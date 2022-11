Pourquoi Sergio Busquets est la clé des espoirs espagnols en Coupe du monde

Sergio Busquets a toujours été un joueur qui divise. Cela ne changera pas lorsque l’Espagne tentera d’échapper à la menace patente de ses rivaux hostiles du Groupe E lors de la Coupe du monde au Qatar, bien que son style ne soit pas simplement “diviser pour mieux régner”.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ce qui a fait de lui le premier parmi ses pairs, c’est que lorsqu’il a le ballon, il divise les lignes adverses, fait passer les défenseurs rivaux dans un sens et les milieux de terrain rivaux dans l’autre. Son existence même sur le terrain de football repose sur la fracturation de la solidité organisée en particules chaotiques. Cependant, lorsqu’il est apparu pour la première fois à Barcelone, la division était d’un autre type.

Ceux qui évaluaient les progrès des enfants de l’académie pensaient qu’il était mince, lent et excédentaire; Pep Guardiola, quant à lui, pensait que Busquets était la version footballistique de la division de l’atome, un talent d’une telle explosivité qu’il pourrait s’avérer être de la kryptonite pour toutes les autres super-équipes. Le point de vue de Guardiola a prévalu, mais une seule fois le dégingandé, languissant “pivoter” avait déjà été marqué pour ” devrait être prêté “.

2 Connexe

Lorsque sa première Coupe du monde est arrivée, la présence et le style de jeu de Busquets ont divisé les fans, les médias et, dans une certaine mesure, l’équipe des champions élus de 2010 eux-mêmes alors qu’ils étaient encore sur la partie difficile de leur route vers la victoire ultime contre la Hollande en finale.

Vicente del Bosque voulait utiliser un système de “double pivot” au milieu de terrain (Busquets plus Xabi Alonso), qui, selon lui, rendait l’Espagne plus solide défensivement. (Vous pourriez prétendre que Del Bosque était sur quelque chose étant donné que l’Espagne a remporté chacun des quatre derniers matches de ce tournoi 1-0.) Xavi, Iniesta et Busquets, pour être juste, pensaient que deux milieux de terrain centraux organisateurs étaient un de trop. . Avec Barcelone, ils venaient de remporter le triplé en tant que trio de milieu de terrain – Xavi à droite, Busquets au milieu, Iniesta à gauche.

Busquets, universellement connu sous le nom de “Busi”, a joué dans cette position solitaire d’alternance entre être le dernier garde avant que la défense ne soit percée, si Barcelone perdait le ballon, mais aussi le recycleur cérébral d’une mauvaise possession en possession meurtrière. Il était aussi intelligent, cynique et efficace dans la protection de la défense qu’il était inventif, visionnaire et doté d’un sixième sens dans l’attaque de la créativité. Il n’y a pas d’autre position comme celle-ci dans le football.

Busquets est un joueur unique, qui ne semble pas s’adapter au jeu moderne. Cependant, il a un objectif clair dans cette équipe espagnole, qui aura besoin de toutes ses ruses pour réussir au Qatar. Carlos Rodrigues – UEFA/UEFA via Getty Images

Le trio barcelonais pensait qu’Alonso était superflu. Del Bosque n’était pas d’accord, et les médias et le débat public ont éclaté, source de discorde, lorsque le Catalan, alors âgé de 21 ans, a été jugé pour n’avoir joué que modérément bien lors du match d’ouverture 1-0 contre la Suisse. En fait, certains lui attribuent le mérite d’avoir contribué à l’étrange but gagnant de Gelson Fernandes pour les Suisses.

Depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, Busquets a divisé, pour le meilleur et pour le pire. Cela a même continué l’autre jour lorsque Luis Enrique, qui adore complètement cette icône du jeu de position et de possession, a donné une évaluation brutale du statu quo de Busquets.

– Équipe d’Espagne pour la Coupe du monde : Ramos rate le retour d’un conte de fées

L’entraîneur espagnol, qui a admis qu’il avait déjà commencé la tâche improbable d’essayer de persuader Busquets de penser à être là pour jouer dans la Coupe du monde 2026, a mis en mots ce que tant d’autres, fans et adversaires, pensaient déjà.

