Sheffield United et Manchester United se rencontreront à Bramall Lane samedi à 20 heures, les deux équipes recherchant un résultat positif pour le retour du football en Premier League.

N’ayant récolté qu’un seul point lors de ses huit premiers matchs de la campagne, Sheffield United est de plus en plus désespéré de remporter sa première victoire de la saison et de marquer plus de points au tableau. Manchester United, quant à lui, n’a pas été convaincant en 2023/24 et voudra une bonne performance pour alléger la pression sur l’équipe et sur Erik ten Hag.

Mais pourquoi Sheffield United contre Manchester United débute-t-il samedi à 20 heures ? QuatreQuatreDeux se penche ci-dessous sur le créneau horaire inhabituel utilisé pour ce match de Premier League.

Sheffield United vs Manchester United débutera à un moment inhabituel (Crédit image : Getty Images)

Pourquoi Sheffield United contre Manchester United débute-t-il à 20 heures samedi soir ?

Sky Sports a sélectionné Sheffield United contre Manchester United comme l’un des matchs qu’il souhaitait diffuser ce week-end et devait initialement débuter dimanche à 14 heures.

C’était avant que Manchester United ne connaisse son calendrier de la Ligue des champions. Alors que les Red Devils doivent accueillir Copenhague à Old Trafford mardi, leur match contre Sheffield United a dû être avancé à samedi en raison des règles en vigueur.

En effet, les équipes de Premier League participant à des compétitions européennes doivent disposer d’au moins deux journées complètes entre les matches. Cela concerne généralement les équipes de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, qui jouent sur le continent jeudi et reviennent au football national dimanche.

Cependant, des équipes comme Manchester United ne peuvent pas jouer en Premier League dimanche, puis en Europe mardi. En conséquence, le match contre Sheffield United a été reporté à samedi à 20 heures, car Sky Sports a toujours le droit de diffuser le match et ne veut pas qu’il chevauche sa couverture de Chelsea contre Arsenal à 17h30.

Dimanche, il n’y aura donc qu’un seul match : Aston Villa contre West Ham United. En effet, les équipes sortent de la trêve internationale et n’ont donc pas eu d’engagements en milieu de semaine à prendre en compte dans leur emploi du temps.

Sheffield United attend toujours sa première victoire de la saison en Premier League (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires Sheffield United contre Manchester United

Les favoris des bookmakers pour devenir le prochain manager de Manchester United ont été révéléssi Erik ten Hag était limogé par le conseil d’administration.

Une mise à jour sur l’avenir du Néerlandais a également été fournie par des sources proches de la hiérarchie du club.alors que la pression continue de monter.

Entre-temps, David Beckham a expliqué qu’il n’avait jamais voulu quitter le club en 2003, mais Sir Alex Ferguson « a pris sa décision ».