Pourquoi Scott Porter était dans l’eau chaude avec les fans de Gilmore Girls

Pas d’ombre pour Gilmore filles.

Dans une discussion exclusive avec E! Nouvelles, Scott Porter a clarifié ce qu’il voulait dire quand il a dit sa nouvelle émission Netflix, Ginny et Géorgie, était « tellement plus » que Gilmore filles. Pour ceux qui ne suivent pas Porter sur Twitter et Instagram, le 25 janvier, l’acteur de 41 ans s’est tourné vers les réseaux sociaux pour promouvoir la comédie dramatique à venir.

Aux côtés de l’art phare du spectacle, il a écrit, « Vous n’êtes pas prêts pour ce spectacle ou pour ces deux forces de la nature @Brianne_Howey et Antonia Gentry). Et non, nous ne sommes PAS juste comme Gilmore filles, nous sommes tellement PLUS. #GinnyAndGeorgia sort le 24 février sur @netlix. «

Selon Porter, qui joue le maire Paul Randolph sur Ginny et Géorgie, il s’est « mis en difficulté » car Gilmore filles les fans ont estimé que son commentaire était une fouille dans la comédie dramatique bien-aimée des années 2000. « Je ne le pensais pas de la façon dont nous sommes plus grands que certaines de ses parties Gilmore filles était. Ce que je voulais dire, c’est que nous avons beaucoup de scénarios différents Gilmore filles ne serait jamais intervenu », a déclaré Porter en exclusivité à E! News.« Nous proposons un autre type de narration. Et, oui, les comparaisons mère-fille, bien sûr, sont là. «