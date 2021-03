Sheryl a déclaré qu’elle avait reçu beaucoup d’amour à la suite de l’échange houleux du 10 mars.

« Je veux que les gens le sachent, je crois que Dieu me disait: ‘J’ai un plan pour toi. Je suis sur le point de déverser une bénédiction sur toi. J’ai juste besoin de savoir, tu es prêt?' » Dit-elle, ajoutant: « … Et je voulais juste être un meilleur exemple pour les personnes qui occupent un ancien emploi régulier qui [have] se composer. Nous sommes la seule race de personnes à porter la course avec nous partout où nous allons et nous en sommes responsables, et je tiens à remercier tout le monde partout dans le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde à la radio, la télévision, les informations, tous ceux qui ont contacté . «

Sheryl n’est pas la seule à commenter l’incident de l’émission. Le 12 mars, Sharon a présenté des excuses pour la façon dont elle a géré les choses, disant qu’elle « a paniqué, s’est sentie aveugle, s’est mise sur la défensive » et a laissé « la peur et l’horreur d’être accusée d’être raciste prendre le dessus ».

Sharon a parlé à Variété plus tard dans la journée et a expliqué qu’elle se sentait «aveuglée par toute la situation».

« Je blâme le réseau pour cela », a-t-elle déclaré au point de vente. « Au cours de mes 11 ans, c’était la première fois que je n’étais pas impliqué dans la planification du segment … J’étais tellement blessé, pris au dépourvu et stupéfait par ce qu’on me demandait et pas préparé. »

Elle a ajouté: « Honnêtement, j’étais sous le choc. J’avais l’impression d’être devant un peloton d’exécution. Je me sentais comme un agneau tendu pour l’abattage … Ils m’ont gardé là pendant 20 minutes. »