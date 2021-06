LE hashtag « SaveManifest » est en vogue sur Twitter avec plus de 40 000 tweets créés en une seule journée.

Mais qu’est-ce que ça veut dire? Voici tout ce que vous devez savoir…

3 Le manifeste a été annulé après seulement trois saisons Crédit : Getty

Pourquoi #SaveManifest est-il tendance sur Twitter ?

#SaveManifest a commencé à être tendance le 15 juin après l’annonce de l’annulation de l’émission après seulement trois saisons.

Le créateur de l’émission a annoncé que NBC ne renouvellerait pas l’émission sur Twitter.

« Mes chers manifesteurs, je suis dévasté par la décision de NBC de nous annuler », a-t-il a écrit.

« Le fait que nous ayons été fermés au milieu est pour le moins un coup de poing.

« En espérant trouver une nouvelle maison. Vous, les fans, méritez une fin à votre histoire. Merci pour l’amour que vous m’avez témoigné, aux acteurs et à l’équipe. #savemanifest«

Qui a joué dans l’émission ?

Josh Dallas dans le rôle de Ben Stone

3 Dallas en tant que Ben Stone de Manifest Crédit : Getty Images – Getty

Josh Dallas, 42 ans, est un acteur actif à la télévision et au cinéma depuis 2006.

Selon IMDB, à l’âge de seize ans, il a reçu une bourse pour étudier le théâtre au prestigieux Mountview Conservatoire for the Performing Arts School à Londres.

Après avoir obtenu son diplôme, il a passé du temps à jouer avec la Royal Shakespeare Company et l’English National Opera pour n’en nommer que quelques-uns.

Melissa Roxburgh dans le rôle de Michaela Stone

3 Melissa incarne Michaela Stone dans la série Crédit : Getty

Melissa Roxburgh est née en 1992 à Vancouver, Canada.

Son premier film était Diary of a Wimpy Kid 2 et a depuis joué dans de grands films tels que Star Trek Beyond.

Les autres acteurs de la série sont :

holly taylor

Parveen Kaur

Athéna Karkanis

Jack Messine

Daryl Edwards

Mat Long

Garrett Wareing

Luna Blaise

JR Ramirez

Ellen Tamaki

Qu’ont-ils dit publiquement à propos de l’annulation de l’émission ?

Ellen Tamaki qui a joué Drea dans Manifest tweeté: » Salut les belles manifestantes.

Garrett Wareing, qui a joué le rôle de TJ Morrison dans l’émission, a déclaré: « Au-delà d’être heureux d’avoir fait partie de la Manifam – cette émission ne serait pas complète sans vous et je suis très honoré d’avoir fait partie de ce vol avec vous tous .

« Merci d’aimer TJ avec tout ce que vous avez… signifie plus que vous ne le pensez ! #Manifest@NBCManifest#TJisinEgypt »

« Voir le soutien derrière #savemanifest m’a rendu tout ému. Merci d’avoir regardé et aimé cette émission. Toujours votre rêve. »

Alors que les autres acteurs principaux de la série ont tweeté le hashtag « SaveManifest » en soutien à l’émission annulée.