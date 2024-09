Pourquoi se faire vacciner contre les maladies pneumococciques ?

La pneumococcie est peut-être la maladie la plus courante dont vous n’avez jamais entendu parler. Pourtant, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà souffert. C’est la principale responsable de maladies telles que les infections de l’oreille moyenne et des sinus.

La plupart des gens peuvent combattre les infections pneumococciques grâce à leur propre système immunitaire, parfois avec l’aide d’antibiotiques. Cependant, les infections pneumococciques peuvent également entraîner des problèmes de santé graves, voire mortels, par exemple :

Dans vos poumons, cela s’appelle une pneumonie.

Dans la muqueuse du cerveau et de la moelle épinière, on parle de méningite.

Dans la circulation sanguine, on parle de bactériémie, qui peut conduire à une septicémie.

Étant donné la gravité de ces maladies pneumococciques, il est utile de prendre le temps de mieux comprendre le rôle des vaccins antipneumococciques. Se tenir au courant des recommandations en matière de vaccins peut vous aider à éviter de graves problèmes de santé.

Les maladies à pneumocoques peuvent être mortelles

Toutes les maladies à pneumocoques sont causées par une bactérie : Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) — qui peut nuire à votre corps de plusieurs façons. Des antibiotiques sont disponibles pour traiter les maladies à pneumocoque. Cependant, chez près d’un tiers des personnes infectées, les bactéries pneumococciques sont résistantes aux antibiotiques.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la pneumonie pneumococcique, les infections sanguines et la méningite tuent des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis chaque année.

Pneumonie à pneumocoques

Chaque année, environ 150 000 personnes aux États-Unis sont hospitalisées pour une pneumonie à pneumocoque. Environ 1 personne sur 20 en mourra.

Pneumonie est une maladie qui enflamme les alvéoles des poumons. Les alvéoles peuvent se remplir de liquide ou de pus, provoquant une toux avec mucosités ou pus, de la fièvre, des frissons et des difficultés respiratoires. Lorsqu’elle est grave, la pneumonie peut entraîner :

Poumons affaissés.

Voies respiratoires obstruées.

Irritation des tissus autour du cœur, appelée péricardite.

Inflammation du tissu pulmonaire, appelée pleurésie.

Bactériémie et septicémie

Lorsque des bactéries pneumococciques nocives pénètrent dans la circulation sanguine, elles peuvent provoquer des maladies potentiellement mortelles telles qu’une bactériémie, qui peut conduire à une septicémie.

La bactériémie est une infection du sang. Parmi les personnes atteintes de bactériémie, 1 adulte sur 6 et environ 1 enfant sur 30 en meurent. Les personnes qui survivent à la bactériémie ont un chemin difficile vers la guérison, avec des complications telles que des lésions cérébrales ou l’amputation d’un membre. Elles sont souvent hospitalisées pendant des mois avant de rentrer chez elles.

État septique Il s’agit d’une maladie grave dans laquelle le corps réagit de manière inappropriée à une infection. Les processus de lutte contre l’infection se retournent contre le corps, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement des organes. La septicémie peut évoluer vers un choc septique. Cette chute spectaculaire de la pression artérielle peut endommager les poumons, les reins, le foie et d’autres organes. Lorsque les dommages sont graves, ils peuvent entraîner la mort.

Méningite bactérienne

La méningite est une infection caractérisée par une inflammation de la muqueuse du cerveau et de la moelle épinière. Cette muqueuse est constituée de membranes appelées méninges. Bien que la plupart des personnes atteintes guérissent, la méningite bactérienne est grave et peut entraîner la mort en quelques jours sans traitement antibiotique rapide. Un traitement tardif augmente également le risque de lésions cérébrales permanentes.

Environ 1 enfant sur 12 et 1 personne âgée sur 6 atteints de méningite à pneumocoque en mourront. Ceux qui survivent souffrent souvent de complications graves et permanentes, telles que :

Perte auditive.

Cécité.

Convulsions.

Paralysie.

Accident vasculaire cérébral.

Lésion cérébrale.

Lésion nerveuse.

Qui est le plus à risque de contracter une maladie pneumococcique ?

