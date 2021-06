SHULI Egar a quitté sans cérémonie The Howard Stern show en janvier 2021.

Bien que Stern n’ait pas vraiment abordé le départ d’Egar, il y a des spéculations sur la raison pour laquelle il est parti.

Pourquoi Shuli Egar a-t-il quitté le Howard Stern Show ?

Shuli Egar était un comédien en herbe avant d’être embauché dans The Howard Stern Show en 2005.

Il est devenu l’un des talents à l’antenne après des années au bureau des nouvelles et dans la salle des écrivains.

En janvier 2021, Egar a quitté la série. L’animateur de talk-show de fin de soirée Jimmy Kimmel a dit que c’était parce qu’Egar avait déménagé de New York en Alabama.

« Que pensez-vous du déménagement de Shuli en Alabama ? » Howard a demandé à Jimmy Kimmel sur un épisode de The Stern Show en septembre 2020.

« Je ne sais pas comment cela fonctionnera dans la pratique. N’a-t-il pas besoin d’être au salon au bureau ? Ou ses tâches se limitent-elles principalement à chasser les Whack Packers ? Jimmy a répondu.

Egar a révélé sur son podcast qu’il avait déménagé sa famille en Alabama au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des manifestations de George Floyd pour des raisons d’espace et de sécurité.

Les tâches d’Egar avec The Whack Pack ont ​​été réduites en raison de la séparation physique avec la station. Finalement, Egar a complètement quitté la série et a commencé à travailler sur son propre podcast.

« Je tiens à remercier du fond du cœur Howard, Robin, Gary, Fred, cette équipe, de m’avoir amené dans ce studio », a-t-il déclaré sur son podcast.

« Je les aime tous. Et j’ai eu les 15 meilleures années de ma vie.

Depuis combien de temps présente-t-il le show Howard Stern ?

Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1979, Stern a travaillé à l’émission du matin à WRNW à Briarcliff Manor, New York, WCCC à Hartford, Connecticut, WWWW à Detroit, Michigan et WWDC à Washington DC jusqu’en 1982.

Trois ans plus tard, il a commencé sa course de 20 ans au WXRK à New York.

Son émission est immédiatement devenue numéro un, faisant de lui la première personne à franchir cette étape à LA et à New York.

Il a d’abord conclu un accord avec Sirius, une radio par abonnement en 2004.

Stern obtenait une prolongation de contrat tous les cinq ans en raison du succès massif de son émission de radio.

Stern serait maintenant d’une valeur de plus de 650 millions de dollars.

Qui est Beth, la femme d’Howard Stern ?

Beth Ostrosky est une auteure, actrice, mannequin et militante des droits des animaux qui est mariée à Howard Stern depuis plus d’une décennie.

De plus, elle est porte-parole de la North Shore Animal League of America, la plus grande organisation mondiale de sauvetage et d’adoption d’animaux sans tuer.

Ostrosky a été nommée l’une des 100 femmes les plus sexy de l’année par le magazine For Him en 2002, 2003, 2004 et 2007.

Elle apparaît également régulièrement dans les talk-shows du matin et de la journée et a été co-animatrice invitée de The View.





Ostrosky est né le 15 juillet 1972 à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Stern a trois enfants de son premier mariage – Emily Beth Stern, Deborah Jennifer Stern et Ashley Jade Stern.

Emily a 37 ans, Deborah a 34 ans et Ashley a 28 ans.