Les Australiens peuvent avoir une longue attente pour obtenir le vaccin « miracle » contre le coronavirus qui est en cours de déploiement à travers le Royaume-Uni, le gouvernement n’ayant commandé que suffisamment pour couvrir cinq millions de résidents.

Le vaccin Pfizer / BioNTech, prouvé pour être sûr dans les essais cliniques, est maintenant administré aux membres du public en Grande-Bretagne, qui est le premier pays à donner un coup à ses citoyens.

Le gouvernement australien a conclu un accord avec Pfizer pour recevoir 10 millions de doses au cours de l’année prochaine.

Mais le vaccin nécessite deux doses par personne, ce qui signifie que la commande initiale de l’Australie ne couvrirait que cinq millions de personnes, laissant 21 millions de résidents dans l’attente que d’autres vaccins soient approuvés.

Et tant que ces vaccins ne seront pas approuvés, il est peu probable que les Australiens soient libres de voyager à l’étranger.

Le vaccin Pfizer / BioNTech (photographié à Londres mardi) est maintenant administré aux membres du public en Grande-Bretagne, qui est le premier pays à donner un coup à ses citoyens.

Le patron de Qantas, Alan Joyce, a suscité la colère des sceptiques du vaccin le mois dernier lorsqu’il a déclaré que sa compagnie aérienne n’autoriserait pas les passagers à voyager s’ils ne reçoivent pas le coup.

La vaccination obligatoire existe déjà comme condition d’entrée pour certains pays pour d’autres maladies telles que la fièvre jaune ou la polio.

En vertu de la loi fédérale, toute personne entrant d’un pays atteint de fièvre jaune sans piqûre peut être placée sous « surveillance de quarantaine », ce qui ne restreint pas ses mouvements mais les oblige à demander une évaluation auprès d’un médecin si elle présente des symptômes de fièvre jaune.

Il n’est donc peut-être pas si inhabituel que les gouvernements internationaux commencent à dicter une politique en matière de vaccination pour limiter la propagation du COVID-19.

Cela est particulièrement vrai pour la région Asie-Pacifique où les taux d’infection sont bien inférieurs à ceux des États-Unis ou du Royaume-Uni.

Les Australiens seront probablement bloqués dans le pays, incapables de passer leurs vacances à l’étranger, jusqu’à ce que le vaccin soit déployé à travers le pays (sur la photo, un voyageur est vu porter ses bagages hors du bus alors qu’il entre en quarantaine dans un hôtel à Melbourne lundi)

Le Premier ministre Scott Morrison a déjà déclaré qu’un vaccin, qui devrait être déployé en mars, serait facultatif, mais que le gouvernement trouvera des moyens d’encourager les gens à le prendre.

Il a signalé que les voyages à l’étranger pourraient être interdits jusqu’à ce que le vaccin soit déployé, le qualifiant de « très difficile » sans un coup.

Le Premier ministre a également révélé que les voyageurs internationaux se rendant en Australie sans preuve d’un vaccin seraient contraints à la quarantaine d’hôtel – à leurs propres frais.

«Là où les gens ont le choix entre deux semaines de quarantaine ou se faire vacciner, je pense que ce sera une incitation», a-t-il déclaré en novembre.

La vie au Royaume-Uni pourrait bientôt revenir à la normale avec le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech, tandis qu’en Australie, la distanciation sociale pourrait persister pendant un certain temps encore (photo, Bondi Beach socialement distancé le 28 novembre)

Le gouvernement australien a conclu des accords pour 134,8 millions de doses auprès de quatre développeurs de vaccins différents, mais il n’est pas clair quand ceux-ci pourraient être déployés.

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les Australiens autochtones. Les enfants ne sont pas classés comme vulnérables et ne seront pas prioritaires.

Tant que la vaccination ne sera pas déployée, la distance sociale devra peut-être rester pour éviter qu’une épidémie massive ne se produise.

Le gouvernement a conclu des accords pour 134,8 millions de doses auprès de quatre développeurs de vaccins différents, ce qui couvrirait facilement chaque citoyen.

QUELS VACCINS AUSTRALIE SÉCURISÉ? Pfizer: Doit arriver début 2021. L’Australie a conclu un accord pour 10 millions de doses, s’il s’avère sûr et efficace et s’il est approuvé par la Therapeutic Goods Administration. Chaque personne aurait besoin de deux doses, ce qui signifie que la commande initiale de l’Australie ne couvrirait que cinq millions d’Australiens. Novavax: L’Australie a commandé 40 millions de doses mais il est toujours en phase d’essai. Il est possible de commander 10 millions de doses supplémentaires. Université d’Oxford: Il y a eu 33,8 millions de doses sécurisées pour l’Australie. Il est toujours en phase d’essai. Université du Queensland: L’Australie a commandé 51 millions de doses. La première phase de l’essai est en cours.

Mais on ne sait pas quand ils pourraient être déployés.

L’Australie n’a pas de moyen d’approuver un médicament pour une utilisation d’urgence contrairement au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’une approbation complète sera nécessaire – ce qui peut prendre des mois, voire des années.

M. Morrison a déclaré que l’Australie n’était pas pressée car la situation du Covid-19 en Australie est « très stable » avec seulement une poignée de cas.

« En Australie, nous sommes dans une position très forte et cela nous permet de bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Les régulateurs australiens envisagent trois vaccins – qui nécessitent tous deux doses par personne – avec les données des essais de phase finale qui devraient être publiées dans leur intégralité ce mois-ci.

John Skerritt, secrétaire adjoint de la Therapeutic Goods Administration – l’agence qui approuve les médicaments et les vaccins – a déclaré que son équipe analysera les données à Noël.

« Nous recevrons les données finales pour certains des produits en décembre et nous espérons ensuite que de la fin janvier à février, nous aurons, si tout va bien, une approbation réglementaire », a-t-il déclaré.

Une fois l’approbation accordée, les doses de vaccin seront transportées à travers le pays.

Le ministre Hunt a déclaré: «Nous sommes sur la bonne voie pour prendre des décisions avec les premiers vaccins d’ici la fin janvier. Nous sommes sur la bonne voie pour les premières vaccinations en commençant par nos agents de santé et nos résidents âgés sous réserve d’approbation en mars.

Le gouvernement a prolongé mercredi son interdiction des voyages internationaux après que les chefs de la santé ont estimé que le COVID-19 était un risque de santé publique important au niveau international en raison de la propagation rapide du virus dans de nombreux autres pays.

Les frontières ont été fermées à tous les non-résidents le 20 mars pour empêcher le virus de se propager de l’étranger et resteront désormais fermées jusqu’au moins jusqu’en mars 2021.

Les accords s’ajoutent aux accords déjà signés avec l’Université du Queensland et l’Université d’Oxford et portent le nombre total de doses potentielles sécurisées à 134 millions.

Les Australiens ne peuvent quitter le pays qu’avec des exemptions spécifiques.

Les navires de croisière ont été interdits depuis la catastrophe de Ruby Princess en Nouvelle-Galles du Sud, qui a entraîné près de 900 infections et 28 décès.

Les industries de la croisière et du voyage en difficulté ne seront certainement pas satisfaites de l’extension.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que la maladie continuait de se propager à l’étranger à un rythme rapide.

«Le monde international reste un environnement difficile et dangereux et l’Australie ne sera pas totalement en sécurité tant que la communauté internationale ne sera pas en sécurité.

« Les risques à l’étranger sont énormes, et si nous ne maintenons pas ces protections importantes, nous ne protégerons pas les Australiens. »