“Si nous pouvons contrôler le type de match et en faire celui que nous voulons, c’est-à-dire contrôler la possession et dominer l’adversaire autour de sa zone défensive du terrain, alors ‘Busi’ est toujours le n°1 à son poste”, a déclaré l’ancien. a déclaré l’entraîneur du Barça. “Si nous laissons le jeu devenir un football de bout en bout et abandonnons notre style, alors évidemment, Busquets n’est plus le” meilleur ” pivoter. Mais d’un bout à l’autre du panorama du football mondial, je ne vois personne qui soit meilleur pour interpréter et appliquer la façon dont nous voulons jouer au football. Il est le pilier sur lequel nous basons notre jeu offensif et défensif.”

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ MARDI NOV. 15

• Australie contre Thaïlande (03h25 HE)

• Hambourg contre Orange County (22 h HE)

Ce n’était pas l’étendue des éloges que Busquets reçoit de son manager de l’équipe nationale. Lorsque j’ai récemment interviewé Luis Enrique, il m’a dit, en plaisantant à moitié : « J’aimerais qu’il joue pour quatre plus de Coupes du monde !” Ce n’est pas non plus la première fois qu’un entraîneur La Roja est sorti au bâton pour “Busi”.

En 2010, dans l’œil de la tempête après la défaite contre la Suisse, lorsque le débat à la maison faisait rage et que Busquets se sentait injustement pointé du doigt, Del Bosque, lui-même vainqueur impérieux et multitrophé au milieu de terrain du Real Madrid, a pris la parole.

“Écoutez, si je pouvais d’une manière ou d’une autre revenir en tant que joueur actif en ce moment, ce serait à Busquets que je voudrais ressembler”, a-t-il déclaré. “Il fait littéralement tout. Il est continuellement à la disposition de toute l’équipe, il aide toujours le gars le plus proche de lui, il donne tout défensivement et il est superbe pour relancer le jeu quand on récupère le ballon. Quand il est en forme Le football espagnol est beaucoup plus fluide.”

– Aperçu du Groupe E : L’Espagne peut-elle dépasser l’Allemagne, le Japon, le Costa Rica ?

De l’équipe vainqueur de la Coupe du monde de 2010, il y a encore 11 joueurs qui sont actifs dans le football professionnel, mais seulement Busquets qui joue toujours pour son pays. Et les ennemis feraient mieux de retenir leur bile d’ici aussi, car s’il est en forme, Busquets est un partant garanti contre le Costa Rica mercredi prochain.

Les matchs contre l’Allemagne et le Japon, quelle que soit sa forme, pourraient être des histoires assez différentes – tous deux présentent des tests qui pourraient échapper au contrôle de l’Espagne pour les “faire” se développer au rythme et avec le contrôle que Luis Enrique souhaite.

Busquets, n ° 16, a été ridiculisé lors de la Coupe du monde 2010 pour son erreur dans leur défaite contre la Suisse, mais lui et l’Espagne ont eu le dernier mot en dominant jusqu’à soulever le trophée. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Cela ne fait que quelques mois que Busquets lui-même, à la radio catalane, a proposé une auto-évaluation médico-légale de ses forces, faiblesses et opportunités. Il a admis: “Je ne suis pas, et je n’ai jamais été, un joueur rapide sur le plan athlétique. Je peux le dire d’emblée. Mais étant donné que, si notre équipe ne fonctionne pas comme nous le devrions et que beaucoup de choses négatives se produisent, ou si le jeu est d’un bout à l’autre et qu’il est très vertical, avec des espaces qui apparaissent partout, alors je vais souffrir – mais Usain Bolt et N’Golo Kante aussi !

