que l’équipement cassé a été l’un des plus grands défis, en particulier après la pandémie.

En septembre dernier, elle était à Fort Simpson lorsque l’outil pour rincer la bouche des patients s’est cassé et ne pouvait pas être facilement éteint.

Après chaque voyage, Friedman dit qu’elle doit remplir un formulaire sur l’état de l’équipement. Elle dit qu’elle avait signalé que l’outil fonctionnait mal depuis près de deux ans avant qu’il ne se casse. Malgré cela, un voyage prévu en janvier a été annulé car il n’était toujours pas fixé.

« Nous aurions noyé des patients », a-t-elle plaisanté.

En octobre, Friedman était à Délı̨nę lorsqu’un compresseur d’air est tombé en panne. Elle dit qu’une solution n’était pas possible et que ce sont les membres de la communauté qui ont aidé à faire venir un remplaçant de Tulita. Elle a perdu une journée et demie sur les cinq qu’elle a passées dans la communauté.

Todd Sasaki, porte-parole des services d’approvisionnement du territoire, a déclaré que les récents appels d’offres comprenaient une liste des équipements disponibles dans chaque communauté. Les dentistes seraient tenus d’apporter des compresseurs et des purificateurs d’air à ceux qui n’en auraient pas. Même les compresseurs portables peuvent peser de 18 à 32 kilogrammes.

Friedman dit que c’est « déraisonnable », surtout lorsqu’on se rend dans des communautés accessibles par avion.

Qui est responsable de la réparation de l’équipement n’est pas clair. Jeremy Bird, porte-parole du ministère territorial de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que les dentistes sont responsables « d’effectuer des réparations mineures ». Mais Friedman dit qu’elle a été prévenue contre faire des réparations.

Les services dentaires dans les communautés du territoire sont financés par le biais du programme de Services aux Autochtones Canada. services de santé non assurés programme (SSNA). En 2022-2023, le territoire a reçu 18,4 millions de dollars pour administrer les SSNA; 595 000 $ ont été consacrés aux déplacements des dentistes dans les collectivités.

Il n’y a actuellement aucun accord de contribution pour administrer les SSNA pour 2023-2024.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a également fourni un financement au territoire en 2019 (207 355 $) pour acheter de l’équipement et en 2020 (508 000 $) pour évaluer, acheter et moderniser l’équipement afin de suivre les protocoles COVID-19.

« Des discussions sont en cours concernant le soutien financier pour l’équipement dentaire dans les communautés », a déclaré Carolane Gratton, porte-parole d’ISC.

Réduction de salaire

Les dentistes qui travaillent dans des collectivités où la plupart des gens sont des clients des SSNA gagnent moins d’argent que s’ils demeuraient dans une clinique standard.

C’est parce que les taux des SSNA sont inférieurs à ceux du guide établi par l’association dentaire territoriale.

Par exemple, si un résident avait besoin d’un couronne pour couvrir une dent endommagée, les dentistes reçoivent environ 20 % de moins : 943 $ pour les patients des SSNA contre 1 165 $ pour les autres patients.

Pour d’autres procédures courantes, comme les caries et les canaux radiculaires, les dentistes reçoivent respectivement environ 25 et 15 % de moins.

« Cela peut certainement être quelque chose que les dentistes considéreraient comme un désavantage pour les communautés », a déclaré Friedman.

Le Programme des SSNA a également des limites plus strictes pour le nettoyage et le polissage. Ces services sont facturés en « unités » de 15 minutes. Les clients adultes des SSNA sont limités à quatre unités par année — et encore une fois à un taux inférieur. Friedman dit que de nombreux assureurs privés couvriront jusqu’à 12 unités.

Étant donné que les dentistes exploitent des entreprises privées, ISC déclare que « les SSNA ne peuvent pas dicter les tarifs qu’un fournisseur de soins dentaires choisit de facturer ». Mais le SSNA guide des frais est le maximum que les dentistes peuvent récupérer pour leurs services dans le cadre du programme.

Le Dr Roger Armstrong est président de l’Association dentaire des Territoires du Nord-Ouest. (Soumis par Roger Armstrong)

« Si c’était plus équitable, je suis sûr que ce serait beaucoup plus utile pour amener les dentistes à se rendre dans les communautés », a déclaré Friedman, le dentiste.

Le Dr Roger Armstrong, président de la NWT-NU Dental Association, fait écho à ce sentiment.

Il a dit qu’il y a plusieurs problèmes de « vue d’ensemble », comme l’inflation, une pénurie de main-d’œuvre et une fracture urbaine/rurale, qui ont entraîné la hausse du coût des affaires.

« Le côté dépenses de l’équation augmente plus rapidement que le côté revenus », a-t-il déclaré. « Cela est particulièrement vrai dans les communautés éloignées, les SSNA étant la forme prédominante d’assurance dentaire. »

Pour équilibrer cette équation, a-t-il dit, les SSNA devraient idéalement correspondre aux frais établis par les associations dentaires.

Des heures pour s’installer, des semaines pour voyager

Le ministère de la Santé des Territoires du Nord-Ouest indique qu’il existe des espaces de travail désignés dans chaque centre de santé communautaire (à l’exception de Wekweètì) pour les dentistes.