Même si n’importe qui peut être atteint d’une maladie pneumococcique grave, certaines personnes sont plus à risque. Les personnes les plus à risque sont les suivantes :

Enfants de moins de 5 ans.

Adultes âgés de plus de 64 ans.

Personnes atteintes de déficits immunitaires congénitaux ou acquis.

Personnes sans rate fonctionnelle.

Les gens qui fument des cigarettes.

Les personnes atteintes d’une maladie nécessitant la prise de médicaments immunosuppresseurs, les personnes porteuses d’un implant cochléaire ou ayant subi une transplantation d’organe sont également susceptibles de contracter des maladies pneumococciques. En outre, les maladies chroniques qui augmentent la vulnérabilité aux maladies pneumococciques comprennent :

Trouble lié à la consommation d’alcool.

Fuites de liquide céphalo-rachidien.

Maladie cardiaque chronique.

Maladie pulmonaire chronique.

Maladie chronique du foie.

Insuffisance rénale chronique.

Diabète sucré.

Drépanocytose ou autres affections liées à l’hémoglobine.

Infection par le VIH.

Maladie de Hodgkin.

Leucémie.

Lymphome.

Myélome multiple.

Cancer.

Syndrome néphrotique.

Comment puis-je éviter les maladies à pneumocoques ?

Si vous présentez un risque accru de maladies pneumococciques, assurez-vous de rester à jour dans vos vaccinations antipneumococciques.

La plupart des personnes contractent une maladie pneumococcique par contact étroit avec une personne infectée par un pneumocoque. Il faut généralement 1 à 3 jours après l’exposition pour remarquer les symptômes d’une maladie pneumococcique.

Bien que les épidémies de pneumococcie puissent survenir à tout moment, de nombreuses maladies pneumococciques connaissent des pics prévisibles chaque année. Si vous vivez dans un endroit où il y a quatre saisons, vous pouvez vous attendre à ce que la maladie pneumococcique atteigne son pic en hiver et au début du printemps. Pour les personnes qui vivent dans des endroits où il y a des saisons sèches et des saisons pluvieuses, la maladie pneumococcique survient souvent plus fréquemment pendant la saison sèche.

Rester à l’écart des personnes présentant des symptômes respiratoires et éviter les rassemblements pendant les périodes de pointe de l’année sont des moyens de vous aider à éviter les maladies pneumococciques.

La vaccination contre les maladies pneumococciques est-elle adaptée à mon cas ?

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre les maladies pneumococciques graves. Plusieurs vaccins sont systématiquement recommandés aux États-Unis. Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles sur le vaccin antipneumococcique :

Qui peut se faire vacciner contre les maladies pneumococciques ?

La vaccination contre les maladies pneumococciques est recommandée pour :

Tous les enfants de moins de 5 ans.

Tous les adultes âgés de 65 ans et plus.

Personnes âgées de 5 à 64 ans souffrant de problèmes de santé chroniques, d’un système immunitaire affaibli ou d’autres facteurs de risque.

Votre équipe soignante vous aide à choisir le vaccin qui vous convient

Votre équipe soignante prendra probablement en compte :

Recommandations de vaccins selon l’âge et le groupe à risque.

Les vaccins antipneumococciques que vous avez reçus précédemment.

Vos antécédents de réaction allergique grave et potentiellement mortelle, appelée anaphylaxie.

Vos médicaments ou traitements pour d’autres problèmes de santé que vous pourriez avoir.

À quoi pouvez-vous vous attendre après avoir reçu le vaccin

Selon le vaccin que vous recevez, vous aurez peut-être besoin de rappels ou de doses multiples. Comme pour les autres vaccins, vous pourriez ressentir :

Douleur, sensibilité, gonflement ou rougeur au site d’injection

Perte d’appétit.

Fatigue.

Mal de tête.

Fatigue.

Douleurs musculaires ou articulaires.

Fièvre ou frissons.

Bon nombre de ces symptômes indiquent que votre système immunitaire réagit correctement au vaccin. N’hésitez pas à discuter avec votre professionnel de la santé des autres symptômes ou des questions supplémentaires.