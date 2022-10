Pourquoi Scott Disick est de retour sur Kardashians Saison 2 après la pause : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Les Kardashian les téléspectateurs ont vu beaucoup moins de Scott Disick sur la deuxième saison de l’émission. Scott est apparu pour la première fois dans la saison 2 lors de l’épisode du 13 octobre, où il a partagé une brève scène avec Kendall Jenner. C’était tout un contraste avec son implication dans la saison 1, qui mettait fortement en vedette Scott alors qu’il luttait pour savoir où il se trouvait dans la famille au milieu Kourtney Kardashian et de Travis Barker relation naissante. “Après une première saison vraiment difficile sur le plan émotionnel, Scott avait juste besoin de prendre du recul”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Il avait juste besoin d’une pause [filming] et de Kourtney/Travis, car il savait que c’était un récit en cours.

Plus à propos Scott Disick

Scott “a pris quelques mois de tournage”, c’est pourquoi il était absent des trois premiers épisodes de la saison 2, a ajouté notre source. “Pendant ce temps, il a pu guérir de la douleur qu’il avait ressentie la saison dernière”, a expliqué l’initié. « Il savait que seul le temps guérirait ces blessures. Il a passé beaucoup de temps avec ses enfants et à développer ses marques.

Celui de Scott Les Kardashian scène cette saison l’a impliqué discutant d’un passe-temps partagé de retournement de maison avec Kendall. Ils ont aussi parlé de de Pete Davidson voyage dans l’espace précédemment prévu, qui a fini par être annulé. Scott n’a pas fait référence à Kourtney et Travis pendant son bref passage à l’écran.

Pour la plupart, Scott a fait profil bas ces derniers mois, bien qu’il ait été photographié avec son ami de longue date, Kimberley Stewart, à plusieurs reprises. En août, il a été signalé pour la première fois que les deux avaient poussé leur amitié au niveau supérieur et avaient commencé à sortir tranquillement.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Queen Latifah & Son, 3 ans, vus sur les premières photos alors qu’ils se tiennent la main lors d’un voyage de shopping

Goldie Hawn, 76 ans, jumelle avec sa petite-fille Rani en costumes de princesse lors de son 4e anniversaire

Jessica Simpson étourdit dans une barboteuse en cuir avec Maxwell, 10 ans, qui est si grand, et Ace, 9 ans, et Birdie, 3 ans



“Tout en travaillant sur lui-même et en se séparant de la famille et de la série, l’amitié de Scott avec Kimberly est devenue quelque chose de plus”, a expliqué notre source. «Cela est passé d’une amitié de plus d’une décennie à une relation. Il ne sait pas où ça va, même s’il aime où ça se passe.