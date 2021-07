Pourquoi Shah Rukh Khan à la tête de KBC ne correspondait-il pas à la popularité d’Amitabh Bachchan ? Réponses du producteur de l’émission | Nouvelles télévisées

New Delhi: Kaun Banega Crorepati, plus connu sous le nom de KBC, a bouclé une série de 21 ans avec succès samedi 3 juillet. L’émission de quiz animée par Amitabh Bachchan a survécu à l’épreuve du temps et est toujours extrêmement populaire parmi le public.

Cependant, la saison 3 de l’émission a été animée par Shah Rukh Khan et n’a pas connu le même niveau de popularité. Renversant les fèves sur le même, le producteur de l’émission Siddhartha Basu, a déclaré à l’Indian Express, « Ce qui n’a pas fonctionné avec SRK, c’est la comparaison avec AB. »

Il a ajouté: «Je pense que SRK a fait KBC à sa manière avec charme et esprit, et pour autant que je sache, il a obtenu de bonnes notes. Nous avons fait trois émissions avec SRK, et je pense qu’il est l’un des animateurs de télévision les plus naturels qui puisse réfléchir sur ses pieds. Mais avouons-le, AB sera toujours l’ABC de KBC, et dans cette émission, ce sont de très grosses chaussures à remplir.

Réagissant à la critique de l’émission de téléréalité vendant des « histoires de sanglots », Basu a déclaré : « KBC n’a jamais été juste un autre quiz. L’histoire humaine a toujours compté, et c’est ce qui a créé la sensation de la première saison en Inde, à partir de laquelle Vikas a écrit son livre Q&A.

« Il n’y a jamais eu que des histoires de sanglots sur KBC. Si les gens deviennent émotifs, ce n’est pas conçu. C’est naturel dans une émission qui change la vie devant un public massif et un hôte plus grand que nature. Il y a un large éventail de personnes de toute l’Inde sur KBC qui racontent des histoires captivantes et pertinentes sur les Indiens ordinaires. C’est un spectacle qui touche les vies aussi bien avec le cœur qu’avec l’esprit.

Kaun Banega Crorepati en est actuellement à sa 13e saison et est animé par Amitabh Bachchan.