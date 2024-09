Shogun est déjà le programme télévisé le plus récompensé pour une seule saison dans l’histoire des Emmy Awards, et les récompenses principales n’ont même pas encore été décernées. Le week-end dernier, lors de la cérémonie des Creative Arts, l’épopée féodale de FX se déroulant au Japon a remporté un nombre impressionnant de 14 trophées pour une série de réalisations hors du commun, battant ainsi un record précédemment établi par la mini-série de HBO John Adams et consolide sa place de favori avant la cérémonie principale des Emmy Awards 2024 de dimanche. Sauf surprise historique, ShogunLe parcours étonnant de depuis sa première diffusion en février se terminera par un triomphe et offrira à FX sa toute première victoire pour le meilleur drame.

Après Shogun Après avoir passé de nombreuses années en développement, FX a mis les bouchées doubles lorsqu’il est venu le temps de lancer enfin l’émission co-créée par Justin Marks et Rachel Kondo. Une vaste campagne promotionnelle a été soutenue par certaines des meilleures critiques reçues par une nouvelle série de ce cycle, ce qui a conduit à des audiences record pour son réseau. À l’approche des Emmy Awards de dimanche, la série est en lice pour huit autres prix, notamment pour la meilleure série dramatique, le meilleur acteur principal (Hiroyuki Sanada), actrice principale (Anna Sawai), acteur de soutien (Tadanobu Asano), ainsi que l’écriture et la réalisation. Il est concevable que la série puisse remporter des victoires dans toutes ces catégories, ce qui donnerait lieu à l’une des performances les plus dominantes aux Emmy Awards de l’histoire.

En termes de récompenses, la reconnaissance a un poids considérable. Les Primetime Emmys ont été notoirement réticents à récompenser les performances non anglophones, avec Jeu de calmar L’Académie de la télévision a remporté un prix qui marque une percée attendue depuis longtemps. Mais pour voir autant d’acteurs récompensés, il faudrait que l’Académie de la télévision s’aventure encore plus loin dans un territoire inexploré. La liste comprend la légende hollywoodienne Sanada, l’un des visages les plus emblématiques du cinéma de samouraï, qui vient tout juste de concourir pour son premier grand prix d’interprétation aux États-Unis. Elle compte également le nouveau venu Sawai, qui obtient ce que l’on pourrait supposer être la première d’une longue série de nominations dans un nouvel environnement de narration cinématographique plus inclusif et mondial.

« J’espère que ce spectacle changera les choses », m’a dit Sanada avant Shogun« Avant d’accepter le rôle, j’ai demandé aux scénaristes, au réalisateur et aux producteurs : comment voulez-vous montrer notre culture au monde ? Je leur ai dit si je [were to] « Pour accepter le rôle, j’avais besoin de certaines choses, notamment que si je n’engageais pas d’acteurs japonais pour un rôle japonais, je ne pouvais pas participer à ce projet. Je l’ai clairement dit. J’avais posé des conditions. »

L’autre élément unique de ShogunLa place de la série aux Emmys est due à son positionnement. FX a commandé et promu la série en tant que série limitée, et l’on supposait qu’elle serait en compétition dans ces catégories pour les récompenses. Le succès massif qui a suivi a cependant conduit la chaîne et les producteurs de la série à reconsidérer leur décision, avec une deuxième saison actuellement en développement. Cela signifie Shogun est en compétition avec plusieurs séries de retour, notamment L’émission du matin et Chevaux lents, plutôt qu’une programmation entièrement nouvelle. Dans ce contexte, en particulier, Shogun C’est frais, ce qui devrait faciliter encore plus le choix des électeurs.