“Ma position, dans le style de jeu” Barca “, est assez compliquée et difficile. En général, récemment, peu de footballeurs de ce profil spécifique ont émergé. La majorité des équipes utilisent un bloc” à double pivot “dans le milieu de terrain ou les coureurs box-to-box qui s’épanouissent à monter et descendre le terrain sans arrêt Lorsque mon style de jeu fonctionne, le mien est une position où vous ne pouvez pas vous déplacer sur tout le terrain – vous vous devez penser plus que courir, et vous devez constamment avoir une grande quantité d’informations stockées dans votre cerveau.”

– Visages de la Coupe du monde : les plus grands buteurs des meilleures nations

Une partie de son attitude de “cerveau sur les muscles” a été un choix personnel, pas un conditionnement physique naturel. Bien que des génies plus petits comme Messi, Xavi et Iniesta aient tous déployé de sérieux efforts pour maximiser leur force de base et leur force du haut du corps, la vérité est qu’il n’y a pas de grande “culture du gymnase” au FC Barcelone. Frenkie De Jong est toujours la même silhouette élancée qu’il était lorsqu’il est arrivé d’Ajax en 2019; idem Ousmane Dembele. Aucun d’entre eux ne ressemble aux prototypes que vous obtenez en Premier League, en Bundesliga ou en Serie A.

En cet été 2019, Busquets est parti en vacances avec Sergi Roberto, Marc Bartra et Cristian Tello, ce dernier ayant choisi de partager sur les réseaux sociaux une photo des quatre mousquetaires sur leur yacht méditerranéen. Iker Casillas, capitaine de Busquets alors qu’il a remporté la Coupe du monde 2010 et lui-même pas un grand fan d’ultra-conditionnement, a choisi d’avoir une fouille publique (sans doute une taquinerie “laddish” plutôt qu’une méchanceté pure et simple) en publiant : “Le corps de Busi est lamentable ! “

jouer 0:42 Rodrigo Faez explique pourquoi l’inclusion d’Ansu Fati dans l’équipe espagnole de la Coupe du monde est une surprise.

Ces facteurs – un manque de rythme, un manque de puissance physique, une aversion à être obligé de tourner et de rebondir pour suivre les coureurs adverses – sont ce que les rivaux ont essayé d’exploiter avec un succès croissant ces dernières saisons. Tout cela est la clé du point de vue de Luis Enrique.

C’est aussi direct que cela : si l’Espagne contrôle le ballon, le Catalan est un gros plus. Si La Roja ne peut pas garder le ballon et le rival, que ce soit le Japon ou l’Allemagne, sprinte constamment devant lui ou ceinture le ballon au-delà du milieu de terrain, alors non seulement il aura l’impression que l’Espagne joue avec 10 hommes, mais les erreurs de Busquets augmentent, surtout s’il est du mal à maîtriser le déroulement du match.

Le groupe espagnol – pas seulement les adversaires spécifiques, mais l’ordre des matchs – a l’air terriblement horrible. Ils ne sont en aucun cas assurés d’en bénéficier ; le simple fait de se rendre aux huitièmes de finale dépendra (ou pivotera, pourrait-on dire) de leur victoire contre le Costa Rica, qui peut défendre héroïquement, lors du premier match. Commencer de toute autre manière augmentera considérablement la probabilité de La Roja répéter leurs ébats au Brésil il y a huit ans et partir tôt.

Malheureusement, il est peu probable que Luis Enrique atteigne son objectif de maintenir Busquets impliqué au niveau international pendant encore quatre ans, jusqu’à ses 38 ans, et il y a même une possibilité mineure que ce soit la dernière saison professionnelle du Catalan au niveau du club. La taille de son héritage – à savoir, l’ajout d’une demi-finale ou d’une finale à la récente série de performances de tournois « serrés, mais sans cigare » de l’Espagne à l’Euro 2020 ou à la Ligue des Nations – sera déterminée par un tas d’autres facteurs qui are pas encore en jeu. Mais se retirer du devoir de la Coupe du monde, dans sa quatrième aventure, sans flop fera un grand pas en avant si, contre le Costa Rica, Busquets est le grand chef de la bataille du milieu de terrain et que l’Espagne danse au rythme de son élégante orchestration, plutôt que de musique horrible menée par un chef d’orchestre qui a perdu sa baguette.