Mais Friedman dit qu’elle arrive souvent pour trouver des pièces pleines de boîtes et d’autres fournitures qui doivent être nettoyées avant de voir des patients.

« Parfois, vous utilisiez des boîtes en carton et des emballeurs d’action pour avoir suffisamment d’espace de surface pour tout l’équipement dont nous disposons », a-t-elle déclaré. « Il me faut plusieurs heures à mon assistant et moi pour installer et déballer. Pendant tout ce temps, l’assistant est payé, mais pas le dentiste. »

Et, dans les récentes demandes de propositions, les dentistes se voient facturer un tarif de location journalier.

« Les frais de location de la salle ont été inclus comme moyen de compenser le coût de l’espace et de l’entretien des outils et de l’équipement », a déclaré Sasaki.

Les dentistes seraient également limités à 23 kilogrammes de « fournitures consommables » par visite dentaire qui seraient admissibles au remboursement des SSNA.

Mais Friedman dit qu’elle visitera souvent plusieurs communautés consécutives pendant cinq à 10 jours chacune, ce poids étant rapidement épuisé.

Ce type d’horaire, ajoute-t-elle, peut également dissuader les dentistes d’accepter des services à distance.

« Si vous avez une famille, vous n’avez pas vraiment envie de partir pendant des semaines. Je trouve que des voyages plus courts seraient préférables pour moi, et aussi pour l’assistante », a-t-elle déclaré.

Alors, qui est responsable du programme de voyage?

« SAC est responsable des déplacements », a déclaré Bird du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Gratton a reconnu que SAC planifie le nombre de jours pour les communautés, mais « ne joue aucun rôle dans la planification des visites dans les communautés éloignées ».

Elle a ajouté plus tard qu’ISC prévoyait de contacter le ministère de la Santé pour clarifier les rôles de chaque gouvernement.

Le travail dentaire dans les communautés est « très nécessaire »

Malgré la soumission de la seule offre en mars, Adam Dental n’a toujours pas obtenu le contrat de services dans le Dehcho.

« Je n’ai pas travaillé pendant deux mois et j’aurais pu aller faire des soins dentaires dans des communautés où ils en ont tellement besoin », a déclaré Friedman.

Le dernier retard survient après que les services ont été interrompus pendant près de trois ans pendant la pandémie dans certaines communautés.

Thelma Tobac, une mère de trois enfants de Fort Good Hope, a précédemment déclaré à CBC qu’elle avait du mal à obtenir des soins dentaires pour ses enfants pendant cette période.

Deux de ses enfants ont récemment été référés à Edmonton pour d’autres soins dentaires.

Elle dit que le voyage serait couvert pour les deux enfants par le biais des SSNA, ainsi que la chirurgie pour son fils de cinq ans, mais elle doit payer environ 2 000 $ pour l’intervention de sa fille de 13 ans.

En effet, à moins que les cliniques dentaires ne soient inscrites auprès des SSNA pour facturer directement le programme, les clients doivent payer de leur poche. Ils peuvent alors demander un remboursement dans un délai d’un an.

Tobac dit qu’elle n’a pas l’argent pour payer d’avance. Elle a également essayé d’obtenir de l’aide Principe de Jordanmais dit qu’elle n’était pas admissible parce que les services dentaires sont couverts par les SSNA.

« Attendez juste que l’argent vienne, je suppose, » dit-elle. « [It’s] une sorte de stress. »

Thelma Tobac, mère de trois enfants, se dit préoccupée par l’accès aux soins dentaires s’il n’y a pas de dentistes dans la région du Sahtú. (Francis Tessier-Burns/CBC)

Le chef national déné Gerald Antoine a déclaré que la situation actuelle avait « atteint des niveaux de crise ».

« Je crains que le manque de soins dentaires nuise davantage à la santé globale des gens dans nos communautés », a déclaré le chef Antoine.

Friedman dit que des visites plus régulières dans les communautés peuvent aider à prévenir une accumulation de problèmes de santé bucco-dentaire.

Elle a donné l’exemple de Fort Resolution, où elle va depuis 10 ans.

« Vous pouvez certainement voir la différence d’un entretien régulier », a-t-elle déclaré. « Les patients venaient pour des examens, des nettoyages et des radiographies, et parfois vous n’avez rien à faire. »

À 71 ans, Friedman dit qu’elle aime toujours aller dans les communautés malgré les difficultés, mais approche de la fin de sa carrière.

« C’est très significatif de pouvoir aider ceux qui vivent dans ces communautés éloignées », a-t-elle déclaré.

Aucun dentiste n’ayant prévu de se déplacer actuellement, les résidents doivent contacter leur centre de santé pour demander un rendez-vous à l’extérieur de leur communauté.

Bird a dit que le SSNA décide alors d’approuver ou non la demande; en cas d’approbation, les délais d’attente pour les demandes urgentes sont de deux à quatre semaines.

Il a ajouté que les cas « urgents » qui sont « potentiellement mortels » n’ont pas besoin d’être approuvés par les SSNA.

Gratton dit que SAC est conscient de bon nombre des défis décrits ci-dessus et qu’il travaille avec le territoire pour les relever.