Pourquoi Scott McTominay est absent pour Manchester United contre Aston Villa

Une explication pour Scott McTominay manquant la rencontre de Manchester United avec Aston Villa a été fournie.

Manchester United devrait affronter Aston Villa samedi matin lors de son quatrième match amical de pré-saison de l’été.

United entre dans le match sur une belle forme, après avoir battu Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace par des scores confortables déjà ce mois-ci.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Avant le match de Villa, Manchester United a dévoilé sa formation de départ un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi.

Le line-up lui-même était assez solide, bien qu’Erik ten Hag ait rejeté les suggestions selon lesquelles il était sur le point de trouver son meilleur onze:

«Je ne parle pas de départ XI. Nous devons constituer une équipe et à partir de là, nous pouvons choisir le onze de départ pour commencer les matchs en fonction des adversaires.

Erik ten Hag a demandé s’il était sur le point de choisir son favori #mufc XI : « Je ne parle pas de commencer XI. Nous devons constituer une équipe et à partir de là, nous pouvons choisir le onze de départ pour commencer les matchs en fonction des adversaires. #mulive [mutv] — utdreport (@utdreport) 23 juillet 2022

Un joueur qui a complètement raté l’équipe de la journée, cependant, était Scott McTominay, qui a depuis rapporté que le milieu de terrain avait un petit problème et ne courait aucun risque:

Scott McTominay a un “petit souci” et ne risque pas contre Aston Villa #mulive [mutv] — utdreport (@utdreport) 23 juillet 2022

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23