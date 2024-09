Pourquoi septembre est le mois le plus important pour l’entretien des pelouses du nord du Texas. Que faire maintenant

Il est beaucoup plus facile de motiver les gens à s’occuper de leur pelouse après l’hiver que lorsqu’ils sortent de la climatisation. Nous avons été accablés par les factures d’eau et étouffés par des tempêtes de sueur. Comment puis-je vous convaincre que vous avez vraiment envie de sortir et de travailler sur la pelouse ?

Les jardiniers du Texas n’abandonnent jamais. Nous vous disons que les soins que vous apportez à votre gazon aujourd’hui se refléteront de manière considérable au printemps. C’est le mois le plus important de toute l’année pour une pelouse. Je vous le dis et j’espère que vous me croirez. Voici les choses que vous voudrez accomplir.

Commencer un nouveau terrain

Si vous avez l’intention de planter du nouveau gazon, vous devez le faire dès que possible. Le gazon des Bermudes planté maintenant aura tout le temps de développer des racines profondes pour retenir le sol et survivre au froid de l’hiver. Les zoysias aussi. Saint Augustine ? Pas tellement. Personnellement, si je devais planter du gazon de Saint Augustine, et si beaucoup d’espace était nécessaire, j’attendrais le printemps. Il deviendra brun et cessera de pousser dès la première exposition au gel ou au gel, et croyez-le ou non, cela pourrait se produire en seulement 8 ou 10 semaines. Cela ne vaut pas la peine de prendre le risque avec le gazon de Saint Augustine. De la même manière, il est également trop tard pour planter du gazon des Bermudes à partir de graines dans le nord du Texas.

Le ray-grass est souvent utilisé pour l’herbe verte d’hiver. Il peut être utilisé pour des raisons esthétiques ou comme couverture temporaire pour un sol nu jusqu’au retour des beaux jours au printemps prochain. Quelle que soit la raison, la plantation du ray-grass de saison fraîche doit être effectuée de la mi-septembre à la mi-octobre.

Notez que quelques banlieues de Metroplex ont des restrictions concernant le sursemis de seigle. Ils estiment que nous utilisons trop d’eau lorsque nous en avons. Peut-être que certaines personnes le pensent, mais d’autres arrosent également trop les Bermudes dormantes et les St. Augustine. Je sursème du seigle et, à part le jour où je le plante, je n’arrose pas plus que ce que reçoit mon gazon permanent.

Nourrir votre gazon

Les experts en gazon vous diront que l’engraissage d’automne est la fertilisation la plus importante que vous ferez au cours d’une année entière. Il donne à la pelouse un coup de pouce supplémentaire pour la croissance d’automne avant le gel, et il contribue à accumuler des nutriments pour la croissance au début du printemps.

Curieusement, vous voudrez utiliser le même produit pour votre fertilisation d’automne que celui que vous avez utilisé pour les applications de fin d’hiver et de début d’été. À moins qu’une analyse de sol ne recommande le contraire, vous voudrez probablement appliquer un engrais entièrement azoté de haute qualité avec jusqu’à 30 à 40 % de son azote sous forme enrobée ou encapsulée. Cela donnera une certaine quantité de fertilisation rapide pour la croissance d’automne et une fertilisation à libération prolongée pour une nutrition durable.

Si vous plantez du ray-grass, utilisez le même produit 3 ou 4 semaines après le début de sa croissance. Appliquez-le à la moitié de la dose recommandée, puis revenez un mois plus tard et appliquez-le à nouveau à la moitié de la dose. Répétez l’opération à la mi-février ou à la fin février et cela lui permettra de poursuivre tout son cycle de croissance.

Tondre lorsque les feuilles commencent à tomber

Certaines personnes pensent à tort que laisser les feuilles s’accumuler sur leur pelouse protégera l’herbe pendant l’hiver. Ce n’est tout simplement pas le cas, et je suis sûr que nous en parlerons plus tard. Mais pour l’instant, gardez simplement l’endroit propre en paillant les feuilles dans le sol.

Tondez à la hauteur recommandée jusqu’aux premières gelées. Laisser l’herbe pousser haute n’améliore pas sa résistance à l’hiver. En fait, c’est le contraire qui est vrai. L’herbe haute devient faible et les mauvaises herbes s’installent rapidement. D’un autre côté, ce n’est pas le moment de tondre votre pelouse en abaissant la lame de la tondeuse. C’est une vieille tradition texane d’entretien des pelouses qui fonctionne bien à la fin de l’hiver, mais vous n’avez pas besoin de le faire à l’automne.

Arrosage

Rien de ce que nous faisons n’est plus important maintenant ou à tout moment ici dans le nord du Texas. La deuxième moitié de l’été a été difficile et nos pelouses semblent avoir été abîmées. Ma suggestion à ce stade serait de tondre pour éliminer autant de mauvaises herbes hautes que possible, de fertiliser, puis d’arroser abondamment pour faire repousser l’herbe. Vous devriez voir des résultats assez rapidement, surtout si quelques pluies d’automne arrivent pour vous aider.

Application de désherbant en prélevée

Il est temps de recommencer et vous n’aurez pas vraiment de deuxième chance. Une fois que les mauvaises herbes hivernales comme le pâturin annuel (Poa annua), le graminée de sauvetage et même le ray-grass (en supposant que vous n’en vouliez pas) germent et commencent à pousser, vous avez tout perdu pendant 12 mois supplémentaires. Vous devez appliquer le produit de pré-levée de votre choix avant la germination des graines, c’est-à-dire dans les 10 ou 12 premiers jours de septembre. Les produits comprennent Dimension, Halts, Balan et quelques autres types moins courants. Ils ont tous des modes de fonctionnement quelque peu similaires. Lisez et suivez les instructions sur l’étiquette.

Il convient de noter que le pâturin annuel a développé une résistance à plusieurs produits de pré-levée. Si vous avez obtenu des résultats moins que parfaits ces dernières années, cela peut en être la raison. La meilleure chose à faire est de maintenir une vigueur maximale à votre gazon afin qu’il puisse évincer les mauvaises herbes envahissantes, puis de faire tout ce que vous pouvez pour prévenir et éliminer celles qui apparaissent.