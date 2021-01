Et les habitants de Nashville ont hâte de voir leur enfant «très impertinent, très opiniâtre» embrasser son rôle de grande sœur. «Je n’ai pas de frères et sœurs», a noté Shawn. « Andrew en a quatre et ils sont tous très proches les uns des autres. J’adore voir ce lien qu’ils ont, donc c’était un peu mon rêve d’avoir des enfants assez proches pour qu’ils puissent grandir ensemble et être assez proches. »

Cependant, pour être clair, elle a mis l’ixnay sur le rêve de l’ancien vivaneau de la NFL, âgé de 29 ans, d’avoir une couvée aussi grande que celle avec laquelle il a grandi à Indianapolis. « Si nous sommes vraiment ambitieux, nous pourrions aller pour un troisième, mais pour le moment, je pense que nous sommes sur deux », a-t-elle souligné. Et avec Baby East sur le point d’arriver trois mois avant le deuxième anniversaire de sa fille, a déclaré Shawn, « Je donc excité de voir la réaction de Drew et de la regarder nourrir un frère ou une sœur. Je suis à nouveau excité pour tous les jalons. «

À seulement un an et demi de sa dernière grossesse, la native de l’Iowa, 29 ans, s’attendait à ce que ce soit un peu comme faire du vélo. Juste, tu sais, avec plus de nausées et d’épuisement. «Je pensais que ça ressemblerait à un vieux chapeau», dit-elle. « Mais j’ai tout oublié! J’ai même oublié ce que je ne peux pas manger. J’étais comme, ‘Qu’est-ce qui se passe?' »