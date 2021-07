Pourquoi s’est-elle retirée ? Ce que nous savons du statut olympique

TOKYO – La trajectoire olympique qui avait fixé Simone Biles pour plusieurs médailles d’or est passée de presque certaine à incertaine, au mieux.

Mercredi, Biles s’est retiré du concours général. La médaillée d’or olympique en titre s’était qualifiée première pour la finale jeudi, mais elle s’est retirée pour se concentrer sur sa santé mentale.

Biles s’était déjà retiré de la finale par équipe mardi après le premier événement des États-Unis. Sans elle dans les trois derniers, les Américaines ont remporté une médaille d’argent alors que la Russie a remporté l’or.

« C’était vraiment stressant ces Jeux Olympiques », a déclaré Biles, qui est venu à Tokyo sans doute comme la plus grande star des Jeux. « Ça a été une longue semaine. Cela a été un long processus olympique. Cela a été une longue année. Juste beaucoup de variables différentes et je pense que nous sommes juste un peu trop stressés, mais nous devrions être ici en train de nous amuser et parfois ce n’est pas le cas.

SES MOTS : Tout ce que Biles a dit après la compétition par équipe

Biles, 24 ans, est revenue pour ses deuxièmes Jeux après avoir remporté cinq médailles à Rio en 2016. Continuer à s’entraîner, d’autant plus que la pandémie a repoussé la ligne d’arrivée d’un an, a été un défi car Biles a répété à plusieurs reprises qu’elle était impatiente d’en finir avec ces Jeux olympiques. .

Elle devait remporter cinq autres médailles ici, toutes peut-être de l’or, mais cela n’arrivera pas. Dans un communiqué, USA Gymnastics a déclaré que Biles continuerait d’être évaluée pour déterminer si elle participerait aux finales par épreuve la semaine prochaine.

Que ce soit elle qui deviendra certainement le plus grand objectif des Jeux, voici donc ce que nous savons sur la suite.

Pour quels événements individuels Biles est-il qualifié ?

Biles s’est qualifiée pour les quatre finales par épreuves, la première femme à le faire aux Jeux olympiques depuis 1992. Elle a maintenant quatre jours avant de pouvoir à nouveau concourir. Après le concours général de jeudi, la compétition prend une pause de deux jours avant les finales par épreuve pour le saut de cheval et les barres asymétriques le dimanche, les exercices au sol le lundi et la poutre d’équilibre le mardi.

Qu’en est-il du « cinquième » déménagement de Biles

En entrant dans la compétition, Biles semblait prête à essayer son double carpé Yurchenko au saut. Biles a d’abord décroché le saut – qui nécessite un arrondi sur la planche d’envol, un saut de main arrière sur la table et un double saut périlleux avec son corps en position carpé – à l’US Classic en mai et en a fait deux en s’entraînant sur le podium ici.

Le coffre-fort est si difficile que la plupart des hommes ne le font pas, et aucune femme ne l’a jamais fait. Si elle le décrochait en compétition internationale, ce serait la cinquième compétence du Code de pointage à porter son nom.

Mais c’est terriblement dangereux. Si une gymnaste est en l’air, elle risque de se poser sur le cou ou la tête.

Lors de la finale par équipe, Biles a hésité à un Amanar – l’un des sauts les plus difficiles que les femmes font, mais un Biles pourrait pratiquement le faire dans son sommeil. Plutôt que de suivre les rotations 2½ qu’il nécessite, Biles a fait 1½ et l’a à peine atterri.

Même si elle dispute la finale du saut, le double carpé de Yurchenko semble moins probable.

Qu’est-ce qui vient après les Jeux olympiques de Tokyo pour Biles?

Eh bien, d’abord, le plan était la tournée. Biles a lancé sa propre tournée – Gold Over America Tour (GOAT, vous comprenez?) – pour parcourir le pays avec d’autres gymnastes après les Jeux.

« Elle va être occupée par la tournée, je pense qu’elle doit prendre du temps et essayer de comprendre ce qu’elle veut faire », a déclaré Cécile Landi, l’une des entraîneures de Biles, en avril. «Si elle veut venir faire quelques événements, elle sait qu’elle peut encore être la meilleure à coup sûr dans deux événements, peut-être trois. Tout dépend d’où elle se trouve.

En entrant dans ces Jeux, Biles avait hésité entre être impatient qu’ils soient terminés et faire une pause dans l’entraînement prolongé en cas de pandémie. À 24 ans, elle pourrait appeler cela une carrière olympique.

Mais elle a également suggéré que les Jeux de 2024, dans seulement trois ans, pourraient être attrayants en tant que spécialiste de l’événementiel. Les Landis – Laurent, le mari de Cécile, est également l’un de ses entraîneurs – ont concouru en équipe de France, et Cécile Landi a représenté la France aux Jeux olympiques de 1996.

« Elle profitera de la vie. Et puis nous verrons », a déclaré Cécile Landi. « Elle pourrait s’ennuyer. Elle pourrait être comme, laissez-moi battre un autre record et ensuite sortir.