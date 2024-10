Pourquoi Seunghan quitte RIIZE – Déclaration révélée | K-Pop, Forme longue, Musique, RIIZE, SEUNGHAN | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

RIIZEc’est Seunghan quitte malheureusement le boys band.

Quelques jours seulement après avoir annoncé que la star de 21 ans reviendrait après une interruption d’un an pour rejoindre le groupe, Wizard Production, la division SM Entertainment qui gère le groupe, a fait cette annonce choquante dimanche 13 octobre.

Selon Wizard Production, Seunghan a personnellement exprimé son désir de quitter RIIZE pour le bien des autres membres et des fans du groupe.

Continuez à lire pour en savoir plus…

La pause a commencé après plusieurs cas de SeunghanLe mauvais comportement présumé de a fait surface en ligne.

« Tout d’abord, je tiens sincèrement à m’excuser auprès des membres et des fans. Lorsque les photos d’avant mes débuts ont été publiées, même s’il s’agissait de photos de moi, j’ai été profondément déçu et plein de regrets envers moi-même. Même si j’ai ressenti cela, je ne peux même pas imaginer ce que les membres et les fans à mes côtés ont dû ressentir », écrivait-il à l’époque dans ses excuses.

Apprenez-en davantage sur ce qui a conduit à sa pause.

Lisez la déclaration complète, via PopBase…

« Tout d’abord, nous nous excusons sincèrement auprès de tous les membres de BRIIZE [fandom name] fans pour la détresse et la confusion causées par l’annonce de Seunghan’Retour le 11. Nous regrettons profondément d’avoir donné la priorité à la position de production plutôt qu’à la croissance que les six membres de RIIZE ont travaillé si dur pour y parvenir, le soutien inestimable de Breeze qui a été leur plus grande source de force, et le temps précieux partagé entre RIIZE et les fans de Breeze.

Nous avons initialement pris cette décision dans l’espoir que si Seunghan réfléchi à ses erreurs passées, est revenu dans le groupe et a contribué à RIIZEEn grandissant à nouveau en tant qu’équipe, cela pourrait apporter encore plus de bonheur à l’artiste et à ses fans. Cependant, après avoir examiné attentivement chacune des opinions et réactions envoyées par les fans après l’annonce, nous avons réalisé que notre décision ne faisait qu’engendrer davantage de confusion et de souffrance pour vous tous.

En même temps, Seunghan a exprimé son intention de quitter l’équipe pour le bien de ses camarades et des fans. Respectant sa décision, nous vous informons que Seunghan ne rejoindra pas RIIZE mais il quittera plutôt le groupe. Nous soutiendrons Seunghan alors qu’il continue de poursuivre ses talents et ses rêves dans le futur.

Surtout, nous nous excusons profondément pour les difficultés et la confusion causées aux six membres de RIIZEqui ont toujours fait de leur mieux pour les fans depuis leurs débuts et qui, plus que quiconque, ont constamment réfléchi et travaillé dur pour amener RIIZE là où il en est aujourd’hui.

Nous continuerons à soutenir les membres de RIIZE dans tous les aspects, afin qu’ils puissent se développer encore davantage. Wizard Production promet d’agir avec plus de prudence dans tous les domaines à l’avenir, en veillant à ce que le temps RIIZE et BRIIZE le partage reste durable et plein de bonheur.

Seunghan a également écrit une lettre manuscrite. Lisez-le dans son intégralité, via Allkpop.

« Bonjour, c’est Seunghan.

Je sais que beaucoup de gens réfléchissent sérieusement à mon retour et je suis profondément conscient de la gravité de la situation. Alors que je me demandais si je ne pensais qu’à moi et si j’avais causé un préjudice important à l’entreprise et à ses membres, s’il était convenable pour moi de faire partie d’un groupe qui mérite tant d’amour, les seules émotions que j’ai ressenties ont été se sentir inquiet et désolé.

Je pense que la meilleure décision pour tout le monde est que je quitte le groupe.

Je ne veux plus que les fans ressentent de la confusion ou de la douleur, et je ne veux pas non plus que plus de mal soit causé aux membres et à la compagnie à cause de moi.

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’entreprise et aux membres pour avoir fait un effort pour me donner une autre chance, et je remercie et m’excuse sincèrement auprès de ceux qui m’ont soutenu malgré mes lacunes. Je ne veux pas du lien entre RIIZE et BRIIZE, qui se sont toujours soutenus et ont grandi côte à côte, pour être endommagés. Je ne veux pas non plus que les fans se disputent à cause de moi, alors que tout ce dont ils ont besoin c’est de continuer à aimer. RIIZE.

Du fond du cœur, je continuerai à soutenir le groupe que j’aime et que je souhaite RIIZE pour recevoir encore plus d’amour à l’avenir.